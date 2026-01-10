Una semana de la operación 'Resolución Absoluta': Trump captura a Maduro pero mantiene al chavismo en Venezuela
- De madrugada, el Ejército estadounidense sorprendió a las fuerzas armadas del país caribeño y logró capturar al dictador
- Venezuela, última hora en directo
Una semana después del operativo de Estados Unidos en Venezuela y de la captura de Nicolás Maduro, Washington y Caracas buscan retomar relaciones diplomáticas.
De madrugada, la operación 'Resolución Absoluta' sorprendió a las fuerzas armadas del país caribeño y logró capturar al dictador. Entre bombardeos en varios puntos de Venezuela, el comando Delta capturó a Maduro y a su mujer Cilia Flores en una residencia fortificada de Caracas.
Venezuela, cuando aún no se conocía la captura de su dirigente, decretó el estado de conmoción exterior. Minutos después, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la captura del mandatario venezolano.
El republicano convocó a la prensa en su casa de Mar-a-Lago mientras desde Caracas la cúpula chavista pedía pruebas de vida de Maduro. Cuando los periodistas esperaban la comparecencia, Trump publicó una imagen que dio la vuelta al mundo: Maduro, esposado y con los ojos y los oídos tapados, en un buque rumbo a Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo y otros cargos.
Un plan medido al milímetro durante meses, pero con decenas de muertos cubanos y venezolanos de la guardia del dictador por el camino. Para los aliados de Venezuela se trata de una violación del derecho internacional y exigen la liberación de Maduro. La Unión Europea pedía moderación y desescalar la situación.
Miles de venezolanos exiliados por todo el mundo celebraron el derrocamiento de Maduro, desde Santiago de Chile, pasando por Bogotá y Madrid.
¿Democracia o petróleo?
Tras la operación, el presidente estadounidense dejó claras sus intenciones: controlar el petróleo del país. Durante la comparecencia, Trump dijo la palabra petróleo más de 20 veces, pero ni una sola vez 'democracia'. Además, descartó a la opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado para liderar Venezuela y le abrió la puerta a la vicepresidenta Delcy Rodríguez a mantenerse en el poder.
Estados Unidos montó un show televisado en torno a Maduro: se mostró su aterrizaje en Nueva York y 48 horas después, apareció esposado de camino al tribunal. Se declaró inocente y aseguró que es un prisionero de guerra.
El mismo día, Delcy Rodríguez juró como 'presidenta encargada' y mientras pide la liberación de Maduro, se abre a cooperar con Estados Unidos. Trump considera que será más fácil negociar con ella y calcula que Venezuela les dará 50 millones de barriles de petróleo.
Con las estructuras chavistas intactas, el presidente de la Asamblea venezolana anunció este viernes la liberación de presos políticos, entre ellos cuatro españoles y una hispano-venezolana. Un gesto de "paz unilateral" para el régimen de chavista.
Este sábado se cumple una semana de la captura de Nicolás Maduro. Una semana en la que Venezuela sigue sumida entre la incertidumbre y el optimismo.