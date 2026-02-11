Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: Queralt Castellet debuta en halfpipe

Los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 afrontan este miércoles su sexta jornada. Lo hacen con el estreno de unas de las grandes esperanzas españolas, Queralt Castellet, que debuta en sus sextos Juegos Olímpicos. Lo hace en snowboard, en la modalidad de halfpipe.

También se estrena este miércoles Daniel Milagros en los 1.000 metros de patinaje de velocidad. Además, las parejas formadas por Olivia Smart/Tim Dieck y Sofía Val/Asaf Kazimov afrontan el programa libre de danza sobre hielo.