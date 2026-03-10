Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: Audrey Pascual se pone en cabeza de la combinada
- Audrey Pascual puede volver a conquistar un nuevo metal en la prueba de combinada alpina sentada
- Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026 en directo, del 6 al 15 de marzo en Teledeporte y RTVE Play
Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la cuarta jornada de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026. Este martes tenemos a dos deportistas españoles, la ya doble medallista paralímpica, Audrey Pascual, e Higinio Rivero para el esquí de fondo.
La joven madrileña, de 21 años, luchará por lograr su tercera presea sobre la nieve de Cortina d'Ampezzo, después de haber logrado el oro el lunes en el supergigante y la plata el pasado sábado en el descenso.
También Higinio Rivero volverá a competir y pasa del biatlón, donde ya participó en diferentes categorías le sábado y el domingo, para comenzar su andanza en el esquí de fondo sentado, en LW10.5.
- Audrey Pascual – Para esquí alpino (LW12-2, sentada). Combinada alpina: supergigante (Desde las 09:00 horas, 3º evento de la sesión) Eslalon sentado femenino (Desde las 13:00 horas, 3° evento de la sesión)
- Higinio Rivero – Para esquí de fondo (LW10.5, sentado). Desde las 09:55 horas: esprint sentado masculino
Juegos Paralímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 10 de marzo, en directo
10:16
Higinio Rivero hace historia en el deporte paralímpico español
Higinio Rivero hace historia al participar en tres pruebas entre Juegos de Verano y estos de Milano Cortina 2026
¿¡Grandeeee!
¡Grandeeee!
9:49
Y turno para Higinio Rivero en el esquí de fondo en la prueba de esprint sentado.
Y mientras llega la hora de la verdad para Audrey Pascual también Higinio Rivero participa en el esquí de fondo en el esprint sentado
¿Ya, EN DIRECTO, en @rtveplay https://t.co/3UoGTd6DNL pic.twitter.com/96sYIGZFU6“
9:44
¡Muy bien Audrey Pascual! La española ha realziado un gran descenso en el Supergigante de la combinada nórdica con un tiempo de 1:28.88 y le saca 2.82 segundos a su principal rival, la alemana Anna-Lena Forster.
Ahora toca esperar al eslalom, donde se jugará su segundo oro y tercera medalla en estos Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026.
¡Qué grande Audrey Pascual!
La española se coloca primera tras el Supergigante con un tiempazo y aventaja en casi tres segundos a su gran rival, la alemana Anna-Lena Forster
¿EN DIRECTO: https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/wsQCCr7mvl“
9:33
¡Vamosss, Audrey Pascual!
¡Vamos Audrey Pascual!
La campeona sale en la quinta posición en este Supergigante de la combinada nórdica
¿Ya, EN DIRECTO, en Teledeporte y @rtveplay #Paralympicshttps://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/SSFnckcHGD“
9:10
Y también veremos en RTVE Play a Higinio Rivero desde las 9:55 horas en el esprint sentado de esquí de fondo.
9:05
Este martes, Audrey Pascual luchará por una nueva medalla en estos Juegos Paralímpicos. Ayer lunes logró el oro en el supergigante, su segunda presea tras la plata ganada el sábado en el descenso.
Saldrá en el tercer evento a partir de las 9:00 horas.
9:00
Buenos días y bienvenidos a la quinta jornada de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026. Aquí les contaremos todos los detalles del día y los directos que irán por Teledeporte y RTVE Play.