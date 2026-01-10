Conflicto EE.UU - Venezuela, última hora en directo hoy | Trump ofrece garantías a largo plazo a las petroleras para invertir en Venezuela

0:27

Trump ofrece garantías a largo plazo a las petroleras para invertir en Venezuela



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció "protección y seguridad del gobierno" a largo plazo para compañías petroleras nacionales e internacionales y les urgió a invertir en Venezuela.

Trump aseguró que el plan es que las empresas petroleras estadounidenses inviertan "al menos 100.000 millones de dólares de su propio capital, no del dinero del gobierno", para revitalizar las infraestructuras en el país caribeño y, con el tiempo, aumentar la producción de petróleo. La apuesta de Trump por la seguridad para las empresas que decidan invertir en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y el cambio en la presidencia se produce como respuesta a los temores en el sector por la situación de inestabilidad política que atraviesa el país.

Compañías, como Repsol y su consejero delegado, Josu Jon Imaz, le dijo este viernes a Trump que la empresa española ya está en Venezuela (responsables de la mitad de la generación eléctrica del país), pero están preparados para "invertir con fuerza" y para multiplicar por tres su producción de crudo en el país caribeño, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios. "Estamos listos para invertir más en Venezuela. Hoy producimos 45.000 barriles diarios, en total, y estamos listos para triplicar esta cifra en los próximos tres años, invirtiendo con fuerza en el país", dijo Imaz.

"Gracias por abrir la puerta a una Venezuela mejor", insistió a Trump durante el encuentro, en el que subrayó el compromiso de la petrolera española a la hora de invertir en EE.UU, así como de empresas como Chevron, la única estadounidense que opera en Venezuela.

Trump, por su parte, invitó también a China y Rusia a comprar todo el crudo venezolano gestionado por Washington "que necesiten" y defendió que su Administración tome control de las ventas de petróleo del país suramericano porque de lo contrario Moscú y Pekín lo hubieran hecho primero.