Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: Audrey Pascual se pone en cabeza de la combinada

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la cuarta jornada de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026. Este martes tenemos a dos deportistas españoles, la ya doble medallista paralímpica, Audrey Pascual, e Higinio Rivero para el esquí de fondo.

La joven madrileña, de 21 años, luchará por lograr su tercera presea sobre la nieve de Cortina d'Ampezzo, después de haber logrado el oro el lunes en el supergigante y la plata el pasado sábado en el descenso.

También Higinio Rivero volverá a competir y pasa del biatlón, donde ya participó en diferentes categorías le sábado y el domingo, para comenzar su andanza en el esquí de fondo sentado, en LW10.5.

– Para esquí alpino (LW12-2, sentada). Combinada alpina: supergigante (Desde las 09:00 horas, 3º evento de la sesión) Eslalon sentado femenino (Desde las 13:00 horas, 3° evento de la sesión) Higinio Rivero – Para esquí de fondo (LW10.5, sentado). Desde las 09:55 horas: esprint sentado masculino