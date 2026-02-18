Marlaska "no sabía" de la acusación al director de la Policía y cesa a otro comisario por supuestas coacciones a la víctima
- "Es el momento de la acción de la Justicia", ha dicho el ministro, que habla de una "decepción manifiesta"
- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa al Gobierno de "tapar" este caso y pide la dimisión del ministro
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que desconocía la denuncia por agresión sexual contra el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional (DAO), José Ángel González, hasta que este martes ha conocido los hechos por el testimonio del abogado de la víctima. Además, ha pedido que se releve de sus funciones al comisario Óscar San Juan, acusado de coaccionarla para que no denunciara.
Marlaska ha asegurado que tras llegarle la información habló con la secretaria de Estado de Seguridad y con el Director General de Policía para solicitar el contenido de la querella y una vez leída, pidieron "la renuncia y sino el cese inmediato" de González.
"No se sabía nada hasta ayer, e inmediatamente, una vez tomado conocimiento, porque exige saber el contenido de la querella, una vez leída, no había otra decisión por la gravedad de los hechos y por salvaguardar el prestigio de la Policía Nacional, que requerirle la renuncia y si no fuera inmediata el cese inmediato del director adjunto operativo de la policía", ha asegurado antes de entrar en la sesión de control en el Congreso.
Preguntado por los medios de comunicación por las peticiones de sindicatos y del PP para que dimita y las acusaciones contra él de haber tapado este caso, ha insistido: "Hay un desconocimiento, no lo he tapado".
Y ha agregado que "es el momento de la acción de la Justicia" y que para él, que le había nombrado a su llegada al ministerio en 2018 y le había confirmado en el cargo en 2024, ha significado "evidentemente, una decepción manifiesta".
Interior acuerda que se releve a un comisario de sus funciones
En relación con los hechos que la víctima relata sobre presuntas coacciones del comisario Óscar San Juan para que no denunciara la agresión sexual, el ministro del Interior ha explicado que han solicitado información reservada, que se está estudiando y "se ha pedido que se acuerde que se le releve de cualquier responsabilidad dentro de sus funciones actuales".
Según ha relatado el abogado de la agente que ha presentado la querella, Jorge Piedrafita, San Juan fue "el brazo ejecutor" de González para presionar a la agente y le llegó a "ofrecer el trabajo en la Policía que quisiera para que se olvidara del asunto". Por estos hechos, San Juan está citado en la querella, pero considera que "debería ser cesado o dimitir como lo ha hecho el DAO".
Hablamos con Jorge Pirafita, que es abogado del
agente que ha denunciado, al que esta noche, como decíamos, era el número dos
de la policía, el número uno, si se entiende..
en función ya policial.
Jorge Piedrafita, se relata en la
denuncia la negativa a continuar la relación por parte de ella y a mantener
relaciones, que no fue atendida.
¿Existe algún protocolo?
que sepáis o que te haya dicho tu cliente, el agente de policía, en la
Policia Nacional para denunciar
el acoso, situaciones como la que hemos visto y conocido
hoy? Sí, existen protocolos para que en el
caso que aquí ha sucedido es que, claro, se enfrentaba a la máxima
autoridad y la víctima
estaba totalmente aterrada y claro, pues lo que pasó es que pues ella a
raíz de estos hechos y los
que vinieron después de presión, coacciones para que denunciaba, pues
ella estaba totalmente atemorizada
y no activó el protocolo pues porque tenía verdadero pánico de lo que le
podía pasar
como lo sigue teniendo en estos momentos por haber dado este paso, que
ha sido muy valiente
y en el que entiendo que ahora necesita mucha fuerza ella y sobre todo que
desde el
Ministerio se le proteja porque estaba el Dao pero el Dao tenía brazos
ejecutores
¿Han hablado con el ministerio antes de hacer público la denuncia?
¿Han comunicado que esto había pasado?
La denuncia se ha llevado con la máxima discreción y directamente por la vía
judicial, precisamente
por la persona a la que denunciamos, que es la máxima persona uniformada del
cuerpo y las consecuencias que tenía la
víctima. En el día de hoy, cuando se ha admitido
a trámite esta querella, sí que mi cliente ha hablado con
su superior directa, con la jefa de personal, que se ha quedado
absolutamente de pie delante de los hechos
y le ha dicho que ha hecho lo correcto, que lo ha denunciado, le ha dado su
apoyo
y la ha tratado francamente bien, que además es lo que ella necesita, porque
yo entiendo que la
conducta de este señor, que es execrable, no debe manchar el buen
hacer de los miles de hombres
y mujeres que trabajan en la Policía Nacional y que cubren la seguridad de
todos
Una cosa importante, señor abogado.
Hubo varios intentos, se hace constar en la denuncia,
del presunto agresor, del jefe de la policía o de su entorno para que la
denunciante, por así
decirlo, callase o olvidase lo ocurrido.
Eso es lo que dice la denuncia, digamos,
junto a la denuncia por agresión sexual y los daños psíquicos, de lo que luego
hablaremos, y
más cuestiones, está que habrá que saber quién ha intentado presionar a su
defendida, a la gente, para que
no llevasse a cabo la denuncia.
Sí, esa persona tiene nombre y apellido, eso es el comisario
Oscar San Juan, que está citado en la querella y espero que...
y es precisamente quien ha sido el brazo ejecutor
del dado en todo momento, cuando no le presionaba él directamente, presionarla
él y él fue el que le ofreció el puesto de trabajo que quisiera en la policía
para que callara
y olvidara el asunto y su cliente dijo que no que por ahí no pasaba no mi
cliente es
una persona íntegra que pese a que lo está pasando muy mal, ella lo que
quiere a
tenido que pasar el shock, ha reunido las fuerzas como ha podido, le hemos
ayudado a dar este paso que es muy
difícil y lo que quiere es que se sepa la verdad y que ninguna mujer, sobre
todo dentro de la Policía Nacional,
por el hecho de ser mujer y hacer su trabajo, viva una situación como la que
ha vivido ella.
¿Era esta persona, este..
agente, el que usted ha citado por nombres y apellidos, el que estaba
comiendo con
José José González, con el lado de la policía, el día que le dicen a ella,
deja lo que estás haciendo, estás de servicio, vienes a este
restaurante con un coche creo que camuflado?
¿Era esta persona? Sí, correcto,
era su asesor, era la que estaba comiendo con él y la que entendemos que
desde todo momento ha tenido conocimiento de los hechos y lo
ha tapado y es colaborador necesario de todo lo que ha hecho este señor y
debería ser cesado
o dimitir inmediatamente como ha hecho el Dao
¿En la denuncia es solo contra el DAO, contra José Ángel González o también
contra esta segunda persona?
Inicialmente se ha interpuesto la denuncia contra el DAO y esta señora
está citado a declarar y debe ser el juez el que tiene que valorar su
participación
su participación en los hechos evidentemente él no ha participado
directamente en los mismos
pero ha sido una pieza fundamental para que se pudieran hacer y, desde luego,
ha conocido los mismos y ha participado
de forma activa en las coacciones.
Por tanto, yo no descarto que sea muy posible que igualmente acabe imputado
por alguno de los delitos de los que se ha acusado.
Actualmente la gente se encuentra de baja médica por los
derechos denunciados.
Ha sido, imagino que muy durísimo para ella presentar esta denuncia y dar..
todos estos pasos. Esto, la agresión sexual, vamos a
agresión sexual, para respetar los procedimientos judiciales, la presunta
decir, presunta
agresión sexual se produce en un
domicilio, en el domicilio del jefe de la policía, en un domicilio que
dependía del Ministerio del Interior, hace,
pues, diez meses, diez meses y pico.
En este tiempo, ¿la gente cómo se ha
enfrentado esta situación?
Y sobre todo, ¿cómo se encuentra ahora mismo?
pues se encuentra mal como ha estado mal todo este tiempo porque una persona
que sufre una agresión sexual es
un trauma durísimo y pues es un trauma que le llevó a no poder seguir
trabajando pese a
que lo intentó por todo lo que pasó y la presión que recibió en los meses
posteriores
hasta que llega el mes de junio cuando la presión llega a su grado máximo y
claro pues aunque no sabían
bien que le habían pasado al psicólogo la policía le tuvo que retirar
armadamente y decretar su baja psicológica
en la que sigue de momento hoy y pues supongo estará un tiempo hasta que ya
se recupere
y bueno, pues ahora mismo lo está pasando mal porque es un paso..
muy duro y en el que siente que todo el mundo
la está señalando y que se ha enfrentado a la persona
con el máximo poder dentro de su empresa.
Esa superioridad jerárquica que es tan acusada en un cuerpo como la policía, y
encima no estamos hablando de un
inmediato superior, sino el jefe de la policía, esa superioridad jerárquica
tan acusada
en un caso como este supone un sufrimiento añadido para la víctima?
¿Hay un
agravamiento
para un posible encausamiento judicial por ese..
hecho de una estructura jerárquica, el que está arriba de todo, actúa de esta
manera?
Sí, sí, totalmente.
El abuso de superioridad es un agravante que permite poner la pena en
su
máxima extensión y así lo invocaremos porque resulta evidente que en este
caso, si esta persona no hubiera sido el
superior jerárquico, el máximo superior jerárquico de esta persona, pues esta
persona ni hubiera tenido que abandonar su
lugar de trabajo, ni hubiera tenido que coger un vehículo oficial para ir donde
estaba él, ni hubiera tenido que ir a un
domicilio oficial, ni hubiera tenido que subir a un domicilio oficial y
ponerse en una situación de
peligro. Si hubiese sido cualquier otra persona,
se hubiera negado desde el primer momento y posiblemente nada
de esto hubiera sucedido.
Dos cuestiones para concluir.
Ella entendía que
desde el momento en que le hacen ir al restaurante y al domicilio algo raro
podía ocurrir, pero no se puede negar porque es un superior
¿Sufrió ya antes de este episodio presiones o
acuaciones para retomar la relación que podían haber tenido en el pasado?
si no sufrió presiones porque esta persona pues no lo admitía pero bueno
yo creo que ella no
sabía lo que se iba a encontrar que pues de forma totalmente vil se
prevaleció de su autoridad
para ponerla en el sitio que podía ser más vulnerable y
poder agredir sexualmente de ella afuera a la vista de todos
O sea, yo creo
que ella no lo sabía, que él actuó de forma totalmente
vil cuando ella no se pudo defender y fue cuando realmente, cuando se vio en
la situación,
cuando se defendió como pudo y salió de ahí como pudo.
¿Hubo algún tipo de forcejeo?
Sí, sí, hubo
forcejeo, hubo violencia e incluso la víctima pues grabó todo lo sucedido
para autoprotegerse, grabación
que en el momento que sea requerida por el juzgado será portada y una grabación
que ella anunció que es totalmente escalofriante
Pero hay un... vamos a ver, hay...
o sea, hubo no solo un intento de agresión sexual..
sino forcejeo, ella tratando de escapar, y encima le da tiempo tiene la
pericia de..
grabar algún audio de lo que está pasando en ese momento.
¿Esto es así?
Se graba desde el principio.
Cuando se ve en la situación, ya ve que es una situación de peligro, pues graba
para autoprotegerse
y bien que hizo porque ahora es una prueba muy importante pues para poder
sostener esta denuncia contra alguien tan poderoso
Es tremendo. Por último, ¿cómo ha recibido su
cliente, la gente, la noticia de
la dimisión del presunto valesor, aunque niegue los hechos?
Bueno, la ha recibido
como algo que tenía que suceder.
Hubiera preferido que hubiera sido cesado por parte del ministro
porque una persona así no merece irse con ninguna dignidad merece todo el
deshonor y no merece
manchar el uniforme que ha vestido.
¿Trabajaba directamente la gente a las órdenes del DAO o no?
Trabajaba en el mismo edificio, sí.
Y por último, me dice
que la grabación es escalofriante.
Para usted puede ser decisiva para el juicio
Hay muchas pruebas, hay partes médicos, pero es decisiva porque se oye
a la persona haciendo lo que la víctima relata y creo que para
cualquier persona que la escuche realmente escalofriante pues la verdad
es que el relato es tremendo
jorge piedra cita abogado de esta gente que se ha comportado con una
de una forma valiente y además diligente para en un momento donde
supuestamente está
intentando ser violada o en el momento en el que sufre la agresión sexual,
tener la pericia para defenderse, zafarse del presunto agresor y al mismo
tiempo grabarle por lo menos el audio
para que quede bien claro, ya que solo estaban los dos ahí, entiendo, en el
domicilio, que quede clarísimo
lo que ha pasado. Eso es.
Pues Jorge Piedrafita, muchísimas
gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
La querella, a la que ha tenido acceso RTVE, acusa al DAO de cuatro presuntos delitos: agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas, malversación de caudales públicos y en todos ellos la circunstancia agravante de abuso de superioridad.
De acuerdo con los hechos denunciados, la agente había mantenido en el pasado una "relación de afectividad con el querellado" que estuvo caracterizada desde el principio por una "asimetría de poder institucional manifiesta". El DAO utilizó esa "subordinación institucional" de la víctima para "generar y mantener" el "control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima", pese a que "en múltiples ocasiones" había expresado su voluntad inequívoca de finalizar la relación
Feijóo pide la dimisión de Marlaska: "Lo taparon y protegieron"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "tapar" esta querella por un presunto caso de agresión sexual, ya que según los datos que han trascendido este martes, la denuncia se produjo hace un mes.
"Si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público. Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron", ha asegurado en un mensaje a través de la red social X.
Por su parte la diputada del PP, Cuca Gamarra, considera que el ministro ha estado tapando la denuncia así que tiene que dimitir, ya que por las fechas en que se produjo la querella lo tenía que saber.
Sumar pide explicaciones al Gobierno por mantener al DAO: "Es sorprendente"
También el grupo parlamentario de Sumar ha pedido explicaciones al Gobierno por mantener al número dos de la Policía Nacional denunciado por agresión sexual. "Es sorprendente que desde abril no haya dimitido. Y que no se haya cesado de inmediato a todos los mandos que han coaccionado a la víctima y nuestro apoyo a la víctima", ha dicho el diputado y líder del Partido Comunista Enrique Santiago.
Santiago ha pedido que se refuercen los controles en la policía y también se ha mostrado crítico con el PP al que pide que deje de "sobreactuar cuando la cúpula de Interior cometió todo tipo de delitos", y ha pedido que dimita de inmediato el alcalde de Móstoles, denunciado por acoso sexual.