Estados Unidos despliega el portaviones más grande de la historia en el Caribe para frenar el narcotráfico

Estados Unidos ha desplegado este miércoles el portaviones Gerald Ford en el Caribe para frenar así el tráfico de drogas, según ha informado el Pentágono este martes. Es el más grande del mundo y posee una capacidad de 5.000 marineros; además, puede albergar más de 75 aviones militares e incluye radares con los que se puede controlar el tráfico aéreo y la navegación.

Tal y como ha explicado en un comunicado, el Gerald Ford va a ayudar a "desarticular el tráfico de narcóticos y degradar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales". Este movimiento del país norteamericano agrava así las tensiones diplomáticas con Venezuela.

Tras conocer el anuncio, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha advertido a Estados Unidos que si interviene en su país "millones de hombres y mujeres con rifles marcharán" por la nación.

Su homólogo colombiano, Gustavo Petro, también ha alzado la voz tras el anuncio y ha ordenado "suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses" hasta que cesen los ataques en aguas del Caribe y el Pacífico.

Comandos de defensa venezolanos en caso de "lucha armada" Como respuesta al despliegue militar estadounidense, Maduro ha ordenado crear comandos de defensa integral, que agruparán ciudadanos, militares y funcionarios públicos. Pretende así "estar preparado" en caso de una "lucha armada", en un contexto marcado por la "amenaza" estadounidense. Este portaviones se suma a las otras unidades que Estados Unidos ha desplazado al Caribe. En total, en la zona se encuentra el portaviones Ford, ocho buques de guerra, un submarino nuclear y otros aviones F-35. Además, este es considerado el mayor despliegue marítimo de EE.UU. desde la primera guerra del Golfo Pérsico (1990-1991). El Ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 19 ataques hasta ahora contra presuntos barcos narcotraficantes en el Caribe y frente a las costas del Pacífico de América Latina, lo que ha causado la muerte de más de 70 personas. La última ofensiva contra supuestas narcolanchas se produjo este lunes, cuando la Administración Trump informó de que seis personas, consideradas "narcoterroristas", habían muerto en aguas del Pacífico Oriental. "Bajo el mandato del presidente Trump, estamos protegiendo la patria y eliminando a estos terroristas de los cárteles que desean dañar a nuestro país y a su gente", sentenció el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. Hace unas semanas, Donald Trump aseguró que atacaría dentro de Venezuela, pero terminó negándolo. No obstante, múltiples medios estadounidenses habían reportado que el Pentágono se estaba preparando para bombardear instalaciones militares en el país. En declaraciones a los periodistas, Trump respondió con un escueto "no" cuando se le preguntó si contemplaba ataques dentro del territorio venezolano. Sin embargo, el mandatario no aclaró entonces si aquella negativa descartaba una acción futura o si simplemente aún no había tomado una decisión final.