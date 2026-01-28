Oriol Cardona, antes de Milano Cortina 2026: "El desconocimiento puede ser la clave para correr sin presión"

El esquiador de montaña Oriol Cardona, doble campeón del mundo y de Europa, y uno de los candidatos más firmes de la delegación española para ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo que se disputarán del 6 al 22 de febrero, ha asegurado este miércoles que "el desconocimiento puede ser la clave para correr sin presión".

"Los cuatro integrantes del equipo español tenemos opciones de medalla. Somos un equipo muy potente. Yo, lo gestiono como puedo, sin pensar mucho. No he estado nunca en unos Juegos, no sé qué sentiré. El desconocimiento puede ser la clave para correr sin presión lograr buenos resultados", ha explicado el deportista de Banyoles (Girona) durante la presentación del equipo olímpico español de esquí de montaña.

En este acto, celebrado en el Museo Olímpico y del Deporte de Barcelona, Cardona, de 31 años, ha explicado que, pese haber empezado la temporada "hace poco", "el estado de forma y las ganas son muy buenos" para afrontar el estreno del esquí de montaña en unos Juegos.

Cardona competirá en las dos disciplinas olímpicas, el esprint y el relevo mixto, esta última junto a la granadina Ana Alonso -fueron plata en el último Mundial-, que se ha ausentado para continuar con la recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió en octubre, cuando fue atropellada mientras entrenaba en bicicleta.