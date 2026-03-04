La Real Sociedad defiende el billete para la final de Copa ante un Athletic que busca la remontada

Real Sociedad y Athletic Club buscan este miércoles el pase a la final de la Copa del Rey. El Reale Arena de San Sebastián será testigo del segundo asalto de las semifinales del torneo del K.O. entre bilbaínos y donostiarras.

El conjunto 'txuri-urdin' llega a la cita con ventaja gracias a su victoria por 0-1 en San Mamés en el partido de ida. El gol de Turrientes da una mínima renta a los donostiarras, que parten como favoritos en la definición de una eliminatoria en la que todo está por decidir.

Ambos conjuntos llegan en dinámicas diferentes, pero igualados a puntos en la Liga (35) y con la Copa como el objetivo principal para cambiar el rumbo de sus respectivas temporadas.

El 'efecto Matarazzo' sitúa a la Real Sociedad como favorito Es un derbi y una semifinal de Copa en la que todo puede pasar, pero las sensaciones dicen que la Real Sociedad parte como favorita para meterse en la final del torneo copero. No solo por el resultado de la ida, sino por las dinámicas de ambos conjuntos. El 'efecto Matarazzo' sigue sin diluirse en San Sebastián, instalada en un estado de felicidad desde la llegada del norteamericano al banquillo del Reale Arena. Y es que los números no engañan. El elenco 'txuri-urdin' solo ha perdido uno de los doce partidos que ha disputado desde que 'Rino' es su técnico. Ese encuentro fue, además, ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu tras la disputa de la ida de esta eliminatoria. El preparador estadounidense le ha cambiado la cara por completo al cuadro donostiarra, que llega a la cita tras sumar una nueva victoria en la Liga, en esta ocasión en campo del Mallorca gracias a un gol de Carlos Soler (0-1). Matarazzo ha convertido a la Real Sociedad en un equipo directo y vertical y ha sabido sacar una gran versión de varios de sus puntales, como Oyarzabal, Guedes o el propio Soler. En el partido de ida, el conjunto de San Sebastián realizó uno de los mejores partidos de la temporada, fue superior al Athletic y solo Álex Padilla, portero del Athletic, evitó que la semifinal viajara a Donosti vista para sentencia. "Es nuestra responsabilidad entender lo importante que es el partido para la ciudad, pero son 90 minutos de fútbol", declaró Matarazzo en la rueda de prensa previa al encuentro. El técnico no podrá contar para esta importante cita con los lesionados Rupérez, Kubo y Odriozola. Tampoco estará Karrikaburu por decisión técnica. Quien sí ha entrado en la convocatoria es Orri Óskarsson, que se perdió el duelo ante el Mallorca por unas molestias en el sóleo.

El Athletic, a por una remontada que podría dar un vuelco a su temporada El Athletic Club afronta el que seguramente es el partido más importante de la temporada hasta la fecha. Darle la vuelta a la eliminatoria podría suponer un punto de inflexión en la temporada, una de las más complicadas de los últimos tiempos para el cuadro bilbaíno. A pesar de que el curso no ha trascurrido como hubieran deseado en Bilbao, lo cierto es que el Athletic todavía puede cambiar su suerte esta campaña. Ahora mismo ocupa la novena posición en la Liga y está a cinco puntos del Celta, equipo que ocupa la sexta plaza y tiene acceso a la Europa League. Sus opciones de pelear por volver a jugar en Europa y el acceso a la final de la Copa darían a la afición rojiblanca un subidón de cara al final de la campaña. Es cierto que las sensaciones siguen sin ser buenas en el campo, pero los resultados han mejorado en las últimas semanas. El cuadro de Ernesto Valverde, que viene de empatar en Vallecas, solo ha perdido uno de sus últimos siete encuentros, precisamente ante la Real en la ida de la semifinal. Esa diferencia la explicó el técnico en rueda de prensa: "Hemos recuperado jugadores y no ha pasado mucho tiempo, pero hemos ido sumando puntos. Estamos bien y nuestro objetivo es intentar remontar el resultado. No hay nada decidido a pesar de que ellos tienen ventaja". “🗣️ "Intentaremos parecernos a nuestra mejor versión".



Así afronta Valverde el partido de vuelta ante la Real Sociedad en semifinales de LaCopaRTVE.



Valverde confirmó que Nico Williams no estará en San Sebastián. Tampoco Ruiz de Galarreta, al que se le salió el hombro en el partido ante el Rayo Vallecano. Dicha dolencia, previsiblemente, podría mantenerle alejado de los terrenos de juego alrededor de un mes. Tanto el delantero como el centrocampista son dos bajas muy sensibles para el Athletic.