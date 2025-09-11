Tres de cada cuatro españoles ven necesario un Pacto de Estado por los incendios

Tres de cada cuatro españoles, un 75 % de los encuestados, creen necesario que haya en estos momentos en España un gran Pacto de Estado formado por todas las fuerzas políticas para afrontar las emergencias del cambio climático, según la encuesta divulgada este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su barómetro de septiembre.

El sondeo, realizado a partir de 4.122 entrevistas entre los días 1 y el 6 de septiembre, también ha reflejado que ante ese porcentaje, un 11,3 % de la ciudadanía sostiene que dicho pacto, propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, no es necesario.

Una situación muy preocupante para el 65% de encuestados Ese Pacto de Estado establecería una estrategia nacional a largo plazo, basada en el consenso político y social, a fin de hacer frente a la actual crisis climática con medidas de mitigación y adaptación que involucraran a todas las administraciones y sectores sociales. Tras un verano marcado por los graves incendios forestales que han calcinado numerosos puntos del país, y que ha estado acompañado por tensiones políticas en torno a su gestión, un 65,1 % de encuestados han admitido que la situación "les preocupa mucho"; un 29,8 % ha indicado que están "bastante preocupados", mientras que un 4,1 % y un 0,7 % ha manifestado que les inquieta "poco" o "nada" respectivamente. En esta línea, un 69 % de los participantes en el cuestionario del CIS cree que en un futuro sí podría verse afectado, o alguno de sus familiares, por uno de estos incendios mientras que un 24,5 % de los ciudadanos ha respondido de manera negativa a la misma cuestión. España contra el fuego: cuánto se invierte en prevenir y apagar los incendios forestales VerificaRTVE