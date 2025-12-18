Guiño a los más nostálgicos: El Benidorm Fest 2026 recupera el mítico trofeo de La Sirenita de Oro
- Se recupera y reinterpreta el mítico trofeo del Festival de la Canción de Benidorm
- Estos son todos los artistas que participan en el Benidorm Fest 2026
La nueva edición del Benidorm Fest llega con novedades importantes: una de ellas es el cambio de trofeo. El certamen de este 2026, que se celebrará entre el 10 y el 14 de febrero, recupera y reinterpreta la mítica Sirenita de Oro que se entregaba al ganador del Festival Internacional de la Canción de Benidorm. Realmente, se entregaba la Sirenita de Oro a la persona que quedaba en primer lugar, la de plata para el segundo y la de bronce para el tercero.
El cambio de trofeo en el Benidorm Fest lo ha anunciado la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, junto con Sergio Calderón, director de TVE, y César Vallejo, director del Benidorm Fest. Con este gesto se quiere conmemorar el quinto aniversario del certamen musical que organiza RTVE y hacer también un guiño a los más nostálgicos. Esta edición, además, contará con un premio en metálico de 150.000 euros.
Julio Iglesias y "Los Gritos"
La Sirenita de Oro se entregó a partir de la segunda edición hasta la vigesimoquinta del Festival de la Canción de Benidorm. Hay muchos grandes artistas que consiguieron este trofeo que hoy vuelve a recuperar el Benidorm Fest. Uno de esos artistas fue Julio Iglesias, en el año 1968, cuando era casi un desconocido y que logró alzarse por sorpresa con la Sirenita de Oro ante miles de espectadores. Junto a Julio Iglesias, el conjunto musical "Los Gritos" defendió la canción La vida sigue Igual y se hicieron con ese primer premio del X Festival Español de la Canción de Bendorm.
Cinco años de Benidorm Fest
Desde que RTVE comenzó a organizar el Benidorm Fest, en 2022, el trofeo con el que se alzaban los ganadores era el Micrófono de Bronce. Este galardón es obra del escultor madrileño José Luís Fernández y se trata de trofeo de 30 centímetros de alto, fundido en bronce en los talleres que el artista tiene en Torrejón de Ardoz. Para su elaboración se ha utilizado el método más antiguo de fundición, a la cera perdida, como en la antigua Grecia. Un método que permite una fundición de gran precisión que ha dado como resultado una talla con distintas terminaciones que dan al trofeo un toque de joya elegante y moderno.
Precisamente, en este primera edición del Benidorm Fest fue Chanel quien se hizo con el Micrófono de Bronce con su tema "SloMo". El tema latino recibió un total de 96 puntos (51 por parte del jurado profesional, 25 por parte del jurado demoscópico y 20 por parte de los espectadores). La actriz, cantante y bailarina se proclamó como la primera ganadora del Benidorm Fest con una canción que nos invita a bailar hasta el suelo.
Blanca Paloma con su tema “Eaea”, en 2023; Nebulossa con "Zorra", en 2024, y Melody con "Diva", en 2025 han sido las ganadoras del resto de ediciones. En este 2026, el Benidorm Fest da una vuelta de tuerca y recupera La Sirenita de Oro. Ahora, solo queda por ver cuál será la propuesta -entre los 18 participantes- que se hace con un trofeo, sin duda, muy especial en el mundo de los festivales de música.