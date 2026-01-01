Oriol Cardona, esperanza de medalla para España en el estreno olímpico del esquí de montaña en 2026

192 son las medallas que ha ganado España en los Juegos Olímpicos de verano, tan solo 5 acumula en los JJ.OO. de invierno. Esta diferencia deja a las claras lo difícil que ha sido históricamente subir a un podio para un deportista español.

Estas cifras pueden aumentarse próximamente en la cita olímpica de Milano-Cortina 2026 de la mano de, sin lugar a dudas, la mejor baza de la delegación española: Oriol Cardona.

El esquiador de montaña lleva años dominando la especialidad de Sprint en el Esquí de Montaña. En Bormio —sede de las pruebas de Esquí de Montaña en Milano-Cortina 2026— opta a todo en las dos especialidades olímpicas del Skimo: Sprint y Relevos Mixtos. Precisamente en el circuito de Bormio ya se impuso en la prueba de la Copa del Mundo del Sprint masculino en 2025.

02.55 min Cardona se lleva el oro en sprint y logra plaza olímpica para España

En una carrera de un día todo puede pasar, pero cualquiera dentro de la Federación Española de Deportes de Montaña habría soñado hace unos años llegar al estreno del esquí de montaña como olímpico contando con Cardona en sus filas. El de Banyoles subió al cajón más alto del podio en los Mundiales de Boí Taüll 2023 y Morgins 2025; y es el vigente campeón de la Copa del Mundo (6 carreras vencidas de las 8 totales).

02.00 min Ana Alonso y Oriol Cardona, campeones de la Copa del Mundo de esquí de montaña

Oriol Cardona es un prodigio de deportista, mitad atleta y mitad esquiador. De niño apuntaba a gran atleta hasta que la montaña le conquistó para engatusarle con su manto blanco. Junto a él competirá el también español Ot Ferrer y los rivales más peligrosos serán franceses (Thibault Anselmet) y suizos (Robin Brussard, Jon Kistler o Arno Lietta).

La incógnita de cómo llegará Ana Alonso a Bormio Para la prueba de Relevos Mixtos, Oriol Cardona competirá en principio junto a la granadina Ana Alonso, que se encuentra recuperándose de una grave lesión de rodilla tras ser atropellada por un coche mientras entrenaba. Ambos ganaron la Copa del Mundo en 2025 ganando 3 de las 5 pruebas y fueron segundos en los Mundiales de Morgins. 00.57 min Ana Alonso y Oriol Cardona consiguen la plata en relevos mixtos y la clasificación a los JJ.OO Se da la circunstancia de que Ana Alonso podría disputar la prueba de Relevos Mixtos sin haber podido competir en lo que va de temporada tras decidir no operar su rodilla y ponerse a punto para competir con el ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral interno rotos. Está claro que si la andaluza consigue llegar en condiciones a Bormio y se cuelga una medalla será una de las hazañas más increíbles de la historia del deporte español y mundial. María Costa será la otra esquiadora española en la cita olímpica.