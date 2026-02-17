El tiempo hoy, 17 de febrero: lluvias intensas en el Cantábrico oriental y viento fuerte en zonas del este

Las precipitaciones marcarán el inicio de la jornada de este martes 17 de febrero en el extremo norte peninsular, especialmente en el Cantábrico oriental, donde se esperan acumulados significativos durante las primeras horas del día. Persistirán las rachas de viento muy fuertes en litorales y áreas montañosas del este de la Península, mientras que en Canarias continuará la presencia de calima, con concentraciones localmente relevantes aunque con tendencia a remitir.

Mapa de previsión del tiempo para este martes 17 de febrero. EL TIEMPO RTVE

Tiempo anticiclónico Aunque dominará un tiempo anticiclónico en la mayor parte del país, el paso de frentes dejará cielos nubosos o cubiertos en el norte peninsular. Se esperan lluvias en Galicia, el entorno pirenaico y el área cantábrica. A lo largo del día, las precipitaciones tenderán a cesar, abriéndose claros de forma generalizada, salvo en Galicia, donde la nubosidad persistirá y las lluvias continuarán afectando principalmente a su mitad occidental. En el Pirineo se prevén nevadas a partir de una cota inicial de entre 1.300 y 1.500 metros, que ascenderá progresivamente por encima de los 1.800 metros. En el resto del territorio, especialmente en la vertiente atlántica, interiores del este peninsular y norte de Baleares, los cielos nubosos de primera hora darán paso a una jornada más despejada. El tiempo estable será dominante desde el inicio en Canarias, el extremo sur peninsular y la mayor parte del litoral mediterráneo. Este martes 17 de febrero, dominará un tiempo anticiclónico en la mayor parte del país. EL TIEMPO RTVE Se formarán bancos de niebla matinales en zonas de montaña de la vertiente atlántica, Pirineos, interiores de Galicia y áreas de la meseta Sur. En Canarias, la calima seguirá presente con concentraciones significativas, aunque se espera una evolución favorable a lo largo del día.