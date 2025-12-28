Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 28 de diciembre | Zelenski, antes de la reunión con Trump: "Tenemos 20 puntos que ya están acordados en un 90%"
La guerra en Ucrania cumple este domingo 1.404 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Putin afirma que Ucrania no tiene prisa por resolver el conflicto con Rusia por medios pacíficos
- Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en el este de Ucrania
- Zelenski reitera la necesidad de garantías de seguridad ante la agresión rusa
Guerra Ucrania-Rusia, 28 de diciembre, en directo:
Zelenski, antes de su reunión con Trump: "Hay garantías de seguridad"
"Esperamos una discusión constructiva en Estados Unidos que se conviertan en la base para reunirnos con los líderes europeos, compartir todo el trabajo que hemos hecho y discutirlo juntos. Esto se debe a que hay garantías de seguridad de Estados Unidos, y también hay garantías de seguridad que dependen de Europa, de nuestros colegas europeos".
-
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este domingo cumple 1.404 días. Aquí puedes leer lo ocurrido la jornada de este sábado.