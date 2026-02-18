Detenido el exmarido de la mujer asesinada en Xilxes, Castellón, por quebrantar una orden de alejamiento

La Guardia Civil ha detenido al exmarido de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes (Castellón) por el quebrantamiento de una orden de alejamiento que había sido dictada contra él, según ha informado a RTVE fuentes de la investigación.

Investigan la muerte violenta de ambas, cuyos cuerpos fueron hallados este martes en una vivienda del municipio castellonense.

El detenido aseguró que estaba amenazado y que recibió una fotografía del doble crimen en su móvil y justificó que por este motivo se acercó al domicilio para comprobarlo y descubrió los cuerpos de las fallecidas. Fue entonces cuando dio el aviso y se desplazaron hasta el lugar una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil.

