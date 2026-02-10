Llega la hora del 'show' del snowboard con Queralt Castellet, Lucas Eguibar y el relevo generacional

Los viejos rockeros nunca mueren. Llega el turno para Queralt Castellet y Lucas Eguibar en unas de las opciones españolas de medalla en estos Juegos de Milano Corina 2026 en una de las modalidades más esperadas, el snowboard. Los dos riders veteranos afrontan la que podría ser su última cita olímpica con la ambición y la ilusión de poder estar en la lucha por las preseas. Aunque no son los únicos, junto a ellos también estarán las jóvenes promesas patrias de este deporte, Nora Cornell, de 20 años, y Álvaro Romero, de 22.

Queralt Castellet, de 36 años, afrontará los que serán sus sextos Juegos Olímpicos y, muy probablemente, los últimos. La snowboarder catalana tiene el reto de defender la proeza que logró hace cuatro años en Pekín, cuando se alzó con la plata en la modalidad de 'half pipe', su especialidad.

Con aquel éxito, Queralt se metió en la historia del deporte de invierno español al convertirse en la segunda mujer en lograr medalla en unos Juegos, después del bronce de la mítica Blanca Fernández Ochoa en Albertville en 1992, en el eslalon especial de esquí alpino. También ha sido, hasta el momento, la última y quinta en el haber histórico del medallero español.

La 'rider' catalana firmó una gran actuación en China para lograr la ansiada y perseguida presea olímpica en los que eran sus quintos Juegos. En Italia, sumará su sexta participación para igualar a figuras olímpicas de verano como Manel Estiarte y Rudy Fernández.

Aunque es una de las opciones de medalla para la delegación española, es una incógnita cuál será el rendimiento de Queralt. Esta temporada solo ha competido en dos citas de la Copa del Mundo, sin subir al podio, pero hace unas semanas tuvo el refuerzo del bronce en los X Games en la modalidad de 'superpipe'.

El otro veterano español del snowboard español, Lucas Eguibar, de 32 años, competirá en los que serán sus cuartos Juegos Olímpicos en busca de un podio que se le ha resistido en 'boardercross' y en donde su experiencia puede ser clave en una modalidad siempre abierta a sorpresas.

El donostiarra tiene la suficiente experiencia para intentar quitarse la 'espinita' de no tener aún ninguna medalla olímpica en su haber. Hasta la fecha, Eguibar se ha tenido que conformar con dos diplomas olímpicos, uno logrado en Pekín 2022, hace cuatro años, y el otro en Rusia 2014.

Tras pasar por un calvario de lesiones, su rendimiento será otra incógnita, aunque llega en un gran momento físico y mental para lograr su objetivo, el oro. "He pasado unos años complicados con las lesiones, pero me encuentro en un buen momento de forma. Trabajo para ganar y con un poco de suerte, podemos luchar por todo", aseguraba a principios de año en una entrevista en RTVE.

00.58 min Eguibar se prepara para su objetivo: subirse al podio

Al lado de Eguibar, en cross, un joven debutante como Álvaro Romero, de 22 años, uno de los futuros talentos del deporte de invierno español. A pesar de su corta edad, ya sabe lo que es lograr una medalla de bronce, lo logró en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Lausana 2020. Además, ya sabe lo que es ser campeón Júnior, lo logró en 2023, con solo 20 años.

Mientras, la representación de 'snow' la completa la benjamina del equipo, Nora Cornell, de solo 20 años, que competirá en 'slopestyle' y ya lo ha hecho en 'big air'. La catalana ha sido la primera de la delegación en hacer acto de presencia este domingo en los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Cornell ha debutado en la especialidad de 'big air', que no es su favorita, para firmar un vigesimosexto puesto que no le ha servido para entrar en la final del pasado lunes.

"Tenemos unos días de descanso en los que iremos seguramente a entrenar a otra estación. Tengo el foco completamente puesto en el 'slopestyle' del 16 de febrero y me encuentro con muchísimas ganas de que llegue ya esa jornada, así que a por ello", decía Cornell tras su debut en sus primeros Juegos.

A pesar de su corta edad, Noral Cornell cuenta con una gran experiencia en la Copa del Mundo, donde tienen un total de doce participaciones hasta la fecha, con un decimocuarto puesto en Calgary y un decimoctavo en Aspen, ambas en su modalidad favorita, el 'slopestyle'. Su gran objetivo, estar en la final de su modalidad fetiche.