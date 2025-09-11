El CIS dispara al PSOE a nueve puntos por delante del PP después del empate entre ambos en julio

El nuevo curso político llega para el PSOE con un gran impulso electoral de manos del barómetro mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que otorga ahora a los socialistas nueve puntos de ventaja en estimación de voto respecto al PP, cuando hace apenas dos meses estaban en situación de empate técnico. Si se celebrasen ahora elecciones generales, el PSOE sería el partido más votado, con un 32,7% de apoyo, 5,7 puntos más que en el barómetro de julio, mientras que el PP perdería casi tres puntos y obtendría un 23,7%, su peor resultado de la legislatura, su menor registro desde marzo de 2022 y casi diez puntos por debajo de su resultado electoral en 2023.

También cae Vox, que se queda en el 17,3% de los sufragios al perder 1,6 puntos, en tanto que las demás fuerzas políticas no experimentan grandes cambios, con Sumar en cuarta posición y un apoyo del 7,9% seguido de Podemos, que logra el 4,3%.

Así las cosas, los socialistas se recuperarían de la crisis abierta por la trama de corrupción del 'caso Cerdán', y se fortalecería también ante el auge de Vox. En términos de bloques políticos, los integrantes del actual Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, alcanzarían el 40,6% del voto, 5,8 puntos más que hace un mes, hasta casi empatar con el bloque de PP y Vox, que caería más de cuatro puntos, hasta el 41%, al que sí superarían al incorporar el voto de Podemos, hasta sumar entre las tres fuerzas de izquierda un 44,9%.

En lo que se refiere al resto de principales fuerzas políticas, los independentistas catalanes se mantienen sin cambios significativos, con ERC (2,1%) aventajando a un Junts que cede dos décimas (0,8%); en el caso de los partidos vascos, Bildu (1,1%) se distancia de un PNV a la baja (0,6%). El partido Se Acabó la Fiesta (SALF), del eurodiputado y activista Alvise Pérez, obtendría un 1,6%.

Este barómetro (ver documento en pdf), realizado a partir de 4.122 entrevistas entre el 1 y el 6 de septiembre, y con un margen de error de ±1,6% para el conjunto de la muestra, es el primero del nuevo curso político y ofrece la primera estimación del voto de la institución presidida por el exdirigente socialista José Félix Tezanos desde el empate técnico entre PSOE y PP que se registró en julio, y tras la ola de incendios forestales que asoló varias comunidades este verano y abrió una prolongada discusión entre las administraciones autonómicas gobernadas por el Partido Popular y el Gobierno socialista.

Durante los días en que se realizó la encuesta del CIS, Pedro Sánchez fue entrevistado en TVE, la primera que concedía a una televisión en el último año, y en la que acusó a algunos jueces de "hacer política". Fuera de esos días en los que se medía la opinión de los ciudadanos quedan las medidas que ha tomado el Gobierno contra Israel, que anunció el presidente del Gobierno y se aprobaron en el Consejo de Ministros de esta semana. El CIS sigue siendo el único encuestador que estima que el PSOE sería el partido más votado en unas eventuales elecciones generales.

En el barómetro de julio, el PSOE sufrió su mayor descalabro, al caer siete puntos en un mes y registrar un 27% de intención de voto, con un PP que se quedaba en un 26,5%, una distancia de medio punto que, en la práctica, constituye un empate técnico. El partido que vio disparadas sus expectativas electorales en el anterior barómetro fue Vox, que con un 18,9% registró su propio récord en las encuestas del CIS, mientras que Sumar anotó un 7,8%, con Podemos a algo más de tres puntos (4,4%).

Tres de cada cuatro españoles, favorables a un pacto de estado tras los incendios Desde entonces, el Gobierno perdió en la votación en el Congreso del decreto 'antiapagones' a finales de julio por falta de apoyos y los incendios forestales asolaron Galicia, Castilla y León y Extremadura, entre otras zonas de España, mientras los dos principales partidos se cruzaban reproches y acusaciones. Precisamente, el barómetro introduce unas preguntas sobre esta ola de incendios, y una de ellas se dirige específicamente a preguntar a los ciudadanos si creen "necesario en este momento un gran Pacto de Estado, entre todas las fuerzas políticas, para hacer frente a las emergencias del cambio climático", tal y como ha propuesto el Gobierno. El 75,1% creen que sí es necesario, frente al 11,3% que opina que no y el 8,6% que piensa que "depende de la evolución de la situación". Además, el 37,9% de los españoles apuesta por transferir al Gobierno las competencias en materia de incendios, frente al 41,1% que piensa que debe seguir siendo responsabilidad de las comunidades autónomas y el 8,7% que aboga por una colaboración entre ambas administraciones.

Más españoles prefieren a Abascal que a Feijóo al frente del Gobierno Respecto a los líderes políticos, el presidente del Gobierno mejora en esta encuesta tanto su puntuación media como el índice de confianza que inspira a los ciudadanos, en tanto que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cae en todos los parámetros sobre el liderazgo. Es así hasta el punto de que son más los que preferirían en este momento que el presidente de Vox, Santiago Abascal, fuese el presidente del Gobierno (10,8%) que los que citan al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (9,7%). En julio se encontraban prácticamente empatados (11,4% frente a 11,3%, respectivamente). Pedro Sánchez es el preferido como jefe del Ejecutivo (24,8%, frente al 22,5% del mes pasado). No obstante, ni Sánchez ni Feijóo inspiran mucha confianza a los encuestados por el CIS, ya que el 68,9% desconfía del jefe del Ejecutivo y el 80,9% del líder del PP. En nota media, ningún dirigente aprueba, aunque la mejor calificación es para Sánchez (4,23 sobre diez), seguido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (4,13); Alberto Núñez Feijóo (3,55) y Abascal (2,93). Los dos líderes de derecha empeoran su puntuación respecto al último barómetro, mientras que los dos de izquierda mejoran.