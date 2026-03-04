Cuerpo alude a un futuro "escudo social" si la economía se agrava por el conflicto o las amenazas de Trump

Si el choque comercial entre Estados Unidos y España se agravase, el Gobierno activaría un "escudo social" similar al de los primeros meses de la invasión de Ucrania. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reiterado que el Gobierno estará "atento" y reaccionará "a tiempo" si hubiera subidas incontroladas de los precios del gas y la luz.

En una entrevista en Mañaneros de La 1, Cuerpo se ha remitido al precedente de la invasión rusa de Ucrania en 2022. Según él, España tiene margen para poner en marcha ese escudo porque "estos últimos años hemos conseguido recuperar espacio fiscal". "Estamos haciendo una valoración de qué medidas son necesarias", ha subrayado.

Las llamadas a la "tranquilidad" han sido constantes. Cuerpo ha insistido en que esta amenaza de Donald Trump de cortar lazos comerciales con España son solo palabras porque "no hay ninguna medida sobre la mesa" de Estados Unidos. Ha reiterado que la Unión Europea es un "bloque comercial" en el que se integra España.