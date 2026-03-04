Cuerpo alude a un futuro "escudo social" si la economía se agrava por el conflicto o las amenazas de Trump
- Pide "tranquilizar los ánimos" porque "aún no hay ninguna medida de Estados Unidos sobre la mesa"
- Alude a acuerdos como Mercosur para paliar posibles daños a sectores tan expuestos como el del aceite de oliva
Si el choque comercial entre Estados Unidos y España se agravase, el Gobierno activaría un "escudo social" similar al de los primeros meses de la invasión de Ucrania. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reiterado que el Gobierno estará "atento" y reaccionará "a tiempo" si hubiera subidas incontroladas de los precios del gas y la luz.
En una entrevista en Mañaneros de La 1, Cuerpo se ha remitido al precedente de la invasión rusa de Ucrania en 2022. Según él, España tiene margen para poner en marcha ese escudo porque "estos últimos años hemos conseguido recuperar espacio fiscal". "Estamos haciendo una valoración de qué medidas son necesarias", ha subrayado.
Las llamadas a la "tranquilidad" han sido constantes. Cuerpo ha insistido en que esta amenaza de Donald Trump de cortar lazos comerciales con España son solo palabras porque "no hay ninguna medida sobre la mesa" de Estados Unidos. Ha reiterado que la Unión Europea es un "bloque comercial" en el que se integra España.
Respaldo europeo a España
Estas alusiones a "la unidad europea" han sido recurrentes en la intervención del ministro. Ha asegurado que la alianza "responderá de manera solidaria ante ataques a uno de sus Estados miembros" algo que "ya se vio en el caso de Groenlandia". Además, el responsable económico ha explicado que también se trabaja "a nivel español" y que "desde hace meses" se realiza "un esfuerzo conjunto con todos los sectores afectados".
Sin menoscabar la importancia del comercio con Estados Unidos, ha recordado que acuerdos como Mercosur permitirán "aumentar su llegada a otros mercados" a sectores como, por ejemplo, el del aceite de oliva. La aplicación del acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos que "aún está por llegar, dará un marco de certidumbre a nuestras empresas".
Con un escenario, a su juicio, lejano al de Ucrania ha considerado que es "pronto todavía" para medir las consecuencias reales del conflicto cuya "duración" marcará el ritmo de las respuestas del Gobierno. El gas ha abierto este miércoles a 61 euros -aunque a mediodía ya había bajado al entorno de los 50 euros- y en los primeros meses de la invasión rusa superó los 340 euros. El seguimiento de la evolución de estos precios será clave para reactivar el "escudo social". Cuerpo no ha descartado que se retomen medidas como las bonificaciones a la gasolina para los transportistas, pero lo determinará la evolución del conflicto.
Sobre si peligran inversiones extranjeras en España por este choque comercial, Cuerpo ha afirmado que existe "un interés creciente" de las empresas para instalarse en nuestro territorio. "España es el sexto país del mundo en nuevos proyectos", ha celebrado.