Horario y dónde ver en TV la segunda semifinal de Benidorm Fest 2026

Este jueves 12 de febrero, se celebra la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026, en el Palau d’Esports l’Illa de la ciudad alicantina. Aquí, nueve artistas se juegan su pase a la gran final del 14 de febrero. De esos nueve, solo se clasifican seis que se suman a los que ya se han clasificado en la primera semifinal. Los artistas y el orden en el que van a actuar en esta segunda semifinal es el siguiente: ASHA, KU Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galán, MAYO, Miranda! & bailamamá. Tras la celebración de esta gala, los clasificados para la final serán doce, cuatro más que el año pasado.

Un dato importante a tener en cuenta es todo lo que tiene que ver con las votaciones, sobre todo la manera en la que se puede votar. En las semifinales solo se puede hacer cuando hayan acabado las actuaciones; sin embargo, en la gran final del 14 de febrero, las votaciones se abrirán al inicio de la gala. La forma de hacerlo es a través de llamadas, sms, o a través de la app de RTVE Play. ¡No te quedes sin votar, y gratis, por tu artista favorito!

01.01 min Benidorm Fest 2026 | ¡Vota gratis a tu favorito!

Las distintas galas, también la de esta segunda semifinal, están conducidas por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand que analizan y desgranan todas las propuestas que optan a llegar a la gran final. Por su parte, Lalachus se les unirá en la gran final del sábado 14 de febrero. Además, para que no te falte ningún detalle del festival alicantino, puedes seguirlo todo a través del Benidorm Calling que se emite en RTVE Play.

Y para abrir boca de cara a cada gala -en las dos semifinales y en la final- se llevan a cabo, por primera vez, ensayos abiertos. Con esta medida, RTVE pretende que el espectáculo llegue lo más pulido posible al directo.