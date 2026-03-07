Guerra de Irán, última hora en directo | El enviado de Irán ante la ONU afirma que al menos 1.332 civiles han perdido la vida en lo que va de guerra y que miles más han resultado heridos
La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este sábado siete días, en los que han muerto más de 1.400 personas en los países afectados. Los ataques y el fuego cruzado siguen sin cesar, mientras el conflicto se intensifica en el Líbano, donde ya hay más de un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, siguen sin renunciar a los bombardeos. Mientras tanto, la comunidad internacional se divide entre la condena a los ataques a Irán y las críticas a EE.UU. e Israel. En España, el presidente, Pedro Sánchez, se ha declarado en contra del conflicto, aunque ha anunciado que enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre tras el ataque iraní.
Estas son las últimas novedades:
- Los presidentes de Rusia e Irán hablan por primera vez desde el estallido del conflicto
- Sánchez califica la guerra en Irán de "extraordinario error que vamos a pagar" y sobre el envío de la fragata a Chipre, asegura que se trata de una operación de "defensa" y "rescate"
- Trump avisa de que sólo aceptará la "rendición incondicional" de Irán y la elección de un líder "aceptable"
- Israel bombardea de nuevo el sur de Beirut mientras la guerra afecta ya a 13 países
- España ha evacuado ya a todo el personal no esencial de la embajada de Irán
- El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) eleva a 300.000 la cifra de desplazados en el Líbano
- Macron asegura que Francia "no se involucrará en esta guerra" contra Irán
- UNICEF denuncia que cerca de 180 niños han muerto en Irán por la ofensiva militar de EE.UU. e Israel
- El ministro italiano de Exteriores dice que la decisión de Sánchez sobre la guerra contra Irán es "política"
- Dos heridos críticos por un ataque sobre posiciones de la misión de la ONU en el sur del Líbano
Ataque a Irán, en directo:
1:27
Intensos ataques aéreos alcanzan el aeropuerto Mehrabad de Teherán, según la agencia de noticias Tasnim
1:08
Israel vuelve a atacar el bunker militar de Alí Jameneí.
Un total de 50 aviones de combate israelíes atacaron y destrozaron el búnker militar subterráneo del ya fallecido exlíder del régimen iraní, Alí Jameneí, según informaron en otra nota castrense. Israel sostiene que este búnker seguía "constituyendo una importante infraestructura para los altos funcionarios del régimen iraní".
1:04
Israel anunció en la noche del viernes al sábado que había lanzado ataques “a gran escala” sobre Teherán, mientras que la televisión estatal iraní informaba de una explosión en la parte occidental de la ciudad.
“Las FDI han iniciado una oleada de ataques de gran envergadura” contra objetivos gubernamentales en la capital iraní, indicó un comunicado del ejército israelí.
El anuncio llegó poco después de que el ejército dijera haber detectado una nueva andanada de misiles iraníes dirigidos contra Israel. Una serie de explosiones se escuchó en Tel Aviv tras esos disparos iraníes, aparentemente procedentes de la interceptación de los misiles por las defensas israelíes.
Los servicios de emergencia israelíes, Magen David Adom, afirmaron no tener información sobre víctimas. El ejército publicó posteriormente un comunicado indicando que los habitantes podían abandonar los refugios “en todas las regiones del país
0:51
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares ha publicado en X la llegada a la base de Torrejón de un nuevo vuelo del Ejército del Aire con 250 españoles que se encontraban en Oriente Medio.
Acaba de llegar a la base de Torrejón un nuevo vuelo del Ejército del Aire con más de 250 españoles que se encontraban en Oriente Medio.
Mi agradecimiento al personal de nuestras Embajadas en Oriente Medio y @MAECgob por su labor protegiendo a los españoles. pic.twitter.com/zmgCONZITF“
0:09
Catar reabre parcialmente su espacio aéreo para vuelos de evacuación y de carga.
La Autoridad General de Aviación Civil de Catar anunció este viernes la reapertura parcial de su espacio aéreo para vuelos de evacuación y de carga, en medio de la guerra que afecta a Oriente Medio.
Catar alberga la base militar de Al Udeid, en la que hay destacados efectivos estadounidenses, al igual que ocurre en otros países vecinos como Arabia Saudí y Kuwait, que también han sido blanco de los ataques iraníes.
No obstante, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, aseguró este viernes que los ataques de Irán a los países árabes están dirigidos contra las bases e instituciones estadounidenses, y no contra esas naciones vecinas.
00:01
El enviado de Irán ante la ONU afirma que 1.332 civiles iraníes han muerto en la guerra
El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, declaró el viernes que al menos 1.332 civiles iraníes han perdido la vida hasta ahora en el conflicto con Israel y Estados Unidos, y que miles más han resultado heridos. Hizo estas declaraciones durante una conversación con periodistas en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
00:01
Buenas noches, continuamos con la última hora del ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.