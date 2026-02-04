Las 15 sedes de los Juegos de Invierno: de Santagiulia como buque insignia a la apertura en el histórico San Siro

Arrancan los Juegos de Invierno de Milano Cortina de 2026, que se diputarán del 6 al 22 de febrero y que se podrán seguir en directo por Teledeporte y RTVE Play. La cita más importante de los deportes invernales se albergará en 15 sedes distintas distribuidas a lo largo del norte de Italia, con el estadio Milano Santagiulia como el buque insignia.

También el mítico San Siro se ha convertido en uno de los lugares donde se disputarán los Juegos Olímpicos y dejará el verde del césped y el balón para acoger una ceremonia de inauguración que será espectacular. El ‘Templo del Fútbol’ será testigo de un nuevo hecho histórico que sumará a su ya extenso currículum.

Las 15 sedes de los Juegos estarán repartidas en ocho territorios distintos de Italia: Anterselva / Antholz, Bormio, Cortina d’Ampezzo, Livigno, Milano, Predazzo, Tesero y Verona.

Las 15 sedes de los Juegos de Milano Cortina:

San Siro Olympics Stadium (Milán) Conocido como San Siro asecas o Giusseppe Meazza, depende del equipo que seas -AC Milan o Inter de Milán- este histórico estadio se viste de gala para ser la sede de la celebración inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno. Conocido como el 'Templo del fútbol' italiano, San Siro dejará el verde del césped por unas horas para sellar un capítulo más en su historia, este mismo año cumple la centena, y qué mejor manera de hacerlo que siendo el escenario del pistoletazo de salida a los Juegos. Música, coreografías y la llama olímpica del pebetero inaugurarán una cita que pasará a la historia del deporte en Italia. Por unas horas, San Siro será el punto de mira del mundo entero y donde 77.000 espectadores podrán seguir en directo desde las gradas de este histórico estadio.

Santagiulia Ice Hockey Arena (Milán) Sin duda, el hockey hielo será uno de los grandes eventos deportivos en estos Juegos de Milano Cortina y el Milano Santagiulia Arena es el gran buque insignia de estos Juegos, construido de manera específica para ser un estadio polivalente en el que diseño e ingeniería se han puesto al servicio de los atletas que participarán en Milano Cortina 2026. Situado en el distrito de Santa Giulia, en el sudeste de Milán, una vez concluya la función para la que fue diseñado, pasará a ser un recinto que albergará eventos de diferentes tipos. Tiene un aforo para 14.000 aficionados. Junto al estadio principal se ha construido una pista de hielo adicional para albergar los entrenamientos de todos los equipos nacionales que compitan en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Ice Skating Arena (Milán) El patinaje artístico y de velocidad en pista corta serán otros de los platos fuertes de estos Juegos de Invierno y su escenario principal será el Ice Skatin Arena, más conocido como el Unipol Forum, situado a las afueras de Milán, concretamente la localidad de Assego, de algo menos de 10.000 habitantes. El recinto es uno de los más importantes de Europa en este tipo de competiciones y es la sede de una de las mejores escuelas de patinaje. Su puesta a punto para los juegos ha hecho que su pista de hielo deje de ser temporal y tenga ya una de manera permamente, además de modernizar las instalaciones para que todo salga a la perfección. Tiene una capacidad de 11.500 localidades y, una vez finalicen los Juegos, seguirá siendo un centro clave para los deportes sobre hielo.

Speed Skating Stadium (Milán) Este recinto será la sede del patinaje de velocidad, unas de las pruebas más espectaculares que se podrán seguir en los Juegos de Milano Cortina 2026. También acogerá partidos de hockey. Este estadio es una buena prueba de la capacidad de adaptación de Milán para transformar, de manera temporal, el centro de exposiciones Fieramilano Rho, cerca de las instalaciones de la Expo 2015. Las salas de exposiciones han dejado paso a un complejo deportivo de vanguardia, con instalaciones temporales, sostenibles y perfectamente conectadas, listas para recibir a los atletas de Milano Cortina 2026. Después de los Juegos, los pabellones de Fieramilano Rho volverán a su estado original.

Rho Ice Hockey Arena (Milán) El Milano Rho Ice Hockey Arena sigue en línea de la transformación temporal que ha sufrido el centro de exposiciones Fiera Milano Rho. Este pabellón será la sede de algunos de los partidos más importantes de hockey de los Juegos, uno de los deportes más esperados por los aficionados a los deportes de invierno por su intensidad y espectacularidad.

Biathlon Arena (Antholz-Anterselva) Situado a 1.600 metros de altitud, entre los majestuosos picos alpinos que lindan con la frontera austriaca, el Biathlon Arena será el centro de una de las pruebas por excelencia de los Juegos de Invierno, el biatlón. Este estadio tiene una gran tradición en este deporte que combina el esquí de fondo y el tiro deportivo, una práctica que lleva albergando desde 1971. Es uno de los escenarios históricos de este deporte y acoge etapas de la Copa del Mundo y, hasta la fecha, seis Mundiales, a lo que ahora suma un hito más, por primera vez será sede de unos Juegos Olímpicos. El Biathlon Arena puede acoger hasta 19.000 espectadores, la mayor cifra de todas las sedes de Milano Cortina 2026.

Curling Olympic Stadium (Cortina d'Ampezzo) Este estadio es un viejo conocido de los Juegos de Invierno. Fue construido en 1955 para los primeros Juegos Olímpicos de Invierno que se celebraron en Italia en 1956, en los de Cortina d'Ampezzo. En aquella ocasión, este escenario tuvo el honor de ser que albergó la Ceremonia de Apertura. Ahora, en 2026, también se vestirá de gala para ser la sede de la Clausura de los Juegos Parlímpicos, para echar el cierre definitivo al evento deportivo más importante de los deportes de invierno. Con una capacidad de 3.500 aficionados, el Curling Olympic Stadium será testigo de una de las pruebas que más precisión, concentración y trabajo en equipo se requiere, el curling.

Sliding Centre (Cortina d'Ampezzo) El nuevo Cortina Sliding Centre acogerá en sus pistas tres de las pruebas más espectaculares y peligrosas de todos los Juegos: el bobsleigh, el skeleton y el luge. El recinto está construido en los terrenos de la histórica pista que lleva el nombre de Eugenio Monti, el 'Rosso Volante', bicampeón olímpico de bobsleigh en los Juegos Olímpicos de Invierno de Grenoble 1968. La pista ha sido remodelada completamente para ser una de las referencias a nivel internacional más allá de Milano Cortina 2026. Su extensión es de unas ocho hectáreas y cuenta con unas infraestructuras renovadas y de vanguardia que le auguran un gran futuro.

Tofane Alpine Skiing Centre (Cortina d'Ampezzo) El Alpine Skiing Centre será la sede del esquí alpino, el deporte que le da el alma a los Juegos de Invierno. Situado en Cortina d'Ampezzo, el centro deportivo lleva el sobrenombre de Tofane, en referencia a uno de los grupos montañosos más importantes de los Dolomitas Orientales, cuenta con 2.560 metros de longitud y un desnivel de 750 metros. Desde que acogieron los Juegos de Invierno de 1956, estas instalaciones se han convertido en una referencia para el esquí alpino y en una parada fija del circuito femenino de la Copa del Mundo. Además, en 2021 tuvo el honor de ser sede de los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino de la FIS.

Aerials & Moguls Park (Livigno) Estas pistas de esquí están situadas en el suroeste del Valle de Livigno y es una vieja conocida del esquí acrobático, una de las pruebas más espectaculares de los deportes de invierno. Esta sede ya ha albergado finales de la Copa del Mundo y otras citas internacionales de relevancia. En sus 120 kilómetros de pista, los mejores freestyle del mundo competirán por colgarse el oro de Milano Cortina. Entre el Livigno Aerials y el Moguls Park suman unos 150 metros de longitud aérea y 235 metros para los moguls, donde 3.000 seguidores podrán disfrutar de las acrobacias más imposibles de los mejores esquiadores en estas disciplinas tan exigentes y creativas, donde alcanzarán alturas de más de 12 metros.

Snow Park (Livigno) El Livigno Snow Park será la sede del snowboard y de cuatro pruebas de esquí acrobático -cross, halfpipe, slopestyle y big air-. Este recinto está situado en el valle de Livigno y ya sabe lo que es acoger en su seno pruebas de talla internacional como el Burton European Open o el World Rookie Fest. Este escenario de nieve y hielo tiene cinco áreas diferentes donde convergen en una única zona de llegada. La pista de cross, de 1.100 metros, cuenta con curvas cerradas, saltos y woops, que garantizan una emocionante carrera cara a cara hasta el último metro. El halfpipe, excavado en la nieve, cuenta con paredes de más de 7 metros de altura, donde los atletas ejecutarán impresionantes maniobras aéreas. La pista de slopestyle consiste en una serie de estructuras que permiten realizar saltos de más de 25 metros de longitud, mientras que las pistas paralelas de eslalon gigante han sido cuidadosamente diseñadas para poner a prueba las habilidades de los mejores snowboarders del mundo.

Ski Jumping Stadium (Predazzo) Este recinto, inaugurado en 1989, está preparado para ser la sede del salto de esquí y los saltos de la combinada nórdica en Milano Cortina. El Predazzo Ski Jumping Stadium es uno de los sitios de renombre de estas dos modalidades desde que en 1990 acogió su primera prueba de la Copa del Mundo y donde temporada tras temporada se preparan los combinados nacionales de Italia de salto de esquí y combinada nórdica. Tiene una extensión de 3.000 metros cuadrados y se ha renovado para estar a la altura de la máxima exigencia de los atletas que participarán en los Juegos de Milano Cortina.

Ski Centre (Stelvio) Esta pista es una pieza clave de una de las pruebas estrellas en Milano Cortina, el esquí alpino. La Pista Stelvio es legendaria y su papel siempre ha estado vinculado estrechamente a este deporte, ahora se ha puesto de largo para lucir con su blanco reluciente en unos Juegos que serán históricos y será la sede donde el esquí de montaña se estrenará en la cita olímpica ante los 7.000 seguidores que puede acoger en directo. En Milano Cortina 2026 se estrenarán dos formatos de carrera olímpica: una carrera de esprint de 610 metros con un desnivel de 70 metros y un recorrido de relevos mixto de 1.310 metros, con un desnivel de 135 metros. Ambas carreras comenzarán y terminarán en la zona de meta del esquí alpino.

Cross-Country Skiing Stadium (Tesero) El esquí de fondo y la combinada nórdica también se darán cita en el Cross-Country Skiing de Tesero, en el mismo corazón de Val di Fiemme. A 850 metros de altura, presume de tener un sistema de nieve artificial y un sistema de luz artificial que le hacen perfecto para acoger las pruebas nocturnas de los Juegos. El recinto ha sufrido una gran remodelación para adaptarse de la mejor manera posible a la exigencia de la cita olímpica, y con más de 50 años de antigüedad, se ecuentrea en plena forma gracias a las labores de mejora que ha sufrido.