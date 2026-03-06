El único atleta paralímpico de Irán no estará en Milano Cortina 2026 "por motivos de seguridad"

El Comité Paralímpico Internacional ha aunciado que la delegación de Irán no estará presente en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina que se celebran del 6 al 15 de marzo "por motivos de seguridad". La delegación iraní tenía previsto participar con un solo atleta paralímpico, el esquiador Aboulfazl Khatibi Mianaei.

"Irán tenía previsto participar con un atleta, el dos veces paralímpico Aboulfazl Khatibi Mianaei, en dos pruebas de esquí de fondo paralímpico, el sprint clásico masculino de pie el 10 de marzo y la carrera clásica masculina de 10 km con salida por intervalos el 11 de marzo. Sin embargo, debido al conflicto actual en Oriente Medio, el atleta paralímpico de Pyeongchang 2018 y Pekín 2022 no puede viajar con seguridad a Italia", recoge el comunicado emitido por el Comité Paralímpico Internacional.

"Es realmente decepcionante para el deporte mundial y, especialmente, para Aboulfazl que no pueda viajar con seguridad para competir en sus terceros Juegos Paralímpicos de Invierno en Milán-Cortina 2026", ha dicho el presidente del CPI, Andrew Parsons.

Desde el máximo organismo de los atletas paralímpicos se ha insistido en que, desde que comenzó la guerra en Irán el pasado sábado, han estado en constante contacto con el Comité Parlímpico de Irán y con la federación de esquí del país para encontrar rutas alternativas para que Aboulfazl Khatibi Mianaei pudiese estar en sus terceros Juegos, pero por culpa de la guerra, "el riesgo para la vida humana es demasiado alto".

"Dado que los sistemas de comunicación están inutilizados en gran parte de Irán, el diálogo con el Comité Paralímpico de Irán y la federación nacional de esquí no ha sido fácil. El comité iraní nos informó de que no era posible garantizar un viaje seguro a Milán Cortina 2026 y que, por lo tanto, no podrían acudir a los Juegos", se ha explicado en el escrito publicado por el CPI.