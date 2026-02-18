Marlaska "no sabía" de la acusación al director de la Policía y cesa a otro comisario por supuestas coacciones a la víctima

Hablamos con Jorge Pirafita, que es abogado del

agente que ha denunciado, al que esta noche, como decíamos, era el número dos

de la policía, el número uno, si se entiende..

en función ya policial.

Jorge Piedrafita, se relata en la

denuncia la negativa a continuar la relación por parte de ella y a mantener

relaciones, que no fue atendida.

¿Existe algún protocolo?

que sepáis o que te haya dicho tu cliente, el agente de policía, en la

Policia Nacional para denunciar

el acoso, situaciones como la que hemos visto y conocido

hoy? Sí, existen protocolos para que en el

caso que aquí ha sucedido es que, claro, se enfrentaba a la máxima

autoridad y la víctima

estaba totalmente aterrada y claro, pues lo que pasó es que pues ella a

raíz de estos hechos y los

que vinieron después de presión, coacciones para que denunciaba, pues

ella estaba totalmente atemorizada

y no activó el protocolo pues porque tenía verdadero pánico de lo que le

podía pasar

como lo sigue teniendo en estos momentos por haber dado este paso, que

ha sido muy valiente

y en el que entiendo que ahora necesita mucha fuerza ella y sobre todo que

desde el

Ministerio se le proteja porque estaba el Dao pero el Dao tenía brazos

ejecutores

¿Han hablado con el ministerio antes de hacer público la denuncia?

¿Han comunicado que esto había pasado?

La denuncia se ha llevado con la máxima discreción y directamente por la vía

judicial, precisamente

por la persona a la que denunciamos, que es la máxima persona uniformada del

cuerpo y las consecuencias que tenía la

víctima. En el día de hoy, cuando se ha admitido

a trámite esta querella, sí que mi cliente ha hablado con

su superior directa, con la jefa de personal, que se ha quedado

absolutamente de pie delante de los hechos

y le ha dicho que ha hecho lo correcto, que lo ha denunciado, le ha dado su

apoyo

y la ha tratado francamente bien, que además es lo que ella necesita, porque

yo entiendo que la

conducta de este señor, que es execrable, no debe manchar el buen

hacer de los miles de hombres

y mujeres que trabajan en la Policía Nacional y que cubren la seguridad de

todos

Una cosa importante, señor abogado.

Hubo varios intentos, se hace constar en la denuncia,

del presunto agresor, del jefe de la policía o de su entorno para que la

denunciante, por así

decirlo, callase o olvidase lo ocurrido.

Eso es lo que dice la denuncia, digamos,

junto a la denuncia por agresión sexual y los daños psíquicos, de lo que luego

hablaremos, y

más cuestiones, está que habrá que saber quién ha intentado presionar a su

defendida, a la gente, para que

no llevasse a cabo la denuncia.

Sí, esa persona tiene nombre y apellido, eso es el comisario

Oscar San Juan, que está citado en la querella y espero que...

y es precisamente quien ha sido el brazo ejecutor

del dado en todo momento, cuando no le presionaba él directamente, presionarla

él y él fue el que le ofreció el puesto de trabajo que quisiera en la policía

para que callara

y olvidara el asunto y su cliente dijo que no que por ahí no pasaba no mi

cliente es

una persona íntegra que pese a que lo está pasando muy mal, ella lo que

quiere a

tenido que pasar el shock, ha reunido las fuerzas como ha podido, le hemos

ayudado a dar este paso que es muy

difícil y lo que quiere es que se sepa la verdad y que ninguna mujer, sobre

todo dentro de la Policía Nacional,

por el hecho de ser mujer y hacer su trabajo, viva una situación como la que

ha vivido ella.

¿Era esta persona, este..

agente, el que usted ha citado por nombres y apellidos, el que estaba

comiendo con

José José González, con el lado de la policía, el día que le dicen a ella,

deja lo que estás haciendo, estás de servicio, vienes a este

restaurante con un coche creo que camuflado?

¿Era esta persona? Sí, correcto,

era su asesor, era la que estaba comiendo con él y la que entendemos que

desde todo momento ha tenido conocimiento de los hechos y lo

ha tapado y es colaborador necesario de todo lo que ha hecho este señor y

debería ser cesado

o dimitir inmediatamente como ha hecho el Dao

¿En la denuncia es solo contra el DAO, contra José Ángel González o también

contra esta segunda persona?

Inicialmente se ha interpuesto la denuncia contra el DAO y esta señora

está citado a declarar y debe ser el juez el que tiene que valorar su

participación

su participación en los hechos evidentemente él no ha participado

directamente en los mismos

pero ha sido una pieza fundamental para que se pudieran hacer y, desde luego,

ha conocido los mismos y ha participado

de forma activa en las coacciones.

Por tanto, yo no descarto que sea muy posible que igualmente acabe imputado

por alguno de los delitos de los que se ha acusado.

Actualmente la gente se encuentra de baja médica por los

derechos denunciados.

Ha sido, imagino que muy durísimo para ella presentar esta denuncia y dar..

todos estos pasos. Esto, la agresión sexual, vamos a

agresión sexual, para respetar los procedimientos judiciales, la presunta

decir, presunta

agresión sexual se produce en un

domicilio, en el domicilio del jefe de la policía, en un domicilio que

dependía del Ministerio del Interior, hace,

pues, diez meses, diez meses y pico.

En este tiempo, ¿la gente cómo se ha

enfrentado esta situación?

Y sobre todo, ¿cómo se encuentra ahora mismo?

pues se encuentra mal como ha estado mal todo este tiempo porque una persona

que sufre una agresión sexual es

un trauma durísimo y pues es un trauma que le llevó a no poder seguir

trabajando pese a

que lo intentó por todo lo que pasó y la presión que recibió en los meses

posteriores

hasta que llega el mes de junio cuando la presión llega a su grado máximo y

claro pues aunque no sabían

bien que le habían pasado al psicólogo la policía le tuvo que retirar

armadamente y decretar su baja psicológica

en la que sigue de momento hoy y pues supongo estará un tiempo hasta que ya

se recupere

y bueno, pues ahora mismo lo está pasando mal porque es un paso..

muy duro y en el que siente que todo el mundo

la está señalando y que se ha enfrentado a la persona

con el máximo poder dentro de su empresa.

Esa superioridad jerárquica que es tan acusada en un cuerpo como la policía, y

encima no estamos hablando de un

inmediato superior, sino el jefe de la policía, esa superioridad jerárquica

tan acusada

en un caso como este supone un sufrimiento añadido para la víctima?

¿Hay un

agravamiento

para un posible encausamiento judicial por ese..

hecho de una estructura jerárquica, el que está arriba de todo, actúa de esta

manera?

Sí, sí, totalmente.

El abuso de superioridad es un agravante que permite poner la pena en

su

máxima extensión y así lo invocaremos porque resulta evidente que en este

caso, si esta persona no hubiera sido el

superior jerárquico, el máximo superior jerárquico de esta persona, pues esta

persona ni hubiera tenido que abandonar su

lugar de trabajo, ni hubiera tenido que coger un vehículo oficial para ir donde

estaba él, ni hubiera tenido que ir a un

domicilio oficial, ni hubiera tenido que subir a un domicilio oficial y

ponerse en una situación de

peligro. Si hubiese sido cualquier otra persona,

se hubiera negado desde el primer momento y posiblemente nada

de esto hubiera sucedido.

Dos cuestiones para concluir.

Ella entendía que

desde el momento en que le hacen ir al restaurante y al domicilio algo raro

podía ocurrir, pero no se puede negar porque es un superior

¿Sufrió ya antes de este episodio presiones o

acuaciones para retomar la relación que podían haber tenido en el pasado?

si no sufrió presiones porque esta persona pues no lo admitía pero bueno

yo creo que ella no

sabía lo que se iba a encontrar que pues de forma totalmente vil se

prevaleció de su autoridad

para ponerla en el sitio que podía ser más vulnerable y

poder agredir sexualmente de ella afuera a la vista de todos

O sea, yo creo

que ella no lo sabía, que él actuó de forma totalmente

vil cuando ella no se pudo defender y fue cuando realmente, cuando se vio en

la situación,

cuando se defendió como pudo y salió de ahí como pudo.

¿Hubo algún tipo de forcejeo?

Sí, sí, hubo

forcejeo, hubo violencia e incluso la víctima pues grabó todo lo sucedido

para autoprotegerse, grabación

que en el momento que sea requerida por el juzgado será portada y una grabación

que ella anunció que es totalmente escalofriante

Pero hay un... vamos a ver, hay...

o sea, hubo no solo un intento de agresión sexual..

sino forcejeo, ella tratando de escapar, y encima le da tiempo tiene la

pericia de..

grabar algún audio de lo que está pasando en ese momento.

¿Esto es así?

Se graba desde el principio.

Cuando se ve en la situación, ya ve que es una situación de peligro, pues graba

para autoprotegerse

y bien que hizo porque ahora es una prueba muy importante pues para poder

sostener esta denuncia contra alguien tan poderoso

Es tremendo. Por último, ¿cómo ha recibido su

cliente, la gente, la noticia de

la dimisión del presunto valesor, aunque niegue los hechos?

Bueno, la ha recibido

como algo que tenía que suceder.

Hubiera preferido que hubiera sido cesado por parte del ministro

porque una persona así no merece irse con ninguna dignidad merece todo el

deshonor y no merece

manchar el uniforme que ha vestido.

¿Trabajaba directamente la gente a las órdenes del DAO o no?

Trabajaba en el mismo edificio, sí.

Y por último, me dice

que la grabación es escalofriante.

Para usted puede ser decisiva para el juicio

Hay muchas pruebas, hay partes médicos, pero es decisiva porque se oye

a la persona haciendo lo que la víctima relata y creo que para

cualquier persona que la escuche realmente escalofriante pues la verdad

es que el relato es tremendo

jorge piedra cita abogado de esta gente que se ha comportado con una

de una forma valiente y además diligente para en un momento donde

supuestamente está

intentando ser violada o en el momento en el que sufre la agresión sexual,

tener la pericia para defenderse, zafarse del presunto agresor y al mismo

tiempo grabarle por lo menos el audio

para que quede bien claro, ya que solo estaban los dos ahí, entiendo, en el

domicilio, que quede clarísimo

lo que ha pasado. Eso es.

Pues Jorge Piedrafita, muchísimas

gracias por atendernos.

Muchas gracias a ustedes.