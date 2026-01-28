Oriol Cardona, antes de Milano Cortina 2026: "El desconocimiento puede ser la clave para correr sin presión"
El esquiador de montaña Oriol Cardona, doble campeón del mundo y de Europa, y uno de los candidatos más firmes de la delegación española para ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo que se disputarán del 6 al 22 de febrero, ha asegurado este miércoles que "el desconocimiento puede ser la clave para correr sin presión".
"Los cuatro integrantes del equipo español tenemos opciones de medalla. Somos un equipo muy potente. Yo, lo gestiono como puedo, sin pensar mucho. No he estado nunca en unos Juegos, no sé qué sentiré. El desconocimiento puede ser la clave para correr sin presión lograr buenos resultados", ha explicado el deportista de Banyoles (Girona) durante la presentación del equipo olímpico español de esquí de montaña.
En este acto, celebrado en el Museo Olímpico y del Deporte de Barcelona, Cardona, de 31 años, ha explicado que, pese haber empezado la temporada "hace poco", "el estado de forma y las ganas son muy buenos" para afrontar el estreno del esquí de montaña en unos Juegos.
Cardona competirá en las dos disciplinas olímpicas, el esprint y el relevo mixto, esta última junto a la granadina Ana Alonso -fueron plata en el último Mundial-, que se ha ausentado para continuar con la recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió en octubre, cuando fue atropellada mientras entrenaba en bicicleta.
Gran baza española en los Juegos de Invierno
En un vídeo proyectado durante el acto, Alonso, de 31 años, ha explicado que está "muy contenta con la recuperación" y que siente "una fuerte motivación" para competir en Milán-Cortina d'Ampezzo y de probarse este fin de semana en la prueba de la Copa del Mundo que se disputará en Boí Taüll (Lleida), el último ensayo antes de la cita olímpica.
"El objetivo era tener la rodilla estable y lo hemos logrado. Esperamos que este fin de semana nos dé seguridad para los Juegos. Luego nos quedarán dos semanas de entrenamientos que encararemos de la mejor manera posible. Vamos a por todas", ha añadido Alonso, que también optará a medalla en la prueba de esprint.
Por su parte, María Costa ha comentado que tiene "muchas ganas de debutar en unos Juegos Olímpicos absolutos, de disfrutar de la experiencia y dar el máximo" en esprint, y ha agregado que afrontará la cita "sin límites" en sus expectativas.
Y Ot Ferrer, que también competirá en la prueba individual, ha valorado que tanto él como Costa, ambos de 23 años, jugarán con "la ventaja de centrar menos los focos" que Cardona y Alonso. "Maria y yo llegamos al equipo con 16 o 17 años, esto es el premio a toda una trayectoria y al equipo que nos ha formado. Es una oportunidad única que intentaremos aprovechar", ha apostillado.
En cuanto a la representación institucional, el presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), Bernat Clarella, ha destacado que su federación será la primera de España que participe en unos Juegos Olímpicos de verano y de invierno, un hecho que le "enorgullece" y supone el premio a un camino que inició hace ocho años el fallecido presidente Joan Garrigós.
Clarella ha agradecido "el apoyo económico y moral del CSD y el COE", y ha reivindicado que "el esfuerzo ha dado sus frutos" y España es "una selección referente" en el esquí de montaña.
"Nos hemos ganado nuestro sitio. Este equipo tiene un espíritu ganador. Aspiramos a todo. Para lograr los objetivos hay que soñar y para soñar hay que estar preparados, y nosotros lo estamos", ha añadido.