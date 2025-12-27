Guerra Ucrania – Rusia, en directo hoy 27 de diciembre | Rusia asegura que las partes se acercaron a solucionar el conflicto, pero rechaza el plan de Kiev

0:53

Un marco de paz de 20 puntos y un acuerdo de garantías de seguridad

Zelenski afirmó que “mucho puede decidirse antes de Año Nuevo”, en un momento en que Washington impulsa los esfuerzos para poner fin a la guerra total de Rusia contra Ucrania, el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Un acuerdo de garantías de seguridad entre Ucrania y Estados Unidos está “casi listo” y el borrador del plan de 20 puntos está completado en un 90 %, dijo Zelenski a periodistas en un chat de WhatsApp.

“Él no tiene nada hasta que yo lo apruebe”, declaró Trump a Politico en una entrevista publicada el viernes. “Así que veremos qué trae”. Zelenski declaró al medio de comunicación digital Axios que Estados Unidos ofreció un acuerdo de 15 años sobre garantías de seguridad, renovable, mientras que Kiev quiere un plazo más largo.

Recelosa de las garantías fallidas de sus aliados en el pasado, Ucrania busca acuerdos sólidos y jurídicamente vinculantes para evitar nuevas agresiones rusas.