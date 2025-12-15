La Revuelta con David Broncano, en directo hoy 15 de diciembre

El año está a punto de acabar y La Revuelta encara la recta final con su última semana de emisiones de 2025. Tras doce meses de humor, surrealismo, sorpresas, música y reflexiones interesantes, David Broncano y La Revuelta vuelven con un nuevo programa hoy lunes 15 de diciembre en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar cuando quieras y bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones y programas completos.

Además, si estas navidades quieres regalar entradas para ver la grabación de La Revuelta en vivo en el teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid, puedes solicitarlo a través del formulario que encontrarás en el siguiente enlace.

Música en directo en La Revuelta Una vez más, las actuaciones volvieron a tener un papel protagónico en La Revuelta la pasada semana. La histórica Ana Belén interpretó “Mala para los huesos esta humedad”, una de sus últimas canciones, tras su entrevista junto a Víctor Manuel, y los reggaetoneros Ozuna y Beéle pusieron a bailar a todo el teatro con “Se preparó”, una de las canciones más escuchadas en todo el mundo en los últimos años, y “Pikito”, uno de los sencillos de Stendhal, el álbum conjunto que acaban de lanzar al mercado. 03.33 min La Revuelta | Ozuna y Beéle - "Pikito"