Una semana de la operación 'Resolución Absoluta': Trump captura a Maduro pero mantiene al chavismo en Venezuela

Una semana después del operativo de Estados Unidos en Venezuela y de la captura de Nicolás Maduro, Washington y Caracas buscan retomar relaciones diplomáticas.

De madrugada, la operación 'Resolución Absoluta' sorprendió a las fuerzas armadas del país caribeño y logró capturar al dictador. Entre bombardeos en varios puntos de Venezuela, el comando Delta capturó a Maduro y a su mujer Cilia Flores en una residencia fortificada de Caracas.

Venezuela, cuando aún no se conocía la captura de su dirigente, decretó el estado de conmoción exterior. Minutos después, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la captura del mandatario venezolano.

El republicano convocó a la prensa en su casa de Mar-a-Lago mientras desde Caracas la cúpula chavista pedía pruebas de vida de Maduro. Cuando los periodistas esperaban la comparecencia, Trump publicó una imagen que dio la vuelta al mundo: Maduro, esposado y con los ojos y los oídos tapados, en un buque rumbo a Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo y otros cargos.

Un plan medido al milímetro durante meses, pero con decenas de muertos cubanos y venezolanos de la guardia del dictador por el camino. Para los aliados de Venezuela se trata de una violación del derecho internacional y exigen la liberación de Maduro. La Unión Europea pedía moderación y desescalar la situación.

Miles de venezolanos exiliados por todo el mundo celebraron el derrocamiento de Maduro, desde Santiago de Chile, pasando por Bogotá y Madrid.