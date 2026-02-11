Athletic - Real Sociedad, en directo en vídeo el partido de semifinales de la Copa del Rey

Athletic Club y Real Sociedad se miden este miércoles en la ida de las semifinales de la Copa del Rey que se disputa en el Estadio de San Mamés y que se puede seguir en directo en La 1 y en RTVE Play.

La previa

Nuevo derbi vasco, el tercero de la temporada, tras los dos de Liga, y el penúltimo de lo que resta de campaña. Un duelo de altos vuelos en el torneo del K.O. en el escalón previo a la gran final de La Cartuja. Será la oportunidad de los dos equipos para intentar acceder a la posibilidad de luchar por un título este 2026.

La primera vez que se vieron las caras esta temporada fue en la primera vuelta de la Liga el pasado 1 de noviembre, con un choque que se llevó la Real Sociedad por 3-2. El antecedente más reciente fue hace apenas diez días, con polémico empate a uno en un partido que estuvo marcado por la expulsión de Brais Méndez tras un manotazo a Paredes.

Esta será la undécima vez que los dos clubes vascos se enfrenten en la Copa del Rey, con siete decantadas del lado vizcaíno y solo tres del lado de los guipuzcoanos. Para ver la última vez que hubo derbi en Copa, hay que remontarse a 2020, cuando ambos llegaron a una final de Copa que fue aplazada a un año después, en 2021, por culpa de la pandemia del Covid.

Fue la Real Sociedad la que se llevó el gato al agua gracias al gol de penalti de Oyarzabal desde los once metros en la segunda parte, con La Cartuja de testigo. Para ver la última vez que ambos se enfrentaron en Copa en San Mamés, hay que remontarse, nada más y nada menos, que a 1987.

Entonces, los 'leones' sucumbieron también por un solo tanto, obra de Jose Mari Bakero, que daría a los realistas el paso a una final que se llevaron ante el Atlético de Madrid en los penaltis. Una coincidencia histórica que se podría volver a repetir casi 40 años después, siempre que la Real y el Atlético sean los agraciados en sus respectivas eliminatorias.

Este primer duelo vaco será el inicio del fin de los 180 minutos donde Athletic y Real Sociedad medirán fuerzas por estar en la gran final de la Copa del Rey que se disputará el próximo 18 o 19 de abril en el estadio sevillano de La Cartuja.