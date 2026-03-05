Trump vuelve a cargar contra España, a la que ve "perdedora" y "hostil con la OTAN"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no oculta su animadversión hacia España y menos de dos días después de afear al Gobierno de Pedro Sánchez su posicionamiento en contra de la guerra sobre Irán ha vuelto a verter críticas, rescatando de nuevo su malestar por la negativa española a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.

"Tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora y Reino Unido ha sido una decepción", ha afirmado el magnate en una entrevista con el New York Post en la que ha señalado de nuevo a estos dos países, objetivo recurrente de reprimendas durante esta última semana.

España es, en opinión de Trump, un país "hostil con la OTAN". "No juega en equipo y nosotros tampoco vamos a jugar en equipo con España", ha sentenciado, sin aclarar las posibles derivadas de una frase que suena de nuevo a amenaza.

El lunes, de hecho, amenazó con romper las relaciones comerciales con España, "un aliado terrible" al que afeó que no estuviese dispuesto a ceder las bases militares de Rota y Morón para su potencial utilización en el marco de la ofensiva militar sobre Irán. Sánchez respondió al día siguiente, con una simbólica comparecencia desde la Moncloa en la recuperó el lema "no a la guerra", bandera de las movilizaciones contra la invasión de Irak en 2003.

Mensajes contradictorios desde la Casa Blanca La última crítica de Trump llega también meno de 24 horas después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmase en rueda de prensa que España estaba dispuesta a "cooperar" en términos militares con Estados Unidos, una declaración que rápidamente salieron a desmentir "tajantemente" tanto Moncloa como el Ministerio de Defensa. "La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma. Por lo tanto, lo desmiento tajantemente", advirtió por otro lado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una entrevista en La Ser. España se suma a otros países europeos y enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre tras el ataque iraní Sin embargo, el Gobierno sí ha introducido un matiz este jueves, sumando a la fragata Cristobal Colón al despliegue militar lanzado por varios países europeos para respaldar a Chipre tras el impacto de un dron en una base militar británica. La ministra de Defensa, Margarita Robles, que la víspera se había reunido con el embajador de Estados Unidos en Madrid, Benjamin Leon, ha rechazado en declaraciones a TVE que esto signifique España entre en la guerra, porque solo participa en el ámbito del "derecho a la legítima defensa".