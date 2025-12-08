Un terremoto de magnitud 4 sacude la provincia vasca de Álava sin causar daños

Un terremoto de magnitud 4 ha sacudido Álava (País Vasco) durante la madrugada de este lunes. El temblor ha tenido lugar a las 00:10 horas con el epicentro al noroeste de la localidad alavesa de Iruña de Oca y a una profundidad casi superficial, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su cuenta de X.

Entre otros puntos, el terremoto se ha sentido levemente en la capital alavesa, situada a 21 kilómetros de Iruña de Oca. Sus vecinos han apreciado con claridad el temblor, e incluso algunos que ya estaban dormidos se han despertado por el suceso, que se ha notado con más fuerza aún en Iruña de Oca, donde se ha sentido además una réplica.

El alcalde de esta localidad, Miguel Ángel Montes, ha recorrido tras el seísmo los cinco pueblos que conforman el municipio para comprobar personalmente que no ha habido daños. "Ahora hay tranquilidad, no ha pasado nada, pero ha sido un susto muy, muy grande", ha explicado en declaraciones a Efe.

"Dos golpes muy fuertes, como dos explosiones" El primer edil ha relatado que se ha sentido "dos golpes muy fuertes, como dos explosiones" y que la mesa en la que estaba trabajando "se ha movido entera". Incluso muchos vecinos se han puesto en contacto con el Ayuntamiento para saber qué ha ocurrido. "Lo ha notado todo el mundo, se han movido las camas", ha abundado. "Es la primera vez que ocurre algo así" en la localidad, ha afirmado el regidor. Asimismo, algunos ciudadanos han recibido un mensaje de alerta en sus móviles, avisando de que tomen precauciones.