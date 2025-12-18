Trump arremete contra la inmigración y Biden en su discurso a la nación, sin rastro de su guerra contra Venezuela

Pese a anunciar a bombo y platillo que daría un anuncio muy importante, Trump solo ha hecho un balance anual y de lo que ha considerado como los mayores "cambios positivos" de la historia de Estados Unidos, durante el tradicional discurso navideño en la Casa Blanca.

Su esperada alocución televisada ha comenzado con duras críticas hacia los inmigrantes y el sistema político que le precedió, asegurando que en unos pocos meses "hemos ido de lo peor a lo mejor", en especial gracias a sus deportaciones.

"Nuestro país era motivo de burla en todo el mundo, pero ya no se ríen. En los últimos 11 meses hemos logrado más cambios positivos en Washington que cualquier Administración en la historia de Estados Unidos. Nunca ha habido nada igual", ha dicho Trump.

De esta forma, el mandatario ha querido contrastar su política migratoria con la de la Administración anterior, a la que ha acusado de haber "inundado" ciudades y pueblos con inmigrantes en situación irregular y de haber liberado a delincuentes violentos que, según ha subrayado, "pusieron en riesgo a personas inocentes".

Como acostumbra, su discurso ha estado cargado de apelativos negativos hacia lo que ha considerado como años de "descontrol" migratorio. Según el presidente, su gestión ha priorizado a los ciudadanos "respetuosos de la ley y trabajadores" y, sin ningún tipo de pruebas, Trump ha asegurado que ha cerrado la frontera sur con México y que en siete meses no se registra el ingreso de ningún inmigrante ilegal.

El día anterior, el republicano anunció una ampliación de la lista de países vetados a la entrada al país, poniendo el foco en aquellas personas que tuvieran documentos de la Autoridad Palestina.

Trump habla de un boom económico nunca visto El inquilino de la Casa Blanca ha hecho oídos sordos a las encuestas que muestran un creciente descontento entre los estadounidenses con sus políticas económicas. El republicano ha afirmado que "estaba listo para un auge económico como el mundo nunca había visto", asegurando que "los salarios están subiendo más rápido que la inflación" y que los precios de muchos servicios y productos se han reducido. Y, como ejemplos, ha puesto la reducción en un "22% en automóviles" y la gasolina en 2,50 dólares por galón. El mundo en 2026, a imagen y semejanza de Trump: geopolítica "brutal", intervencionismo militar y negocios Miguel Charte El mandatario también ha aprovechado la ocasión para anunciar que más de un millón de militares estadounidenses recibirán un bono de 1.776 dólares. Esta cantidad hace referencia a la fecha de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que celebrará su 250.º aniversario el próximo año.

Promete reformas sanitarias y de vivienda asequible Calificando el sistema sanitario actual como "inasequible", el mandatario ha continuado su guerra contra el conocido como 'Obamacare' (Ley de Cuidado Sanitario Asequible) y ha anunciado reformas sanitarias. Trump ha culpado a la ley de salud de haber enriquecido a las aseguradoras a costa de los ciudadanos. Su nuevo plan, que no ha detallado, dará "dinero directamente a la gente para que puedan comprar su propio cuidado de salud". Antes de su discurso, los republicanos de la Cámara Baja han aprobado un proyecto de ley para reducir las primas mediante pagos directos a ciudadanos de bajos ingresos, sin extender los beneficios del 'Obamacare'. "Van a recibir mucho mejor cuidado de salud a un precio más bajo. Los únicos perdedores van a ser las compañías aseguradoras y el Partido Demócrata, que las han controlado", ha asegurado. No obstante, su plan se centra en acabar con esta ley sin ofrecer una alternativa clara para los millones de estadounidenses que hoy cuentan con seguros subsidiados. 01.18 min La nueva ley fiscal de Trump plantea enormes recortes en sanidad El presidente también ha anunciado que a principios de año presentará reformas para viviendas y energía más accesibles. "Uno de los principales factores que está empujando el coste de la vivienda al alza es la colosal invasión fronteriza", ha señalizado, mezclando su mensaje económico con consignas antinmigrantes. Trump ha intentado justificar su campaña de deportaciones responsabilizando erróneamente a los inmigrantes por el estado de la economía, el aumento de los precios y la criminalidad. También ha prometido que en los próximos 12 meses abrirá 1.600 nuevas plantas de generación eléctrica, una cifra que ha calificado como un "récord histórico". "Los precios de la electricidad caerán de forma drástica", ha agregado.

Sin rastro de la declaración de guerra a Venezuela Previamente, el periodista ultraconservador Tucker Carlson había afirmado que el republicano anunciaría la guerra con Venezuela esta noche. Sin embargo, las premisas no se han cumplido y Trump no ha hecho ninguna referencia al país latinoamericano, aunque sí que lo ha hecho sobre su guerra contra el narcotráfico. "Casi he terminado con la droga que entra al país", ha asegurado, volviendo a subrayar que tienen a "la Fuerza Armada más poderosas del mundo". El Gobierno de Venezuela ha denunciado este miércoles ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una "agresión abierta y criminal" por parte de EE.UU., después de que Trump haya ordenado el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de las costas venezolanas. También ha solicitado a este organismo una reunión "urgente" para abordar lo que ha calificado de "plan propio del colonialismo" y "gigantesco acto de extorsión". También ha vuelto a poner el foco en su país vecino, Colombia, con quien comparte parte de las amenazas estadounidenses, y ha apelado a los militares colombianos a una "unión perfecta" con Venezuela "a favor de la soberanía de estas naciones vecinas". Las autoridades colombianas estarían ayudando a escoltar a los petroleros que salen y entran del país. 16.26 min Tensión entre Estados Unidos y Venezuela: "No es una guerra, es una violación a los Derechos Humanos" Maduro acusa a Trump de querer un cambio de régimen, poniendo la lucha contra el narcotráfico como excusa, mientras que el republicano anunció que "muy pronto" comenzarán los ataques sobre el territorio venezolano. Chile y Ecuador han sido los primeros en pronunciarse a favor de operaciones militares sobre Venezuela. Al contrario que México y Brasil, quienes han mostrado su rechazo y han pedido a la ONU que cumpla su función como mediadora para "evitar el derramamiento de sangre", según afirmó la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.