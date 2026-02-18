El tiempo hoy, 18 de febrero: cielos nubosos generalizados con lluvias y fuerte viento en el tercio norte
- En la zona de Galicia, las precipitaciones serán más fuertes y persistentes
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles un predominio de cielos nubosos en la mayor parte del territorio peninsular, con rachas muy fuertes de viento y precipitaciones en el tercio norte, especialmente en la zona de Galicia, donde serán más fuertes y persistentes.
El paso de un frente por la península dejará, de oeste a este, cielos nubosos generalizados y precipitaciones en la mitad norte de la vertiente atlántica, área cantábrica, alto Ebro y Pirineos. Se prevén precipitaciones más abundantes cuanto más al noroeste, pudiendo ser fuertes o persistentes en el oeste de Galicia. Por su parte, en el tercio este y sureste, así como en Baleares, predominarán los cielos poco nubosos.
Nevará en una cota de 1.200/1.500 metros, disminuyendo a 900/1.200 en el extremo norte y a una cota de 1.500/1.900 en el resto.
Temperaturas en descenso en la mayor parte del país
Temperaturas en descenso en la mayor parte del país, exceptuando las máximas, que aumentarán en el Cantábrico oriental, Pirineo y noreste de Cataluña con heladas débiles en el Pirineo.
Viento moderado o flojo con intensidad fuerte en litorales del extremo noroeste y Alborán y rachas muy fuertes en amplias zonas del tercio norte, también a partir de la tarde en interiores del este y sureste peninsular, Pirineos y Alborán.
En Canarias, viento alisio con intervalos fuertes en zonas expuestas, cielos nubosos o despejados y restos de calima ligera.
Previsión por comunidades autónomas
GALICIA: cielos nubosos y lluvias débiles y dispersas al principio del día, generalizándose y aumentando su intensidad por la mañana, especialmente en el interior de Pontevedra, con la cota de nieve bajando de los 2.000 metros a unos 800/900. Temperaturas en descenso y viento moderado con rachas muy fuertes.
ASTURIAS: cielos nubosos y lluvias que serán más intensas a partir del mediodía, con la cota de nieve bajando desde los 1.800 metros hasta 800/900. Temperaturas en descenso, excepto las máximas en el litoral, que no variarán. Viento flojo a moderado con rachas muy fuertes.
CANTABRIA: intervalos nubosos con chubascos a partir del mediodía, aunque se abrirán claros a mitad del día, sin descartar alguna tormenta ocasional por la tarde, con la cota de nieve bajando a los 1.100 metros. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso en el litoral. Viento flojo a moderado con rachas muy fuertes.
PAÍS VASCO: intervalos nubosos con lluvias por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero y máximas en ascenso generalizado y sin cambios en Álava. Viento moderado con rachas muy fuertes especialmente en la costa.
CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos y precipitaciones débiles, más frecuentes por la tarde, con la cota de nieve bajando desde los 1.800 metros hasta los 900/1.000. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo aumentando a moderado con rachas fuertes o muy fuertes en amplias zonas.
NAVARRA: intervalos nubosos con lluvias por la tarde acompañadas de tormentas ocasionales en la mitad norte con la cota de nieve bajando hasta los 900/1.100 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas sin cambios o ligero ascenso. Viento flojo a moderado con rachas muy fuertes en el tercio norte.
LA RIOJA: intervalos nubosos y precipitaciones débiles dispersas en la segunda mitad del día, con la cota de nieve bajando hasta los 1.000 metros. Temperaturas en ligero descenso y viento flojo a moderado con rachas fuertes o muy fuertes en la Ibérica.
ARAGÓN: intervalos nubosos y precipitaciones al final del día en los Pirineos, con la cota de nieve situada en torno a los 1.100/1.400 metros. Temperaturas mínimas en descenso y máximas a la baja en el Sistema Ibérico y en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Viento flojo aumentando a moderado y rachas muy fuertes.
CATALUÑA: cielos poco nubosos con precipitaciones débiles en el Pirineo y la cota de nieve situada en torno a los 1.200/1.500 metros. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo, tendiendo a moderado en el litoral con aumentos de la intensidad al final del día.
EXTREMADURA: intervalos nubosos tendiendo a nuboso en horas centrales y precipitaciones débiles, más frecuentes en el norte montañoso, con la cota de nieve en torno a los 1.300 metros. Temperaturas en ligero descenso y viento flojo, aumentando a moderado con probables rachas fuertes o muy fuertes en zonas altas.
COMUNIDAD DE MADRID: intervalos nubosos con lluvias débiles dispersas desde la tarde en la sierra, sin descartarse también en el resto. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas a la baja. Viento flojo a moderado acompañado de rachas muy fuertes en cumbres.
CASTILLA-LA MANCHA: intervalos nubosos con probables lluvias débiles dispersas por la tarde, más probables en zonas altas. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas a la baja. Viento flojo a moderado con rachas muy fuertes en Alcaraz, Segura y parte oriental del sistema Ibérico.
COMUNIDAD VALENCIANA: cielos poco nubosos, aumentando al final del día. Temperaturas mínimas en descenso y máximas a la baja en la mitad norte de Valencia y litoral de Alicante, con pocos cambios en el resto. Viento flojo a moderado con rachas muy fuertes en el interior de Valencia al final del día.
REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos y temperaturas mínimas en descenso, localmente sin cambios, con las máximas con cambios ligeros. Viento flojo a moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes al final del día.
ISLAS BALEARES: cielos poco nubosos. Temperaturas nocturnas en descenso y diurnas con pocos cambios. Viento flojo a moderado con rachas de 60 y 70 km/h en la sierra de Tramuntana.
ANDALUCÍA: cielos nubosos acompañados de precipitaciones débiles y dispersas al final de la tarde. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo a moderado con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el litoral y cotas altas del tercio oriental.
CANARIAS: cielos poco nubosos con intervalos bajos por la tarde-noche por debajo de los 600/700 metros. Calima ligera en la provincia occidental y temperaturas con pocos cambios. Viento con intervalos fuertes en vertientes sureste y noroeste, predominando la brisa en la costa suroeste de las islas montañosas.
*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es.