Lotería 2025: estos son los números más premiados, los 'malditos' y los más sorprendentes del sorteo

Cada vez el sorteo de la Lotería de Navidad está más cerca. Y con él, la ilusión y el deseo de ser premiados. Hay quien ya guarda sus décimos a buen recaudo, esperando al momento más deseado: ser agraciado y recibir uno de los primeros premios. Pero en el lado opuesto, hay quien todavía no se ha decidido con qué número jugar esta vez... ¿Tal vez la fecha de nacimiento?, ¿o un número capicúa?

El hecho es que muchas personas se decantan por un décimo a partir de sus experiencias y creencias, pero hay números, como los considerados 'malditos' o 'raros', que todavía despiertan el interés de la gente.

Los números más afortunados y los 'malditos' En la historia del sorteo, varios números han sido premiados en más de una ocasión con el gran premio. El número 5 es, sin duda, el de la suerte; ostenta el récord de ser el más premiado, dado que el Gordo ha caído en 32 ocasiones en el número 5. Otros números que han sido de los más agraciados son el 4 y el 6, en 27 ocasiones. En lo que respecta a las terminaciones de dos cifras más repetidas, estas son el 85, en siete veces, y la 57, en seis veces. Por otra parte, hay dos números completos que han sido premiados en dos ocasiones. En 1956 y en 1978, el número premiado resultó ser el 15.640; en 1903 y en 2006, el premio recayó en el 20.297. Ni la fecha del volcán ni la de la dana: 2025, ¿un año sin número fetiche en la Lotería de Navidad? Á. CABALLERO En cambio, hay otras terminaciones que nunca han sido agraciadas con el primer medio del sorteo de la Lotería de Navidad. En total, son 15. Según los datos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, los números 'malditos' serían el 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

Las combinaciones más sorprendentes Existen números que pueden ser considerados como 'raros' y que pueden ganar como cualquier otro: secuencias inusuales con muchos ceros o el mismo número repetido, o patrones irregulares... Por ejemplo, el número 00000 fue premiado con una pedrea en 2020. En 1978, el Gordo recayó en el número 22.222 y en 2005, en el 00001. También hay números capicúas que han sido agraciados, como el 88.188, premiado en 2008. En 2023, el número 88.008 fue el encargado de repartir alegrías por varias ciudades del país.