Varias detonaciones sacuden Caracas y el Gobierno de Maduro denuncia una "gravísima agresión militar" de EE.UU.

Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se han escuchado en la madrugada de este sábado en Caracas. El Ejecutivo del Venezuela ha denunciado una "gravísima agresión militar" estadounidense y ha adelantado que se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa, mientras que el presidente, Nicolás Maduro, ha declarado el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional.

En redes sociales han circulado imágenes de explosiones en varios puntos de la capital venezolana, mientras algunos usuarios reportaron detonaciones en el principal fuerte militar del país, Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad y en la base militar de La Carlota.

Según han informado fuentes de la Administración de Donald Trump a CBS News, el presidente estadounidense ha ordenado esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Maduro, como ya venía amenazando desde hace semanas apelando a una lucha contra el narcotráfico. La Fuerza Aérea de EE.UU. ha emitido un aviso que prohíbe a todas las aeronaves circular por el espacio aéreo venezolano, al alegar riesgos para la seguridad derivados de actividad militar en curso.

"Fuerte Tiuna está explotando", se ha escuchado afirmar a los usuarios que grababan vídeos desde sus ventanas. Varios aviones sobrevuelan la ciudad. Los sonidos de las explosiones se han escuchado hasta las 2:15 horas de la madrugada (7:15 hora peninsular en España).

Carolina Alcalde, periodista de La Voz de Venezuela, presente en Caracas, ha declarado al Canal 24h de TVE que también se han registrado explosiones en el aeropuerto de Higuerote, a unas dos horas de la capital del país, así como en La Guaira, una zona costera que se ubica a unos 30 minutos de la ciudad.

En un comunicado, el Ejecutivo chavista ha informado de que el jefe de Estado "ha firmado y ordenado la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior", con el fin de "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada". También el despliegue militar y policial.

Lo ocurrido es para el Gobierno del país latinoamericano, según un comunicado leído en la televisión estatal VTV, "una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza". Una "gravísima agresión militar" que denunciará ante la Organización de Naciones Unidas .

Y se alerta de que esta "agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas".

Por ahora, la oposición venezolana no ha vertido ningún comentario oficial sobre el ataque.

Soldados custodian el área alrededor del palacio presidencial de Miraflores tras escucharse explosiones y aviones en Caracas Cristian Hernandez AP/Cristian Hernandez

Petro pide reuniones de urgencia de la ONU y la OEA El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado que "en este momento bombardean Caracas". "Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles", ha manifestado Petro en su cuenta de X en la que ha pedido reuniones de urgencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU. ““ Desde Cuba, su canciller, Bruno Rodríguez, ha denunciado este "criminal ataque" y exigido una reacción “urgente” de la comunidad internacional.

El personal de la Embajada española, a salvo El Gobierno español ha afirmado que se está recabando toda la información sobre las diferentes explosiones. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha hablado ya con el embajador y todo el personal se encuentra a salvo, según las mismas fuentes del Gobierno.

Zonas afectadas por las explosiones De acuerdo a vecinos de la zona, ha habido una explosión en una montaña ubicada al frente del complejo militar, se ha ido "inmediatamente" la luz y luego se han escuchado helicópteros y "ráfagas de tiros". "Una gran parte de los civiles habitantes de residencias dentro del Fuerte Tiuna han empezado a salir del complejo militar", ha señalado a EFE un residente de la zona, que ha preferido no identificarse. Varios aviones sobrevuelan la ciudad. Medios locales y usuarios en redes sociales han reportado explosiones en diversos puntos de la capital venezolana, como El Valle, los Próceres, La Pastora, 23 de Enero, La Carlota, entre otros. Igualmente, han informado de detonaciones en otras zonas del país como La Guaira (norte, cercano a Caracas), Higuerote (norte, estado Miranda), así como Maracay, capital del estado Aragua (norte). Testigos han trasladado a EFE que las detonaciones se han sentido cerca del puerto de La Guaira, que han estremecido paredes, vidrios y camas de los edificios aledaños. Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras las explosiones de este sábado en Caracas AFP/Luis Jaimes