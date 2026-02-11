Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: Queralt Castellet debuta en halfpipe
- La catalana, principal protagonista de la jornada en clave española con su estreno en Milano Cortina 2026
Los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 afrontan este miércoles su sexta jornada. Lo hacen con el estreno de unas de las grandes esperanzas españolas, Queralt Castellet, que debuta en sus sextos Juegos Olímpicos. Lo hace en snowboard, en la modalidad de halfpipe.
También se estrena este miércoles Daniel Milagros en los 1.000 metros de patinaje de velocidad. Además, las parejas formadas por Olivia Smart/Tim Dieck y Sofía Val/Asaf Kazimov afrontan el programa libre de danza sobre hielo.
Juegos Olímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 11 de febrero, en directo
-
9:51
No te pierdas desde las 10:00 horas en Teleporte y RTVE Play los saltos de trampolín corto de la combinada nórdica EN DIRECTO:
https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/combinada-nordica-competicion-10-km-jjoo-invierno/
-
9:07
Además de Queralt, este miércoles contamos con más participación española. Daniel Milagros formará parte de los 1.000 metros en patinaje de velocidad alrededor de las 18:30h. Y una hora más tarde, a las 19:30h, comienza el programa libre de danza sobre hielo donde dos parejas españolas (Smart/Dieck y Val/Azimov) tratarán de realizar un buen papel.
-
9:03
El plato fuerte de la jornada en clave española llega pronto, alrededor de las 10:30h. La sempiterna Queralt Castellet debuta en sus sextos Juegos Olímpicos en snowboard, en la modalidad de halfpipe. Puedes seguir su estreno en Teledeporte y RTVE Play.
-
9:00
¡Buenos días! Sean bienvenidos a una nueva jornada de competición en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. Sigue con nosotros el minuto a minuto de un miércoles apasionante cargado de competiciones que puedes seguir en Teledeporte y RTVE Play. La 'chicha' comienza en poco menos de una hora. A las 09:55h arranca la prueba de saltos de trampolín corto de la ronda de competición de combinada nórdica.