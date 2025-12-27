Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 27 de diciembre | Rusia asegura que las partes se acercaron a solucionar el conflicto, pero rechaza el plan de Kiev
- Rusia ve un avance lento pero continuado en las negociaciones con EE.UU.
La guerra en Ucrania cumple este sábado 1.403 días desde el inicio de la invasión de Rusia. Estas son las últimas novedades:
- Trump se reunirá con Zelenski el domingo en Mar-a-Lago
- Moscú anuncia avances en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Zaporiyia
- Rusia aborta un atentado contra un militar ruso en la región de Stávropol
- Moscú derriba 77 drones ucranianos sobre siete regiones rusas y los mares Negro y Azov
Guerra Ucrania-Rusia, 27 de diciembre, en directo:
0:53
Un marco de paz de 20 puntos y un acuerdo de garantías de seguridad
Zelenski afirmó que “mucho puede decidirse antes de Año Nuevo”, en un momento en que Washington impulsa los esfuerzos para poner fin a la guerra total de Rusia contra Ucrania, el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Un acuerdo de garantías de seguridad entre Ucrania y Estados Unidos está “casi listo” y el borrador del plan de 20 puntos está completado en un 90 %, dijo Zelenski a periodistas en un chat de WhatsApp.
“Él no tiene nada hasta que yo lo apruebe”, declaró Trump a Politico en una entrevista publicada el viernes. “Así que veremos qué trae”. Zelenski declaró al medio de comunicación digital Axios que Estados Unidos ofreció un acuerdo de 15 años sobre garantías de seguridad, renovable, mientras que Kiev quiere un plazo más largo.
Recelosa de las garantías fallidas de sus aliados en el pasado, Ucrania busca acuerdos sólidos y jurídicamente vinculantes para evitar nuevas agresiones rusas.
0:37
El presidente ucraniano Volodímir Zelenski se reunirá el domingo con el presidente estadounidense Donald Trump
El tema esencial de la reunion es abordar la delicada cuestión de los territorios, en el marco de las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra con Rusia. Este encuentro tendrá lugar pocos días después de que Zelenski desvelara los detalles de la nueva versión del plan estadounidense para acabar con el conflicto, revisado tras conversaciones con Ucrania.
Una propuesta criticada por Moscú, que acusó a Kiev de querer “torpedear” las negociaciones. El documento prevé congelar la actual línea del frente sin ofrecer una solución inmediata a las reivindicaciones territoriales de Rusia, que ocupa más del 19 % de Ucrania.
Zelenski había manifestado su intención de tratar este asunto cara a cara con el presidente Trump. “Tenemos un programa cargado, será durante el fin de semana, creo que el domingo, en Florida, donde tendremos una reunión con el presidente Trump”, declaró el viernes el jefe de Estado ucraniano a periodistas. Su gabinete confirmó posteriormente que la cita estaba “prevista” para el domingo en Florida, donde el presidente estadounidense pasa las fiestas navideñas en su residencia de Mar-a-Lago.
00:01
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este viernes cumple 1.403 días.