Muere el periodista Raúl del Pozo a los 89 años

Raúl del Pozo, una de la figuras más importante del periodismo en España en el último medio siglo, ha fallecido en Madrid a los 89 años, según ha publicado el periódico El Mundo, el medio en el que escribía columnas desde hace décadas.

Nacido en Mariana, provincia de Cuenca, en 1936, comenzó su carrera en el Diario de Cuenca y pasó por Pueblo, donde fue corresponsal en Moscú, Londres, Lisboa y Buenos Aires, o Mundo Obrero. Especializado en la política, fue cronista parlamentario y analista, y, desde la creación del diario El Mundo en 1991, uno de sus columnistas de referencia.

En 2005 recibió el Premio González-Ruano; en 2008, el prestigioso Premio Mariano de Cavia; y en 2009, el Premio ABC Cultural & Ámbito Cultural. Ha recibido la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha y la Medalla de Honor de Madrid.

Reportero de raza, corresponsal, crónista social, fue un buscador de historias y personajes incansable, que nunca abandonó su profesión. Fue un rostro habitual de la televisión, participando como tertuliano durante décadas.