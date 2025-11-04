Los loteros advierten de que la viabilidad de su negocio "corre peligro": uno de cada dos ha perdido beneficios este año

Aunque la Lotería de Navidad mueve millones de euros y reparte alegrías a miles de premiados, la ilusión no se siente por igual entre las administraciones de lotería. A cada año que pasa, "la rentabilidad cae más", lo que hace "peligrar la viabilidad del negocio", han alertado este martes desde la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (ANAPAL), principal asociación del sector, durante la presentación de los resultados de una encuesta en la que han participado casi 300 administraciones en nuestro país.

Entre los encuestados, un 53% han perdido beneficios este año respecto al anterior y un 44% está en situación "de alerta". Mientras, otro 40% afirma estar en una situación de rentabilidad sin crecimiento o de "estancamiento estructural" y solo un 15,5% de las administraciones se consideran "entables y con margen de crecimiento".

El motivo principal es que el margen de beneficio es cada vez menor. En la Lotería de Navidad, que representa el "corazón financiero del año", según el presidente de ANAPAL, Borja Muñiz, la comisión que se llevan los loteros es menor que la del resto de sorteos, de un 4,5% frente a un 6%.

"En 103 loterías al año, 102 es del 6%, pero en la que más recursos invertimos y más personal contratamos se nos penaliza y castiga", ha denunciado Muñiz durante la rueda de prensa. El 91% de los loteros opina que las comisiones insuficientes son el principal problema de sus administraciones, según la encuesta, elaborada en septiembre de este año.

Un décimo con el precio estancado desde hace 23 años Otra razón de la pérdida de rentabilidad es que el precio del décimo no ha subido en 23 años, desde la llegada del euro. "En toda la historia de la lotería nunca había pasado tanto tiempo sin modificarse el precio", ha denunciado. Proponen "mimar" el producto, subiendo el precio del décimo a 25 euros, pero, en paralelo, también el valor de los premios. Así, el Gordo también subiría un 25%, pasando de 400.000 a 500.000 euros y la serie del reintegro de 1.000 a 1.250 euros. "Cuando planteamos una subida del 25% se pone el grito en el cielo, pero hasta la llegada del euro ha ido subiendo un 50% o un 100%, normalmente cada 10 años", ha señalado por su parte Jorge Anta, vicepresidente de la asociación. Piden actuar ya para que el producto "no se devalúe". "Que si me toca el Gordo me pueda comprar un piso, dentro de unos años no te podrás comprar un coche", ha subrayado. En este sentido, desde ANAPAL han citado un análisis de DatosRTVE en el que calcularon cuánto da de sí el premio: si en 1957 con el premio se podían comprar diez casas y diez coches, en 2024 el premio apenas da para un piso en muchas ciudades de nuestro país. En 2002 una administración necesitaba vender 553 décimos de Lotería de Navidad para poder pagar el salario mínimo a un trabajador, mientras que en 2025 tendría que vender 1.315 décimos, casi el triple, para pagar el SMI. "Todo ha subido menos el precio del décimo", ha insistido Muñiz. Un 'Gordo' cada vez más enclenque: de ser rentista a no poder comprar ni un piso en muchas ciudades DatosRTVE