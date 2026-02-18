Detenido el exmarido de la mujer asesinada en Xilxes, Castellón, por quebrantar una orden de alejamiento
- La Guardia Civil investiga la muerte violenta de esta mujer y su hija de 12 años
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
La Guardia Civil ha detenido al exmarido de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes (Castellón) por el quebrantamiento de una orden de alejamiento que había sido dictada contra él, según ha informado a RTVE fuentes de la investigación.
Investigan la muerte violenta de ambas, cuyos cuerpos fueron hallados este martes en una vivienda del municipio castellonense.
El detenido aseguró que estaba amenazado y que recibió una fotografía del doble crimen en su móvil y justificó que por este motivo se acercó al domicilio para comprobarlo y descubrió los cuerpos de las fallecidas. Fue entonces cuando dio el aviso y se desplazaron hasta el lugar una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil.
En la valoración de Viogen se apreció "riesgo medio"
La mujer hallada muerta estaba en el sistema VioGén y hace unos días se le hizo una valoración sobre la situación y se apreció "riesgo medio"; el marido tenía orden de alejamiento a 300 metros hasta 2027, según informa Efe.
Fuentes municipales indicaron que las víctimas pertenecen a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad.
La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.