El Congreso tumba el decreto 'antiapagones' con el voto en contra de PP, Vox, Podemos, Junts, UPN y BNG

PP, Vox, Podemos, Junts, BNG y UPN han tumbado el decreto 'antiapagones' que el Gobierno aspiraba a sacar adelante este martes en el Congreso. Los seis partidos han votado en contra del paquete de medidas urgentes que el Ejecutivo aprobó en junio con el fin de fortalecer el sistema eléctrico tras el 'cero eléctrico' que dejó sin suministro a la Península Ibérica el pasado 28 de abril. También ha dado su 'no' el diputado de Chunta integrado en Sumar, Jorge Pueyo, que ha roto la disciplina de voto.

El real-decreto incluía, entre otras medidas, informes de seguimiento por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) durante plazos más cortos de tiempo; inspecciones a los operadores obligados a controlar la tensión de la red; así como ayudas a los consumidores, sobre todo electrointensivos, para incrementar la demanda.

Preguntado por su fracaso en el decreto antiapagones en Montevideo, donde ha comenzado su gira para impulsar el Mercour, Pedro Sánchez ha respondido poniendo en valor que ha sacado seis de las siete leyes que iban al Congreso este martes: "Ni tan mal". El jefe del Ejecutivo se ha mostrado confiado de agotar la legislatura cuando ésta acaba de llegar a su ecuador.

Con el 'no' anticipado por Podemos y Vox, el Gobierno ha tratado de negociar hasta el último momento, buscando una nueva aprobación legislativa 'in extremis'. Aspiraba a que una abstención del PP permitiera la convalidación del texto. "Pido a todos los grupos responsabilidad", expresaba en los pasillos del Congreso la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, antes de la votación del proyecto.

Aagesen también ha recordado que cuando convocó a los grupos parlamentarios para negociar este decreto, ni Podemos ni el PP hicieron "ninguna propuesta concreta" ni se reunieron con los representantes del Ministerio, un punto en el que ha incidido durante su intervención en el pleno. "El real decreto ley contiene muchas de las propuestas que hemos recibido de esta Cámara, siempre se ha tenido la mano tendida para escuchar las propuestas cuando se hacían", ha enfatizado.

Los 'populares' han mantenido la incógnita de cuál sería el sentido de su voto hasta momentos antes de su participación en el debate, cuando han confirmado su 'no' ante un decreto que, a su juicio, oculta un "veneno": "El aval de su política energética". "No apoyaremos una política energética suicida que pone en riesgo la seguridad, la economía y la confianza de todo un país", ha expuesto Guillermo Mariscal en representación del PP.

Según fuentes del partido, no están de acuerdo en la parte referida al apagón, "más allá de que no ha habido una sola dimisión o cese tras quedar nuestro país sin electricidad durante 24 horas". Respecto a otros de los asuntos que el texto incorpora, el PP cree que el contenido es incompleto. Por eso, la formación de Alberto Núñez Feijóo ha avanzado que presentará una proposición de ley en el Congreso, en coordinación con las comunidades autónomas, para garantizar inversiones en materia energética.

Por su parte, Vox ha confirmado su rechazo, con el argumento de que no van a "aprobar absolutamente nada que venga de este Gobierno": "Este decreto no es la solución. No han dado una explicación pública ni convincente. No vamos a blanquear los parches que trae el Gobierno para blanquear su mala gestión", ha criticado a su vez la portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán. El diputado José María Figaredo, además, ha acusado al PSOE y Sumar de querer "repartir milloncejos" a las eléctricas para que no "canten la gallina": "Que el apagón lo provocó el Gobierno y las políticas del Gobierno, algo que no se atreven a admitir".

Podemos: "Ya está bien de mentir a la gente" Desde Podemos justifican su voto en contra en que la norma "ni impone sanciones al oligopolio eléctrico por las responsabilidades" derivadas del 'cero eléctrico', "ni obligaciones para que algo así no se vuelva a producir", ha señalado en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE su secretaria general, Ione Belarra. "Ya está bien de mentir a la gente, ya está bien de un Gobierno que busca el titular, medidas de maquillaje que no sirven para nada (...) para eso no se puede contar con el voto de Podemos", ha criticado. Posteriormente, en los pasillos del Congreso, Belarra ha replicado que el texto "lo podía haber escrito el señor Sánchez Galán, de Iberdrola", porque "desresponsabiliza a todo el sector oligopólico de lo que pasó el 28 de abril, que es que las energías de respaldo que tenían que haberle dado seguridad a la red y que dependen del oligopolio eléctrico no estaban disponibles". En los mismos términos se ha expresado durante el debate la diputada Martina Velarde, que ha afirmado que "las eléctricas se forran y su fiesta la tenemos que pagar entre todas". Belarra confirma el 'no' de Podemos al decreto 'antiapagones' y carga contra el Gobierno: "Ya está bien de mentir a la gente" Por su parte, el BNG ha avanzado en el pleno su rechazo al decreto porque, aunque ve aspectos positivos en temas como el autoconsumo, considera que da "más poder" a las empresas y "favorece la especulación" y el "oligopolio". "Cuando las empresas están de un lado, el BNG está enfrente", ha concluido el diputado gallego, Néstor Rego.

Junts da un toque de atención al Gobierno: "Si no cumple, no hay acuerdos" Junts también se ha desmarcado y ha dado su 'no' contra este decreto y contra el de las entregas a cuenta de los ayuntamientos –también sometido a votación en este 'pleno escoba'– a modo de ultimátum al Gobierno. "Si no cumple, no hay acuerdos", ha advertido la portavoz del grupo en el Congreso, Miriam Nogueras, que ha recordado que los apoyos de su partido "no son un cheque en blanco". "Conocen perfectamente el contexto en el que estamos. Si quieren los votos de Junts, han de negociar y cumplir. Y no se está cumpliendo el acuerdo", ha subrayado Nogueras, que ha trasladado su malestar por que el Gobierno opte por hacer "todo siempre al límite" y que trate de recabar ahora el apoyo "de la derecha española", en alusión al PP, pese a que habitualmente actúen como adversarios políticos. Desde el partido de Carles Puigdemont consideran que el Gobierno sigue incumpliendo el acuerdo de investidura ante varios puntos pendientes, como la aplicación de la ley de amnistía y la aprobación del uso del catalán en las instituciones de la UE. Fuentes de Junts inciden en que sin avances "es imposible dar un paso más".

El Gobierno, "decepcionado": "Es votar en contra del interés general" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado que "aquellos que nos criticaban por oscurantismo y por no poner encima de la mesa soluciones" son los que votan en contra del decreto. "No hace falta que votes a favor, pero te abstienes, facilitas la convalidación de un real decreto ley que es en beneficio de la gente, del interés general. Pero esto de ir al Congreso a votar en contra del Gobierno, cuando en realidad lo que estás haciendo es votar en contra del interés general", ha declarado desde Uruguay durante una comparecencia de su gira latinoamericana. Así, desde el PSOE también han señalado en el pleno que los partidos han unido sus votos a la "antipolítica" y a los que "van en contra de todos, en contra de los trabajadores". "No tienen ni la más mínima sensibilidad ante un tema de esta envergadura", ha reprochado la socialista María de las Nieves Ramírez. Sumar, por su parte, se han declarado "profundamente decepcionados" con la posición de la formación 'morada'. En opinión de su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez, esta decisión "pone un poco más fácil a la ultraderecha, a los negacionistas y a los retardistas adoptar decisiones que van en contra de lo que necesitamos en España y en el planeta". Su diputado Eloi Badia ha dedicado una mención especial a la oposición de Podemos a un texto que "va en la buena dirección", y cree que si finalmente no sale adelante, "el oligopolio será más fuerte". No obstante, ha manifestado sus discrepancias con el PSOE, ya que cree que"la privatización ha demostrado, una vez más, que no es capaz de garantizar un servicio universal (la electricidad) y ofrecer precios competitivos".