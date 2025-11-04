Los loteros advierten de que la viabilidad de su negocio "corre peligro": uno de cada dos ha perdido beneficios este año
- Los vendedores de lotería piden subir el precio del décimo a 25 euros y el premio del Gordo a 500.000 euros
- También reclaman igualar su comisión a la del resto de sorteos de lotería, de un 4,5% al 6%
Aunque la Lotería de Navidad mueve millones de euros y reparte alegrías a miles de premiados, la ilusión no se siente por igual entre las administraciones de lotería. A cada año que pasa, "la rentabilidad cae más", lo que hace "peligrar la viabilidad del negocio", han alertado este martes desde la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (ANAPAL), principal asociación del sector, durante la presentación de los resultados de una encuesta en la que han participado casi 300 administraciones en nuestro país.
Entre los encuestados, un 53% han perdido beneficios este año respecto al anterior y un 44% está en situación "de alerta". Mientras, otro 40% afirma estar en una situación de rentabilidad sin crecimiento o de "estancamiento estructural" y solo un 15,5% de las administraciones se consideran "entables y con margen de crecimiento".
El motivo principal es que el margen de beneficio es cada vez menor. En la Lotería de Navidad, que representa el "corazón financiero del año", según el presidente de ANAPAL, Borja Muñiz, la comisión que se llevan los loteros es menor que la del resto de sorteos, de un 4,5% frente a un 6%.
"En 103 loterías al año, 102 es del 6%, pero en la que más recursos invertimos y más personal contratamos se nos penaliza y castiga", ha denunciado Muñiz durante la rueda de prensa. El 91% de los loteros opina que las comisiones insuficientes son el principal problema de sus administraciones, según la encuesta, elaborada en septiembre de este año.
Un décimo con el precio estancado desde hace 23 años
Otra razón de la pérdida de rentabilidad es que el precio del décimo no ha subido en 23 años, desde la llegada del euro. "En toda la historia de la lotería nunca había pasado tanto tiempo sin modificarse el precio", ha denunciado. Proponen "mimar" el producto, subiendo el precio del décimo a 25 euros, pero, en paralelo, también el valor de los premios. Así, el Gordo también subiría un 25%, pasando de 400.000 a 500.000 euros y la serie del reintegro de 1.000 a 1.250 euros.
"Cuando planteamos una subida del 25% se pone el grito en el cielo, pero hasta la llegada del euro ha ido subiendo un 50% o un 100%, normalmente cada 10 años", ha señalado por su parte Jorge Anta, vicepresidente de la asociación.
Piden actuar ya para que el producto "no se devalúe". "Que si me toca el Gordo me pueda comprar un piso, dentro de unos años no te podrás comprar un coche", ha subrayado. En este sentido, desde ANAPAL han citado un análisis de DatosRTVE en el que calcularon cuánto da de sí el premio: si en 1957 con el premio se podían comprar diez casas y diez coches, en 2024 el premio apenas da para un piso en muchas ciudades de nuestro país.
En 2002 una administración necesitaba vender 553 décimos de Lotería de Navidad para poder pagar el salario mínimo a un trabajador, mientras que en 2025 tendría que vender 1.315 décimos, casi el triple, para pagar el SMI. "Todo ha subido menos el precio del décimo", ha insistido Muñiz.
Competencia de la venta por internet
Además de estos factores, el auge de la venta de décimos por internet también supone un problema para muchos loteros. "En el canal físico están las administraciones, pero en el canal digital están las administraciones y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) [que tiene una página propia], hay una competencia", denuncian.
La clientela durante los sorteos a lo largo del año, no solo en Navidad, es cada vez menor y la "media de edad elevada", ya que los jóvenes tienen "otros atractivos", según Muñiz. Y en este sentido, el sorteo del 22 de diciembre cada vez supone un peso mayor dentro de las ventas. Para el 67% de las administraciones, la Lotería de Navidad supone entre el 40% y el 80% de sus ventas anuales.
"Dependemos absolutamente de tener una buena campaña para la viabilidad. Es un pilar absoluto del modelo de negocio", ha apuntado Anta. Aunque no se han comprobado por el momento cierres de las administraciones, el vicepresidente de ANAPAL sí que ha puntualizado que cada vez se traspasan más estos negocios, y ha citado el caso de una administración de Madrid que en los últimos años ha cambiado de manos cinco veces.
La tradición de un sorteo que ya tiene 200 años de historia "funciona perfectamente y no hay que cambiar nada", pero es urgente, reclaman, ofrecer un producto más atractivo.