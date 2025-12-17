Sánchez anuncia que España tendrá una red estatal de refugios climáticos antes del próximo verano

España tendrá una red estatal de refugios climáticos antes del próximo verano, y los ciudadanos podrán recurrir a edificios de la administración para huir del calor en los meses más tórridos. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en un acto en el que ha presentado la actualización del Pacto de Estado contra la emergencia climática.

El despliegue de refugios climáticos, que ya han llevado a cabo algunos ayuntamientos y comunidades, es una de las 80 medidas concretas, dentro de 15 ejes temáticos, que contempla este plan. El Gobierno ha presentado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid una nueva versión del mismo respecto al primer borrador, anunciado en septiembre tras la oleada de incendios, en el que se incorporan las casi 4.000 propuestas enviadas por ciudadanos, ecologistas y científicos, entre otros.

La nueva versión del Pacto "sitúa el conocimiento científico en el centro de la estrategia", pone el foco en la lucha contra la desinformación climática, incorpora un nuevo eje sobre sistemas costeros y marinos e institucionaliza "la participación de la sociedad civil", ha explicado Sánchez. El siguiente paso será llevarlo al Congreso de los Diputados y el jefe de Ejecutivo ha apelado al "sentido común de todos los grupos parlamentarios" para "seguir mejorando el texto". El PP ya criticó en su momento la propuesta del Ejecutivo como "una cortina de humo".

Una "minoría ruidosa" que "viraliza la mentira" Una de las principales novedades es la lucha contra la desinformación climática. Sánchez ha recordado que el 88% de los españoles consideran el cambio climático "un problema grave sobre el que tenemos que actuar", entre ellos votantes de "muchas opciones ideológicas". Frente a ello se opone una "minoría ruidosa" que "no discute con datos sino con memes, que no combate ideas sino que trata de banalizarlas". "Lo preocupante no es su existencia, es su capacidad de influir en otros y viralizar la mentira", ha añadido. La lucha contra el cambio climático "no es un capricho ideológico, aunque haya una contienda política detrás, no es un freno al crecimiento económico, no es una carga", sino que significa proteger vidas, aumentar la psoperidad y el empleo". Por eso ha calificado de "error histórico" la decisión del martes de la Comisión Europea de dar marcha atrás en el veto a los coches de combustión más allá de 2035. "La competitividad se garantiza por la sostenibilidad y no por debilitar los compromisos climáticos". La Comisión Europea da marcha atrás en su plan de prohibir la venta de los coches que emiten CO2 a partir de 2035