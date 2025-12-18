Guiño a los más nostálgicos: El Benidorm Fest 2026 recupera el mítico trofeo de La Sirenita de Oro

La nueva edición del Benidorm Fest llega con novedades importantes: una de ellas es el cambio de trofeo. El certamen de este 2026, que se celebrará entre el 10 y el 14 de febrero, recupera y reinterpreta la mítica Sirenita de Oro que se entregaba al ganador del Festival Internacional de la Canción de Benidorm. Realmente, se entregaba la Sirenita de Oro a la persona que quedaba en primer lugar, la de plata para el segundo y la de bronce para el tercero.

El cambio de trofeo en el Benidorm Fest lo ha anunciado la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, junto con Sergio Calderón, director de TVE, y César Vallejo, director del Benidorm Fest. Con este gesto se quiere conmemorar el quinto aniversario del certamen musical que organiza RTVE y hacer también un guiño a los más nostálgicos. Esta edición, además, contará con un premio en metálico de 150.000 euros.

Bea Bronchal, segundo premio con la canción "Siempre tú", el trío NosToca!, terceros con el tema "¿Por qué será?", y Marta Solís, la ganadora con su canción "Vida" EFE / Morell

Julio Iglesias y "Los Gritos" La Sirenita de Oro se entregó a partir de la segunda edición hasta la vigesimoquinta del Festival de la Canción de Benidorm. Hay muchos grandes artistas que consiguieron este trofeo que hoy vuelve a recuperar el Benidorm Fest. Uno de esos artistas fue Julio Iglesias, en el año 1968, cuando era casi un desconocido y que logró alzarse por sorpresa con la Sirenita de Oro ante miles de espectadores. Junto a Julio Iglesias, el conjunto musical "Los Gritos" defendió la canción La vida sigue Igual y se hicieron con ese primer premio del X Festival Español de la Canción de Bendorm. El conjunto "Los Gritos" defendió, con Julio Iglesias, 'La vida sigue igual' EFE