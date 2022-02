El grupo revelación de esta temporada.

Tres buenas piezas fueron suficientes para montar

una perfecta máquina engrasada de hacer éxitos.

Hoy no me puedo levantar.

Hawái, Bombay, nos damos un beso.

Hablamos del grupo español

que ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo,

de los cuales, seis y un maxi single los compré yo.

Sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate.

Cruz de navajas por una mujer...

Claro, que al frente estaban unos artistas preparados,

atléticos, capaces de hacer cosas inimaginables

para el común de los mortales.

Al principio, pues sí nos fascinaba mucho.

Por eso sus canciones tenían pegada.

Allí me colé y en tu fiesta me planté...

Calienta la voz, pon tus caderas en modo tecno pop,

porque llega nuestro especial de Mecano.

Bueno, yo que vosotros no me lo perdería,

porque tenéis un Mecano gratis.

Y lo que opinen los demás está de más.

(Música cabecera)

(Claxon)

Espectacular, espectacular.

Sensacional.

José María Cano Andrés

es el siguiente concursante que vamos a presentarles.

Participa dentro de la especialidad de canción ligera.

Es un gran admirador de Serrat y Guzmán.

Quiero que no me abandones,

amor mío, al alba.

Al alba, al alba.

Al alba, al alba.

Ahí les tenéis,

vestidos como si fueran al convite de una comunión.

Ana, José y Nacho perpetraban esta peculiar versión

de "Al alba" en "Gente joven".

e, incluso, se atrevían con una canción propia.

¿Qué haces tú en el mundo?

Pequeño, solo te dan...

¿Que qué hacían en el mundo? Angelitos... Intentar sobrevivir,

porque no confiaba en ellos ni el Tato.

Los primeros momentos fueron... deambulatorios.

Estuvimos...

de compañía en compañía, porque ninguna nos quería fichar.

Parecía, sí, que de antemano nos faltaban ingredientes.

Pero al fin levantaron el vuelo, con la voz cantante de Ana

y toda una declaración de intenciones:

los jóvenes de los 80 no nos podíamos levantar.

Hoy no me puedo levantar,

el fin de semana me dejó fatal.

Toda la noche sin dormir,

bebiendo, fumando y sin parar de reír.

Una filosofía que tenía como gurú

al compositor de la canción, Nacho Cano.

Yo me empiezo a divertir a partir de las 12.

Quizá sea porque...

me he tomado dos copitas antes y ya empiezan a hacer efecto.

(RÍEN) Yo no sé por qué es, pero...

el caso es que en 1982,

haces una encuesta y les preguntas a los de las 2:00 de la mañana

si se lo pasa mejor que los de las 22:30

y no hay más que verles la cara. (RÍEN)

Había nacido un humorista.

Por cierto, que en la cara B del primer sencillo de la banda

estaba este himno urbanita.

Me gusta estar rodeada de gente,

gente que no conozco formando un ambiente

en el que todos me miran y nadie me siente.

Quiero vivir en la ciudad. -En la ciudad.

-Quiero vivir en la ciudad, en la ciudad.

En ese plató les entrevistó Carmen Maura,

que tenía un pequeño cacao mental.

Pero, vamos a ver, ¿quién inventó los nombres compuestos?

Un desalmado, seguro.

Oye, una cosa, José Luis, ¿por qué os llamáis Mecano?

-Yo no me llamo José Luis, lo primero, me llamo José María.

Y nos llamamos... -Es que he visto antes

que mi director, el señor Tola, te ha llamado Nacho,

tú me has dicho que te llamabas José María

y yo ahora te llamo José Luis. ¿Te parece?

-Me parece muy bien. -¿Y por qué os llamáis Mecano?

-Pues, la verdad es que no estoy muy seguro.

Suena bien, va con nuestro tipo de música,

que hacemos así una música medio tecno pop y tal.

A pesar de todo, el mensaje caló

y para recalcar que el tecno había llegado a sus vidas

y, por ende a las nuestras, un mismo tema y dos videoclips,

"Perdido en mi habitación".

Perdido en mi habitación sin saber qué hacer

se me pasa el tiempo.

Perdido en mi habitación

entre un montón de discos revueltos.

Enciendo el televisor, me pongo a fumar,

bebo una cerveza para merendar

y me voy a emborrachar de tanto beber,

no paro de hablar con esa pared.

Perdido en mi habitación, con todo al revés...

Adivina, adivinanza:

¿quién va más maquillado de los tres?

Perdido en mi habitación con todo al revés,

se pasan las horas sin saber qué hacer.

Todo eran luces en su trayectoria,

las sombras solo estaban permitidas ante el espejo.

No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires,

no me mires, no me mires, déjalo ya,

que hoy no me he peinado a la moda.

-Da-da-da.

-Y tengo una imagen demasiado normal

para que pueda gustar.

Uh, uh, uh.

Sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate.

Un espejo de cristal y mírate, mírate.

Sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate.

Un espejo de cristal y mírate, mírate.

Mírate, mírate... Atención,

entramos en la sala de máquinas, el local de ensayo.

Estaban tecleando de lo lindo.

(Música animada)

Allí al grupo le preguntan por sus héroes infantiles

de libros y cómics y esto es lo que responde Nacho.

Bueno, yo, como no leo libros, pues...

no os puedo hablar de ninguno de estos,

así que os voy a hablar de Napoleón,

que era así como mi héroe cuando era pequeño yo...

(CARRASPEA) Y lo sigue siendo ahora.

Era... bajo y feo, pero ligaba. Ese sí que ligaba, ¿eh?

No me invitó,

pero yo fui.

Tres la esquina, espero el momento

en que no me miren y meterme dentro.

Era mi oportunidad,

unos entran, otros van saliendo

y entre el barullo, yo me cuelo dentro.

Allí me colé y en tu fiesta me planté.

Coca-Cola para todos y algo de comer.

Mucha niña mona, pero ninguna sola.

Luces de colores, lo pasaré bien.

Pero antes de colarse, hay que salir de casa

y nada mejor que acudir a un concierto de la banda.

Ya no puedo más.

Quiero irme lejos de aquí, fuera de mi casa.

Quiero salir pronto de aquí, vivir con amigos.

Quiero irme de compras y acostarme tarde.

Quiero vivir tranquilo y salir con las chicas.

Quiero vestir de rosa y gris y tocar la guitarra.

Quiero montar en moto y jugar a los dados.

Quiero ir por las calles y sentirme libre.

¡Oh! Ya no puedo más.

Al principio, las actuaciones en vivo eran complicadas.

Yo me acuerdo de todo, o sea, de que nos lanzaban monedas,

me acuerdo del teclado de Nacho lleno de escupitajos...

-En Linares, era un sitio que se llamaba la Piscina de Benidorm,

y llegamos, abrimos el camerino y había en mitad del camerino

una mierda de este porte.

(Zumbidos)

Perdóname. Y entonces, al tío que nos abre la puerta,

decimos: "Bueno, ¿y esto?". Y dice el tío: "Esto...

Los camerinos que usan los artistas.

Esto, el artista anterior que se habrá visto prieto aquí y...".

"¿Pero no lo quita usted?". "No, esto los artistas.

Yo no sé nada de esto. Es cuando los artistas".

-Los artistas lo ponen, los artistas lo quitan.

-Le preguntamos al tío: "Bueno, ¿quién ha sido el artista anterior?".

Y dice: "Pues creo que fue Demis Roussos".

(RÍEN)

A pesar de todo, se montaban su fiesta nacional,

con sombreros y acordeón. "Pisha", que no falte de na'.

Cántale una canción,

báilale alrededor,

dile "ten, corazón".

Cuanto más cerca estás, más emoción.

Cuanta más sangre cae, más ovación.

Cuanto más cerca estás, más emoción.

Cuanta más sangre cae, más ovación.

Hoy el público pide diversión.

Los críticos pensaban que eran ñoños con letras "fast food"

hasta que llegó el "Barco a Venus".

Muchos se ahogaban por aquel entonces.

Dices que siempre estás viajando, pero me estás engañando,

yo sé que tú estás solo y que no sales de tu cuarto.

Las luces de la calle te hacen daño cuando sales

porque tu mundo es otro, mucho más oscuro.

Déjalo ya,

sabes que nunca has ido a Venus

en un barco.

Quieres flotar,

pero lo único que haces

es hundirte.

¡Eh, eh, eh, eh!

Una lección importante la de la adicción a las drogas,

que su compositor, Nacho,

había vivido en la piel de algunos amigos.

Y gritas: "No, no, no, no me enseñen la lección".

No, no, no, no me enseñen la lección.

No, no, no, no me enseñen la lección,

que no tengo ganas de aprenderlo todo.

¡Oh!

No, no, no, no me enseñen la lección.

No, no, no, no me enseñen la lección,

que no tengo ganas de aprenderlo todo.

Focas son el nuevo imperio.

Focas, tómatelo en serio.

Focas dominando el mundo.

¡Oh!

Focas que se han hecho abrigos,

focas, con piel de nativo,

focas, ten cuidado, amigo.

¡Oh! Focas han desembarcado...

Fenómenos paranormales, focas invadiendo el planeta

y posesiones espirituales en "El amante de fuego".

Me han salido quemaduras en la piel,

tengo llagas en las manos y en los pies.

Son síntomas de él.

¡Oh, oh!

¡Oh, oh!

Siento alguien dentro,

me quema y me da miedo.

Me habla,

me grita

que tengo que ser fiel,

que mi alma es de él.

Comenzaban a tener largo recorrido, con parada obligada en otros países.

"Mesdames et messieurs", Mecano.

-"Ils s'appellent" Mecano.

Todos los recuerdos de mi habitación

están escondidos al fondo de la estación.

Todos los momentos que pasé leyendo cuentos

están solos en el suelo de un vagón.

Eran tiempos de inocencia.

Los de a pie ignorábamos lo que era un paraíso fiscal,

solo teníamos la mente puesta en otros: Hawái, Bombay.

Hawái, Bombay, a la luz del flexo.

Hawái, Bombay, nos damos un beso,

hazme el amor

frente al ventilador.

Y al ponerme el bañador me pregunto

cuándo podré ir a Hawái, ay,

y al untarme el bronceador me pregunto

cuándo podré ir a Bombay, ay.

Ver la puesta en escena es pura poesía.

Que se lo pregunten si no a Paco Valladares.

Tumbado en mi hamaca, Hawái, Bombay,

toco una maraca, "pachín, pachín",

canto una de Machín.

Entre miles de tornillos

viven en Japón.

Son más de un millón

donde sale el sol.

No son rubios, no son altos,

son tipo reloj.

En un metro hay dos

donde sale el sol.

Querían llegar lejos, hasta Japón,

utilizando los sonidos de una fábrica "sampleados".

La presentación del disco se hizo

en el primer restaurante japonés de Madrid

y, para darle empaque,

utilizaban un coro de pequeñas niponas en las actuaciones.

Ignoramos si las dieron de alta en la Seguridad Social o no.

(CANTAN EN JAPONÉS)

A estas alturas del partido,

las composiciones de José María pedían paso

y aunque la discográfica eligieron como sencillo esta canción...

Busco, busco, busco entre los trapos.

Busco, busco, busco algo barato.

Busco, busco, busco unos zapatos.

Busco, busco, busco algo barato.

Busca, busca, busca algo barato.

Podíamos encontrar en la cara B una auténtica joyita. Ahí.

Como no me satisfizo la experiencia sexual,

se me inflaron los vapores,

me convertí en huracán,

di unas tres o cuatro vueltas

y a la quinta me cansé.

Este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño.

Aire,

soñé por un momento que era aire,

oxígeno, nitrógeno y argón,

sin forma definida.

¡Ah, ah! Ni color.

Fui aire.

Algo estaba cambiando.

El grupo pintón de principios de los 80

estaba madurando.

No pintamos nada, no opinamos nada,

todo lo deciden y sin preguntarnos nada.

Dicen que preparan una gran batalla

el este contra el oeste y nuestra casa destrozada.

(Música)

Espectacular.

Así recibimos a Ignacio Cano Andrés,

el hombre que ha combinado juerga,

música y deporte en un cóctel explosivo.

El mundo se perdió a un estudiante y se ganó al artista.

Cuando yo me quise dedicar a la música,

pues mis padres querían que estudiara.

Claro, en su época, dedicarse a la música era eso,

era ser un vago, un maleante, y dedicarse a la música era...

Pues eso, fatal.

Siempre con su bote de gomina en el bolsillo,

dispuesto a desenfundarlo, y una imagen llamativa.

Tengo mucho calor, lo que pasa es que he venido

como para la piscina. Ahora me quito esto y tal.

Estoy esperando que llegue el momento para lucir mi cuerpo.

Sus primeros y juveniles temas tenían que ver con el descontrol.

Este lo escribió para Olé Olé.

No controles mi forma de vestir porque es total

y a todo el mundo gusto.

No controles mi forma de pensar porque es total

y a todos les encanta.

No controles mis vestidos,

no controles mis sentidos.

No controles mis vestidos,

no controles mis sentidos. ¡No!

También dio protagonismo a una cantante sueca

afincada en España.

Compuso "Entra en mi cuerpo, sal de mi vida" para Zanna.

A pesar de lo explícito, el tema pasó ligeramente desapercibido.

Tú me haces disfrutar,

entra en mi cuerpo ya.

A Nacho le reclamaban a cascoporro.

Se metió en el tema de producción, teclados y letras

para tres burgalesas de imagen pintoresca, Magenta.

Entre olor a cuadros de cartón

apareció la reina del salón.

Pero como productor se consagró definitivamente con un disco,

"Mil siluetas", de un grupo que comenzaba su andadura, La Unión.

Mientras está cenando,

junto a él se ha sentado una joven

con la que irá a contemplar

la luna llena sobre París.

Algunos francos cobra Dennis.

Y dos canciones más para ver si reconocéis la mano

del menor de los Cano, una de Betty Troupe

y otra de los "flower power" Álex y Christina.

¡Ah! -Escucha.

-¡Ah! -No oyes.

-¡Ah! -El disco...

no suena. Hay alguien ahí dentro,

son seres extraños,

vienen de otro mundo.

-Cuando crees que me ves, cruzo la pared,

hago "chas" y aparezco a tu lado.

Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti,

no me puedes atrapar.

Aunque hablamos de un hombre que no se casa con nadie,

en el sentido más literal de la expresión,

ha puesto música a una boda real y todo.

Estaba sintiéndola de verdad, ¿no?

Y luego me ha dicho: "Nacho, muy emocionante, muy emocionante".

Y ya que estamos con relaciones sonadas,

Penélope fue la musa elegida para lanzar su carrera en solitario.

Ambos deambularon por "El patio".

Al pasar la barca, me dijo el barquero:

"Las niñas bonitas no pagan dinero".

Eran como los amantes de Teruel.

(TITUBEA) Pero en listos, claro.

Así hablaban el uno del otro.

Es una pedazo de...

Es la bondad hecha persona.

-¿Ves? Esto es una cosa que yo no puedo hacer,

hablar de una persona... tan especial para mí,

hablar con una cámara delante,

porque las palabras muchas veces no sirven.

Aquí acababa de nacer,

por si a alguien no le había quedado claro,

Super-Nacho, una bestia del escenario

capaz de fagocitar a las cámaras con su energía ilimitada.

¡Vamos!

Vivimos siempre juntos

y moriremos juntos,

allá donde vayamos

seguirán nuestros asuntos.

No te sueltes la mano,

que el viaje es infinito,

y yo cuido que el viento

no despeine tu flequillo.

-Golpe a golpe aprendo a callar,

que por la boca enredo las cosas.

No tengo huevos de marchar.

Como el amargo del pomelo,

la resaca del alcohol...

A él siempre le ha gustado rodearse de juventud, frescura y belleza,

incluso se atrevió a hacer un casting de chicas

para sus videoclips en el programa "Música sí".

Os dejamos aquí alguno de esos momentos para la posteridad.

Olé. -¡Eh, eh! ¡"Arsa"!

Bésame y hagamos el amor.

Muy bien.

Cómo le gusta a la tía poner de novio...

Al novio de los nervios. -Celoso.

-¿No has pensado en ser presentadora de televisión?

-Claro. Es que eso es lo que más me gusta.

Yo quiero ser presentadora de televisión.

-Que eres un cerdo.

Para los malpensados que creéis que valeriana o tila

no entran en el diccionario de este artista, falso,

él también se relaja en "La aventura de la vida",

interpretada por Esmeralda Grao.

El enigma de la vida.

¡Ah!

-Y aunque fui yo quien decidió...

Otro ejemplo: reinventando "Me cuesta tanto olvidarte"

junto a Antonio Vega.

Y no me cansé de jurarte

que no habrá segunda parte,

me cuesta tanto olvidarte.

Y aquí, junto al también añorado Germán Coppini,

tomando "Un chupito de amor".

Dame, dame, dame, dame, dame un chupito de amor.

Pero todo genio tiene un lado oscuro

y Nacho masacró sin piedad las canciones de Mecano

con Mecandance, una presunta versión discotequera

de los clásicos de la banda. Vamos, ni Luis Cobos.

Y mientras me pinchaba, me enseñó una cosa,

que una rosa es una rosa, es una rosa.

Antes de que emuléis a la película "El resplandor"

cogiendo el hacha, os recuerdo que nuestro amigo

también fue el artífice de que Mecano se reuniera en 2005.

Ocurrió en el musical "Hoy no me puedo levantar"

y, una vez más, surgió la magia.

(Vítores)

Marineros, soldados, solteros, casados,

amantes, andantes

y alguno que otro

cura "despistao".

(Música)

Espectacular.

Buenos días.

Está hoy con nosotros José María Cano

que, como todos sabéis, es miembro del grupo Mecano.

Luego habrá quien piense

que el más peculiar de los hermanos era el pequeño. No, señor.

José María es el que sería digno objeto de estudio.

Observad atónitos al hombre que habla

y hace gimnasia a la vez.

José, ¿por qué haces esas flexiones?

-Bueno, pues para relajarme y para...

Me gusta hacer ejercicio dos veces al día.

-Inspirando.

Espirando.

Inspirando. Tus fans pueden hacer esto con dos botes

de melocotón en almíbar y luego se lo comen.

Lo de inspirar se le daba bien. Inspirarse, claro.

Suya es la adaptación al español de nada menos que "Ulises 31".

Ulises

por planetas y galaxias

nunca nadie te puede ganar.

Lo mejor es cuando hacía el robot uno de los Botones.

(VOZ ROBÓTICA) Yo soy Nono, pequeño robot, su amigo fiel.

Y para "La bola de cristal" compuso el tema principal,

"Vacaciones infernales" y la canción de los Electroduendes.

Nuestro amigo estaba "on fire", enchufado.

Te sientas en frente y es como el cine,

todo lo controla, es un alucine.

Es como un ordenador personal, es "La bola de cristal".

-¡Ja, ja, ja!

Nosotros somos los Electroduendes,

millares a tu alrededor.

-Vacaciones infernales.

Vacaciones infernales.

Vacaciones infernales.

Su torrente creativo, perdón por lo de Torrente,

ha sido plasmado por las voces de Massiel.

Miradas de amor.

O Sara Montiel.

Ay, qué caray, que me va el guirigay.

Pero si hay una canción que ha exportado con éxito

fuera de Mecano, esa ha sido "Lía".

Es una canción que en Mecano no habría funcionado bien

y que, en cambio, Ana Belén la interpreta de maravilla.

Lías cigarrillos de cariño y sin papel

para que los fume

dentro de tu piel.

Que tiene versiones mil,

como decía Leonardo Dantés que tenía el miembro viril,

entre ellas, la de Julio Iglesias y la del propio autor.

Entre lío y lío, lía, lía, lía,

lía con tus brazos

un nudo de dos lazos...

-Que me ate a tu pecho, amor.

Mi vida, lía con tus besos...

Ya que le tenemos lanzando gorgoritos,

¿reconocéis esta sintonía?

¿Qué es lo que baila Ana?

(Vítores)

Que todo el mundo se pide un turno.

Es José Mari, el mismo que viste e intenta calzar

este tema que originalmente era "Linda veracruzana".

Linda veracruzana,

la sangre pura es la bien mezclada.

De ese único disco en solitario era la canción dedicada a su hijo.

Y ahora tengo un novio

que hace 1,10 m.

Y no quiero más que que me abrace

y dormir con él.

No nos olvidamos de "Luna",

la ópera en la que puso sus cinco sentidos

y gran parte de su capital

con la colaboración de Ainhoa Arteta,

Teresa Berganza, Renée Fleming y Plácido Domingo.

¡Oh!

El propio tenor cantaría el himno del centenario del Real Madrid

compuesto por el mayor de los Cano.

Hala Madrid.

Después de saber todo lo que ha hecho

el inefable José Mari,

que ahora nos está dejando a cuadros, por cierto,

nos costará olvidarle.

Y aunque fui yo quien decidió que ya no más

y no me cansé de jurarte

que no habrá segunda parte,

me cuesta tanto olvidarte.

-Me marcho a Nueva York

con la botella de Fundador.

Cruz de navajas por una mujer,

brillos mortales despuntan al alba,

sangres que tiñen de malva el amanecer.

Dime, luna de plata,

qué pretendes hacer con un niño de piel.

Ah, ah.

Ah, ah.

Hijo de la luna.

Uno, dos, tres y cuatro y empieza otra vez,

que la quinta es la una

y la sexta es la dos y así...

el siete... es tres.

-Hacemos el balance de lo bueno y bueno.

Cinco minutos, bueno, para, venga, véngate.

-Y lo que opinen los demás está de más.

¿Quién detiene palomas al vuelo,

volando a ras de suelo?