Ni Alfonso XIII ni Victoria Eugenia, esta es la verdadera historia de amor de 'Ena'
- Aunque la trama principal de la serie se centra en el rey y la reina también ha salido a la luz otra historia de amor genuino ¡Conoce de quién se trata!
- Descubre a todos los personajes de Ena: la reina Victoria Eugenia
La superproducción española Ena que puede verse en versión origial en RTVE Play y que narra la vida de Victoria Eugenia de Battenberg, narra en los dos primeros capítulos cómo fue el enamoramiento de Alfonso XIII y la futura reina de España, así como los momentos en los que el matrimonio comenzó a resquebrajarse. Sin embargo, miles de espectadores se han quedado enganchados también de una trama amorosa paralela, la de Beatriz de Sajonia (Bee) y Alfonso de Orleans y Borbón (Ali). Su idilio se ha convertido en uno de los hilos más comentados del estreno de la ficción. ¿Quieres conocer el auténtico romance de Ena? ¡Te lo contamos!
La verdadera historia de amor de Ena
Beatriz de Sajonia, conocida como Bee, era la prima y mejor amiga de Ena. Ambas compartían hobbies y confidencias, incluso, que Alfonso se había carteado con ella al mismo tiempo que con Victoria Eugenia, aunque Ena siempre lo tomó como una broma. A su llegada a España, Beatriz conoce a Alfonso de Orleans, primo del rey e inician una historia de amor que acabó en matrimonio, pero también en drama.
Como se puede ver en el segundo episodio de Ena, estando de caza, el duque de Orleans le comunica a Alfonso XIII que quiere casarse con la mejor amiga de la reina. "No entiendo por qué quieres casarte tan pronto, primo. Eres joven, eres guapo, puedes disfrutar de la vida, puedes estar con todas las mujeres que quieras", le dice el rey, pero Ali lo tenía muy claro: "Yo solo quiero a Bee". También la joven estaba profundamente enamorada del duque: "Ali es tan atento, y tan guapo ¿no crees?", le confiesa a la reina.
Sin embargo, en ella estaba el problema, pues era anglicana. "Sería un matrimonio mixto. Tendrías que pedirle permiso al Papa y al Gobierno. El del rey ya lo tienes primo", le dice Alfonso a Ali, aunque también había otra opción: que Bee se convirtiera al catolicismo como hizo Ena, algo en lo que Beatriz de Sajonia no esta dispuesta a ceder. Pio X no iba a dar la dispensa papal para que se pudieran casar hasta que no se la diera el Gobierno de España, y el rey no pudo hacer nada ante la situación crítica por la que estaba pasando el país en esos momentos.
El matrimonio secreto destierra a Bee y Ali
Bee y Ali no podían esperar más y decidieron casarse en secreto en una doble ceremonia (luterana y católica) en Coburgo. Esto no sentó bien al Gobierno de España, pues Maura no quería sentar precedentes, ni si quiera con el mejor aviador de España. Así, aunque aceptaba la relación, Alfonso XIII se vio obligado a desterrar a su primo, privándole de su tratamiento como infante de España y suspendido por el ejército español donde era uno de los mejores aviadores del país.
¿Qué pasó con Bee y Ali después?
Mientras Ena centra la trama principal en la vida y los desafíos personales de la reina, la historia de Bee y Ali emerge como un relato íntimo de amor genuino. La pareja ha conquistado al público por el magnetismo personal de ambos, al ser ella una artista carismática y él un pionero de la aviación, así como por la naturalidad de su afecto, que contrasta con la vida más rígida y expuesta de Victoria Eugenia y Alfonso XIII.
Durante el primer exilio de dos años, la pareja residió en Coburgo, donde tuvieron al primero de sus hijos: Álvaro. Pero Alfonso XIII consiguió que volvieran en apenas dos años para felicidad de Ena. Ya en Madrid la pareja aumentó la familia con dos varones más: Alfonso y Ataúlfo. Sin embargo, en 1916, el rey, que siempre se había sentido atraído por Bee, volvió a desterrarlos, esta vez durante 8 años, al ser rechazado por la joven.
Años después, la familia real permitió el regreso de Bee y Ali, que se instalaron en Sanlúcar de Barrameda, de donde tuvieron que marcharse tras la proclamación de la Segunda República. A pesar de todos los exilios, el amor de la pareja sobrevivió a todos los problemas políticos y personales que tuvieron. Sin ninguna duda, una verdadera historia de amor de la que puedes descubrir más en los próximos capítulos de Ena: la reina Victoria Eugenia.