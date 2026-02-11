Horario y dónde ver en TV la segunda semifinal de Benidorm Fest 2026
Este jueves 12 de febrero, se celebra la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026, en el Palau d’Esports l’Illa de la ciudad alicantina. Aquí, nueve artistas se juegan su pase a la gran final del 14 de febrero. De esos nueve, solo se clasifican seis que se suman a los que ya se han clasificado en la primera semifinal. Los artistas y el orden en el que van a actuar en esta segunda semifinal es el siguiente: ASHA, KU Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galán, MAYO, Miranda! & bailamamá. Tras la celebración de esta gala, los clasificados para la final serán doce, cuatro más que el año pasado.
Un dato importante a tener en cuenta es todo lo que tiene que ver con las votaciones, sobre todo la manera en la que se puede votar. En las semifinales solo se puede hacer cuando hayan acabado las actuaciones; sin embargo, en la gran final del 14 de febrero, las votaciones se abrirán al inicio de la gala. La forma de hacerlo es a través de llamadas, sms, o a través de la app de RTVE Play. ¡No te quedes sin votar, y gratis, por tu artista favorito!
Las distintas galas, también la de esta segunda semifinal, están conducidas por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand que analizan y desgranan todas las propuestas que optan a llegar a la gran final. Por su parte, Lalachus se les unirá en la gran final del sábado 14 de febrero. Además, para que no te falte ningún detalle del festival alicantino, puedes seguirlo todo a través del Benidorm Calling que se emite en RTVE Play.
Y para abrir boca de cara a cada gala -en las dos semifinales y en la final- se llevan a cabo, por primera vez, ensayos abiertos. Con esta medida, RTVE pretende que el espectáculo llegue lo más pulido posible al directo.
Novedades con el trofeo
En esta quinta edición del Benidorm Fest también hay una novedad importante en cuanto al trofeo que se llevará la propuesta ganadora. En un guiño a los más nostálgicos, se recupera la Sirenita que ha sido siempre el emblemático trofeo en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm. Por otra parte, lo que sí se mantiene es la dotación económica para quienes queden en primer lugar: 100.000 euros están destinados a los intérpretes ganadores y 50.000 para los compositores del tema.
Hora, canal y dónde ver la segunda semifinal de Benidorm Fest 2026
La segunda semifinal de Benidorm Fest 2026 podrá verse este jueves 12 de febrero, después de La Revuelta, en La 1 de TVE y en la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse el minuto a minuto de todo lo que acontezca durante el festival y la información de última hora de todo lo que acontezca con los cantantes y finalistas en RNE y en RTVE.es.
La segunda semifinal seguirá el siguiente orden:
2. KU Minerva – ‘No Volveré a Llorar’
3. Funambulista – ‘SOBRAN GILIPO**AS’
5. The Quinquis – ‘Tú No Me Quieres’
7. Rosalinda Galán – ‘Mataora’
9. Miranda! & bailamamá – ‘Despierto Amándote’
Conoce al resto de artistas que han competido en la primera semifinal:
1.KITAI – ‘El Amor Te Da Miedo’
2. María León ft. Julia Medina – ‘Las Damas y el Vagabundo’
5. Izan Llunas – ‘¿Qué vas a hacer?’
6. Dora & Marlon Collins – ‘Rakata’
7. Tony Grox & LUCYCALYS – ‘T AMARÉ’
8. Mikel Herzog Jr. – ‘Mi Mitad’