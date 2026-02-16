Un terremoto de magnitud 4,3 en Almería sacude cuatro provincias del sureste español

Un terremoto de magnitud 4,3 ha sacudido en la madrugada de este lunes el sureste peninsular con epicentro en la localidad almeriense de Tabernas. Se ha sentido en cuatro provincias (Almería, Granada, Jaén y Murcia) y ha alcanzado una intensidad máxima de IV-V.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo, sentido ampliamente por la población, se ha registrado a las 00:55 horas de este lunes con epicentro al sureste del municipio de Tabernas y a una profundidad superficial de cero kilómetros.

El temblor principal ha venido seguido de una serie sísmica con cerca de una decena de réplicas en el entorno de la misma localidad, oscilando las magnitudes entre 1,5 y 1,9.