¿Qué se sabe del despliegue militar y los ataques de EE.UU. frente a las costas de Venezuela y Colombia?

Estados Unidos ha bautizado como "Lanza del Sur" la campaña militar que lleva a cabo desde el pasado verano en aguas del Caribe y el Pacífico oriental, una operación que, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, ha desencadenado una oleada de ataques contra embarcaciones procedentes de Venezuela y ha elevado la tensión regional.

El anuncio de la iniciativa lo realizó el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, en la red social X. Explicó que las acciones estarán coordinadas por un grupo de trabajo conjunto y el Comando Sur, responsable de las operaciones militares de Washington en América Central y del Sur. Aunque sin detallar la magnitud del operativo, el mensaje coincidió con la llegada al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, el mayor del Pentágono, acompañado de su grupo de ataque —más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves—, además de buques de guerra, un submarino nuclear y cazabombarderos ya desplegados en la zona. También hay varios buques de apoyo no combatientes, así como la Guardia Costera de Estados Unidos.

El mayor despliegue militar de EE.UU. en el Caribe en décadas A lo anterior se suman los recursos aéreos bajo el mando del Comando Sur, que incluye algunas de las aeronaves más avanzadas de las fuerzas armadas estadounidenses y que no es el tipo de despliegue idóneo para luchar contra el narcotráfico. Entre ellos, el bombardero B-52, que puede lanzar misiles de crucero de largo alcance y volar a altitudes de hasta 15.000 metros, el bombardero estratégico B-1, que puede lanzar hasta 37 toneladas de armamento o los cazas furtivos F35 que se han llegado a desplegar en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos. Todo ello, junto al despliegue del grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford, que incluye tres destructores lanzamisiles, pone frente a las costas de Venezuela una potencia de fuego gigantesca, y consolida el mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe en décadas, comparable solo, según fuentes diplomáticas, con las operaciones navales de la primera guerra del Golfo (1990-1991). Washington sostiene que el objetivo es golpear las rutas marítimas del narcotráfico vinculadas, según su versión, al Gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de encabezar el llamado Cartel de los Soles. La Administración Trump declaró en julio esa red como organización terrorista y mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por la captura del presidente venezolano.

82 muertos en una veintena de ataques desde septiembre La escalada empezó el pasado 8 de agosto, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el uso de la fuerza militar contra carteles latinoamericanos, designados por su Administración como organizaciones terroristas. El primer ataque, el 2 de septiembre, habría tenido como blanco una lancha que transportaba a 11 miembros del Tren de Aragua —organización que EE.UU. considera terrorista—, supuestamente en ruta hacia el norte con cargamentos de cocaína. Ninguna de las afirmaciones ha sido acompañada de pruebas verificables, y las operaciones han sido calificadas por Caracas de "bombardeos extraterritoriales" contra civiles. EE.UU. también ha dirigido sus ataques en las últimas semanas contra el conocido como Cartel de los Soles, al que también planea declararlo organización terrorista. Desde entonces, se han acumulado los ataques, tanto en el mar del Caribe como en el Pacífico Oriental, principalmente en aguas internacionales y en varias ocasiones cerca de las costas de Venezuela.