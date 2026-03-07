Guerra de Irán, última hora en directo | El enviado de Irán ante la ONU afirma que al menos 1.332 civiles han perdido la vida en lo que va de guerra y que miles más han resultado heridos

La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este sábado siete días, en los que han muerto más de 1.400 personas en los países afectados. Los ataques y el fuego cruzado siguen sin cesar, mientras el conflicto se intensifica en el Líbano, donde ya hay más de un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, siguen sin renunciar a los bombardeos. Mientras tanto, la comunidad internacional se divide entre la condena a los ataques a Irán y las críticas a EE.UU. e Israel. En España, el presidente, Pedro Sánchez, se ha declarado en contra del conflicto, aunque ha anunciado que enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre tras el ataque iraní.

Estas son las últimas novedades:

Los presidentes de Rusia e Irán hablan por primera vez desde el estallido del conflicto

Sánchez califica la guerra en Irán de "extraordinario error que vamos a pagar" y sobre el envío de la fragata a Chipre, asegura que se trata de una operación de "defensa" y "rescate"

Trump avisa de que sólo aceptará la "rendición incondicional" de Irán y la elección de un líder "aceptable"

Israel bombardea de nuevo el sur de Beirut mientras la guerra afecta ya a 13 países

España ha evacuado ya a todo el personal no esencial de la embajada de Irán

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) eleva a 300.000 la cifra de desplazados en el Líbano

Macron asegura que Francia "no se involucrará en esta guerra" contra Irán

UNICEF denuncia que cerca de 180 niños han muerto en Irán por la ofensiva militar de EE.UU. e Israel

El ministro italiano de Exteriores dice que la decisión de Sánchez sobre la guerra contra Irán es "política"

Dos heridos críticos por un ataque sobre posiciones de la misión de la ONU en el sur del Líbano