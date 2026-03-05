Trump vuelve a cargar contra España, a la que ve "perdedora" y "hostil con la OTAN"
- "No juega en equipo y nosotros tampoco vamos a jugar en equipo con España", avisa el presidente de EE.UU.
- DIRECTO: Sigue la actualidad y toda la última hora minuto a minuto sobre la guerra en Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no oculta su animadversión hacia España y menos de dos días después de afear al Gobierno de Pedro Sánchez su posicionamiento en contra de la guerra sobre Irán ha vuelto a verter críticas, rescatando de nuevo su malestar por la negativa española a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB.
"Tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora y Reino Unido ha sido una decepción", ha afirmado el magnate en una entrevista con el New York Post en la que ha señalado de nuevo a estos dos países, objetivo recurrente de reprimendas durante esta última semana.
España es, en opinión de Trump, un país "hostil con la OTAN". "No juega en equipo y nosotros tampoco vamos a jugar en equipo con España", ha sentenciado, sin aclarar las posibles derivadas de una frase que suena de nuevo a amenaza.
El lunes, de hecho, amenazó con romper las relaciones comerciales con España, "un aliado terrible" al que afeó que no estuviese dispuesto a ceder las bases militares de Rota y Morón para su potencial utilización en el marco de la ofensiva militar sobre Irán. Sánchez respondió al día siguiente, con una simbólica comparecencia desde la Moncloa en la recuperó el lema "no a la guerra", bandera de las movilizaciones contra la invasión de Irak en 2003.
Mensajes contradictorios desde la Casa Blanca
La última crítica de Trump llega también meno de 24 horas después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmase en rueda de prensa que España estaba dispuesta a "cooperar" en términos militares con Estados Unidos, una declaración que rápidamente salieron a desmentir "tajantemente" tanto Moncloa como el Ministerio de Defensa.
"La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma. Por lo tanto, lo desmiento tajantemente", advirtió por otro lado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una entrevista en La Ser.
Sin embargo, el Gobierno sí ha introducido un matiz este jueves, sumando a la fragata Cristobal Colón al despliegue militar lanzado por varios países europeos para respaldar a Chipre tras el impacto de un dron en una base militar británica. La ministra de Defensa, Margarita Robles, que la víspera se había reunido con el embajador de Estados Unidos en Madrid, Benjamin Leon, ha rechazado en declaraciones a TVE que esto signifique España entre en la guerra, porque solo participa en el ámbito del "derecho a la legítima defensa".
Rutte defiende el papel de España
Y en plena escalada de tensiones entre Washington y Madrid, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confeso aliado de Trump, ha defendido el compromiso de España con la Alianza, aludiendo por ejemplo al despliegue de un sistema de misiles Patriot en Turquía que "defiende intereses estadounidenses clave". "España está desplegada en todo el terrtorio de la OTAN. Sus tropas forman parte de muchos frentes", ha dicho en una entrevista a la agencia Reuters.
El ex primer ministro neerlandés ha admitido que puede haber "discusiones" en materia de gasto, pero ha señalado que la OTAN es "una alianza de democracias". "Cuando hay debates entre aliados, siempre intento quedarme callado", ha declarado Rutte, sin aludir de manera directa a los reproches de Trump.
También el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, ha expresado en redes sociales su "profundo agradecimiento" a Sánchez por su decisión de apoyar "de manera concreta" a la isla con el envío de una fragata. "Este gesto refleja las estrechas relaciones entre nuestros países y la solidaridad compartida entre los países miembros de la Unión Europea", ha resaltado Christodoulides.