Ni Alfonso XIII ni Victoria Eugenia, esta es la verdadera historia de amor de 'Ena'

La superproducción española Ena que puede verse en versión origial en RTVE Play y que narra la vida de Victoria Eugenia de Battenberg, narra en los dos primeros capítulos cómo fue el enamoramiento de Alfonso XIII y la futura reina de España, así como los momentos en los que el matrimonio comenzó a resquebrajarse. Sin embargo, miles de espectadores se han quedado enganchados también de una trama amorosa paralela, la de Beatriz de Sajonia (Bee) y Alfonso de Orleans y Borbón (Ali). Su idilio se ha convertido en uno de los hilos más comentados del estreno de la ficción. ¿Quieres conocer el auténtico romance de Ena? ¡Te lo contamos!

La verdadera historia de amor de Ena Beatriz de Sajonia, conocida como Bee, era la prima y mejor amiga de Ena. Ambas compartían hobbies y confidencias, incluso, que Alfonso se había carteado con ella al mismo tiempo que con Victoria Eugenia, aunque Ena siempre lo tomó como una broma. A su llegada a España, Beatriz conoce a Alfonso de Orleans, primo del rey e inician una historia de amor que acabó en matrimonio, pero también en drama. 01.00 min Ena - El duque de Orleans conoce a Bee, la prima de Ena Como se puede ver en el segundo episodio de Ena, estando de caza, el duque de Orleans le comunica a Alfonso XIII que quiere casarse con la mejor amiga de la reina. "No entiendo por qué quieres casarte tan pronto, primo. Eres joven, eres guapo, puedes disfrutar de la vida, puedes estar con todas las mujeres que quieras", le dice el rey, pero Ali lo tenía muy claro: "Yo solo quiero a Bee". También la joven estaba profundamente enamorada del duque: "Ali es tan atento, y tan guapo ¿no crees?", le confiesa a la reina. 01.42 min Ena - Ali quiere casarse con Bee Sin embargo, en ella estaba el problema, pues era anglicana. "Sería un matrimonio mixto. Tendrías que pedirle permiso al Papa y al Gobierno. El del rey ya lo tienes primo", le dice Alfonso a Ali, aunque también había otra opción: que Bee se convirtiera al catolicismo como hizo Ena, algo en lo que Beatriz de Sajonia no esta dispuesta a ceder. Pio X no iba a dar la dispensa papal para que se pudieran casar hasta que no se la diera el Gobierno de España, y el rey no pudo hacer nada ante la situación crítica por la que estaba pasando el país en esos momentos. 01.14 min Ena - Ali y Bee no se pueden casar

El matrimonio secreto destierra a Bee y Ali Bee y Ali no podían esperar más y decidieron casarse en secreto en una doble ceremonia (luterana y católica) en Coburgo. Esto no sentó bien al Gobierno de España, pues Maura no quería sentar precedentes, ni si quiera con el mejor aviador de España. Así, aunque aceptaba la relación, Alfonso XIII se vio obligado a desterrar a su primo, privándole de su tratamiento como infante de España y suspendido por el ejército español donde era uno de los mejores aviadores del país.