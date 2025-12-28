Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 28 de diciembre | Zelenski, antes de la reunión con Trump: "Tenemos 20 puntos que ya están acordados en un 90%"

0:42

Zelenski, antes de su reunión con Trump: "Hay garantías de seguridad"





"Esperamos una discusión constructiva en Estados Unidos que se conviertan en la base para reunirnos con los líderes europeos, compartir todo el trabajo que hemos hecho y discutirlo juntos. Esto se debe a que hay garantías de seguridad de Estados Unidos, y también hay garantías de seguridad que dependen de Europa, de nuestros colegas europeos".