El tiempo del lunes 16 de febrero: lluvias en el norte y habrá un aumento generalizado de las temperaturas

Este lunes, la situación meteorológica estará marcada por un frente estacionario que dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el tercio norte peninsular, exceptuando en el extremo nordeste con intervalos nubosos sin esperar precipitaciones.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias se darán principalmente en Galicia, en la mitad oriental del Cantábrico y en la cara norte del Pirineo, donde es probable que sean persistentes.

Habrá un predominio de cielos muy nubosos en el resto de la vertiente atlántica, con posibilidad de alguna precipitación ocasional en la meseta Norte o en entornos de montaña del centro y sur, quedando únicamente el extremo sur peninsular y las regiones mediterráneas, incluyendo Baleares, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas.

En Canarias tendrán cielos despejados, con probables concentraciones significativas en especial en el sur de las islas.

Nevará en Pirineos, por encima de los 1.800-2.000 metros bajando la cota a 1.500 metros. Y habrá heladas débiles restringidas a cotas altas del Pirineo.

Se darán rachas muy fuertes de viento de componente oeste en amplias zonas del tercio oriental peninsular, pudiendo afectar a zonas de Alborán, Baleares, área cantábrica y zonas altas del centro. Será moderado en la mitad norte, tercio oriental y Baleares y flojo en el resto, aunque con intervalos más intensos por la tarde. Alcanzará intensidad fuerte en el Cantábrico, tendiendo a amainar, e intervalos de fuerte en áreas mediterráneas.

En cuanto a las temperaturas máximas, aumentarán en la mayor parte del país, de forma notable en Canarias. No así en el Cantábrico oriental, donde irán en descenso y en el valle del Guadalquivir, con pocos cambios.

Las temperaturas mínimas tendrán un aumento generalizado. De forma notable en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular y localmente en la meseta Sur.

