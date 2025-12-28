Enlaces accesibilidad
Guerra en Ucrania

Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 28 de diciembre | Zelenski, antes de la reunión con Trump: "Tenemos 20 puntos que ya están acordados en un 90%"

Narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este domingo cumple 1.404 días
Residentes inspeccionan los daños en el lugar de un ataque ruso contra un edificio privado en Kiev, Ucrania. EFE/EPA/Sergey Dolzhenko
La guerra en Ucrania cumple este domingo 1.404 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:

  • Putin afirma que Ucrania no tiene prisa por resolver el conflicto con Rusia por medios pacíficos
  • Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en el este de Ucrania
  • Zelenski reitera la necesidad de garantías de seguridad ante la agresión rusa

Guerra Ucrania-Rusia, 28 de diciembre, en directo:

  • 0:42

    Zelenski, antes de su reunión con Trump: "Hay garantías de seguridad"


    "Esperamos una discusión constructiva en Estados Unidos que se conviertan en la base para reunirnos con los líderes europeos, compartir todo el trabajo que hemos hecho y discutirlo juntos. Esto se debe a que hay garantías de seguridad de Estados Unidos, y también hay garantías de seguridad que dependen de Europa, de nuestros colegas europeos".

  • 00:00

    Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este domingo cumple 1.404 días. Aquí puedes leer lo ocurrido la jornada de este sábado.

