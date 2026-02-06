La polémica sobre las inyecciones en el pene eclipsa lo deportivo antes del arranque de los Saltos en Milano Cortina

La polémica saltó a los medios el pasado mes de enero. El diario alemán Bild publicó que algunos saltadores fueron descalificados del Torneo de los 4 Trampolines por usar unos trajes de competición con mayor talla de la que corresponde. La gran sorpresa no estaba en la acción disciplinaria tomada por la FIS (federación internacional de esquí) sino en las razones por la que esos saltadores habían podido utilizar un traje holgado para que les ayudara con el efecto paracaídas, supuestamente esos saltadores se inyectaban ácido hialurónico en el pene para lograr unos centímetros de aumento y solicitar así una talla más grande para su uniforme.

Según la información, hasta ahora se medía la longitud de zancada de cada saltador de esquí con un escáner 3D desde el punto más bajo de la zona genital. En base a esta medida se asigna una talla para el diseño del mono de competición para toda la temporada. Unos milímetros más de tela pueden significar metros de diferencia a la hora de realizar un vuelo y su aterrizaje. Según The Times, dos centímetros más de tela aumenta el vuelo un 5% y puede alargar el salto en 5,8 metros.

Antes de que se celebren las pruebas de Saltos de esquí en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 es la prensa británica la que se ha hecho eco de la polémica ‘Penisgate’ al poner sobre la mesa el debate de si algunos saltadores se inyectan o no ácido hialurónico en el pene antes de la medición para ganar uno o dos centímetros.

Y todo esto sin tener claro si esas supuestas inyecciones garantizan el aumento de longitud o solamente atañe al grosor. Sobre esa cuestión no hay certezas ni en el mundo médico titulado. Según el Dr. Kamran Karim, en Bild, “es posible lograr un engrosamiento temporal y visual del pene inyectando parafina o ácido hialurónico. Sin embargo, no es posible alargarlo con este método. Dicha inyección no está indicada médicamente y conlleva riesgos”.

Según la BBC, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) podría investigar el caso si surgen pruebas de que los saltadores de esquí se inyectan. Aunque sea una sustancia, el ácido hialurónico, que no esté catalogado como dopaje que mejora el rendimiento deportivo.

"No estoy al tanto de los detalles del salto de esquí y cómo eso podría mejorar el rendimiento. Si algo saliera a la luz, lo analizaríamos para ver si está relacionado con el dopaje”, aseguró el director general de AMA, Olivier Niggli.

Por su parte, el director de comunicaciones de la FIS, Bruno Sassi, aseguró que “nunca ha habido ningún indicio, y mucho menos evidencia, de que algún competidor haya utilizado alguna vez una inyección de ácido hialurónico para intentar obtener una ventaja competitiva".

Desde los dirigentes de la federación internacional se ha deslizado que de cara a los Juegos se realizarán mediciones nuevas para evitar ese decalaje entre las tallas.

Así está la situación a un día del arranque de la competición de Saltos (sábado el femenino y lunes el masculino), una modalidad olímpica de las más tradicionales y en las que siempre abundan las sospechas de mejora de rendimiento.

El año pasado fueron sancionados los noruegos Marius Lindvik y Johann Andre Forfang por tres meses y eso que se demostró que ellos no tuvieron responsabilidades en la confección de los trajes noruegos y fue el equipo nacional el que había "intentado engañar al sistema" colocando hilo reforzado en sus monos.