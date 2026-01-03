Varias detonaciones sacuden Caracas y el Gobierno de Maduro denuncia una "gravísima agresión militar" de EE.UU.
- En redes sociales han circulado imágenes de explosiones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna
- Trump ha ordenado atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, según informa CBS News
- Directo: sigue la última hora del bombardeo sobre Venezuela
Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se han escuchado en la madrugada de este sábado en Caracas. El Ejecutivo del Venezuela ha denunciado una "gravísima agresión militar" estadounidense y ha adelantado que se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa, mientras que el presidente, Nicolás Maduro, ha declarado el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional.
En redes sociales han circulado imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras algunos usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota.
Según han informado fuentes de la Administración de Donald Trump a CBS News, el presidente estadounidense ha ordenado esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Maduro, como ya venía amenazando desde hace semanas apelando a una lucha contra el narcotráfico. La Fuerza Aérea de EE.UU. ha emitido un aviso que prohíbe a todas las aeronaves circular por el espacio aéreo venezolano, al alegar riesgos para la seguridad derivados de actividad militar en curso.
"Fuerte Tiuna está explotando", se ha escuchado afirmar a los usuarios que grababan vídeos desde sus ventanas. Varios aviones sobrevuelan la ciudad. Los sonidos de las explosiones se han escuchado hasta las 2:15 horas de la madrugada (7:15 hora peninsular en España).
Carolina Alcalde, periodista de La Voz de Venezuela, presente en Caracas, ha declarado al Canal 24h de TVE que también se han registrado explosiones en el aeropuerto de Higuerote, a unas dos horas de la capital del país, así como en La Guaira, una zona costera que se ubica a unos 30 minutos de la ciudad.
En un comunicado, el Ejecutivo chavista ha informado de que el jefe de Estado "ha firmado y ordenado la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior", con el fin de "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada". También el despliegue militar y policial.
Lo ocurrido es para el Gobierno del país latinoamericano, según un comunicado leído en la televisión estatal VTV, "una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza". Una "gravísima agresión militar" que denunciará ante la Organización de Naciones Unidas .
Y se alerta de que esta "agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas".
Por ahora, la oposición venezolana no ha vertido ningún comentario oficial sobre el ataque.
Petro pide reuniones de urgencia de la ONU y la OEA
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado que "en este momento bombardean Caracas". "Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles", ha manifestado Petro en su cuenta de X en la que ha pedido reuniones de urgencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU.
Desde Cuba, su canciller, Bruno Rodríguez, ha denunciado este "criminal ataque" y exigido una reacción “urgente” de la comunidad internacional.
El personal de la Embajada española, a salvo
El Gobierno español ha afirmado que se está recabando toda la información sobre las diferentes explosiones. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hablado ya con el embajador y todo el personal se encuentra a salvo, según las mismas fuentes del Gobierno.
Zonas afectadas por las explosiones
De acuerdo a vecinos de la zona, ha habido una explosión en una montaña ubicada al frente del complejo militar, se ha ido "inmediatamente" la luz y luego se han escuchado helicópteros y "ráfagas de tiros". "Una gran parte de los civiles habitantes de residencias dentro del Fuerte Tiuna han empezado a salir del complejo militar", ha señalado a EFE un residente de la zona, que ha preferido no identificarse.
Varios aviones sobrevuelan la ciudad. Medios locales y usuarios en redes sociales han reportado explosiones en diversos puntos de la capital venezolana, como El Valle, los Próceres, La Pastora, 23 de Enero, La Carlota, entre otros.
Igualmente, han informado de detonaciones en otras zonas del país como La Guaira (norte, cercano a Caracas), Higuerote (norte, estado Miranda), así como Maracay, capital del estado Aragua (norte). Testigos han trasladado a EFE que las detonaciones se han sentido cerca del puerto de La Guaira, que han estremecido paredes, vidrios y camas de los edificios aledaños.
Trump advirtió de ataques
El presidente Trump advirtió en noviembre sobre la posibilidad de ataques en territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico.
El pasado viernes, el presidente estadounidense anunció un ataque contra una "gran instalación" dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.
El lunes, Trump indicó que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo. Según informó el New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.
El jueves, en una entrevista, Maduro dijo que el sistema defensivo de su país "ha garantizado y garantizará la integridad territorial" venezolana, al ser consultado sobre este presunto ataque terrestre, que no confirmó ni desmintió. Y mostró su disposición a dialogar con EE.UU.
En declaraciones al canal 24 horas, la investigadora senior para América Latina del CIDOB, Anna Ayuso, ha explicado que el objetivo del Pentágono es "demostrar que está en condiciones de derrocar al régimen" de Maduro.
"Hasta ahora eran objetivos fuera del territorio y ahora son dentro", ha recordado, para remarcar que, solo unas horas después de que el líder chavista se abriera al diálogo, la respuesta estadounidense ha sido “muy clara”, con un ataque armado que es una respuesta "contundente" a esa voluntad de negociación.
La apuesta de Washington es a juicio de la investigadora, que haya una "rendición" de Maduro para una "salida negociada" del poder.
"Creo que los ataques están medidos para ir estrechando el círculo de presión sobre el régimen y se busca que finalmente haya una salida", ha recalcado.