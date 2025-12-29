Hallan el cuerpo de la niña española desaparecida en un naufragio en Indonesia y buscan a los otros tres familiares

Los equipos de rescate que buscaban a cuatro miembros de una familia española desaparecidos tras un naufragio en Indonesia han encontrado el cuerpo de la niña este lunes. La familia de los fallecidos, que procedían de Valencia, ha confirmado que el cuerpo hallado es el de la hija de Andrea Ortuño. Se sigue buscando a los otros tres españoles: Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de Martín y otro hijo, un niño, de Andrea Ortuño, casada recientemente con Martín.

Ortuño también viajaba en la embarcación, pero fue rescatada, junto a otra de sus hijas.

"Agradecemos todo el apoyo que estamos recibiendo, tanto en España como en Indonesia, y confiamos en que las labores de búsqueda continuarán", ha manifestado la familia en un comunicado.

Los equipos del Servicio Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas) han recuperado el cuerpo de la niña cerca de la costa norte de la isla de Serai, a casi un kilómetro del lugar del naufragio. Un lugareño que vio el cuerpo avisó a los equipos de rescate. El cadáver ha sido trasladado a un hospital de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para su identificación forense.

La familia española viajaba el viernes en una embarcación turística que se dirigía al Parque Nacional de Komodo con un total de 11 personas a bordo. La embarcación se hundió en las aguas de la isla de Padar alrededor de las 20:30 del viernes, hora local, tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo. Se ha puesto en marcha una investigación para conocer las causas del siniestro.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a las infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas. El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes.