Oriol Cardona, esperanza de medalla para España en el estreno olímpico del esquí de montaña en 2026
- El esquiador catalán optará en Bormio al oro en la prueba de Sprint y en la de Relevos Mixtos
- Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 en directo, del 6 al 22 de febrero en RTVE
192 son las medallas que ha ganado España en los Juegos Olímpicos de verano, tan solo 5 acumula en los JJ.OO. de invierno. Esta diferencia deja a las claras lo difícil que ha sido históricamente subir a un podio para un deportista español.
Estas cifras pueden aumentarse próximamente en la cita olímpica de Milano-Cortina 2026 de la mano de, sin lugar a dudas, la mejor baza de la delegación española: Oriol Cardona.
El esquiador de montaña lleva años dominando la especialidad de Sprint en el Esquí de Montaña. En Bormio —sede de las pruebas de Esquí de Montaña en Milano-Cortina 2026— opta a todo en las dos especialidades olímpicas del Skimo: Sprint y Relevos Mixtos. Precisamente en el circuito de Bormio ya se impuso en la prueba de la Copa del Mundo del Sprint masculino en 2025.
En una carrera de un día todo puede pasar, pero cualquiera dentro de la Federación Española de Deportes de Montaña habría soñado hace unos años llegar al estreno del esquí de montaña como olímpico contando con Cardona en sus filas. El de Banyoles subió al cajón más alto del podio en los Mundiales de Boí Taüll 2023 y Morgins 2025; y es el vigente campeón de la Copa del Mundo (6 carreras vencidas de las 8 totales).
Oriol Cardona es un prodigio de deportista, mitad atleta y mitad esquiador. De niño apuntaba a gran atleta hasta que la montaña le conquistó para engatusarle con su manto blanco. Junto a él competirá el también español Ot Ferrer y los rivales más peligrosos serán franceses (Thibault Anselmet) y suizos (Robin Brussard, Jon Kistler o Arno Lietta).
La incógnita de cómo llegará Ana Alonso a Bormio
Para la prueba de Relevos Mixtos, Oriol Cardona competirá en principio junto a la granadina Ana Alonso, que se encuentra recuperándose de una grave lesión de rodilla tras ser atropellada por un coche mientras entrenaba. Ambos ganaron la Copa del Mundo en 2025 ganando 3 de las 5 pruebas y fueron segundos en los Mundiales de Morgins.
Se da la circunstancia de que Ana Alonso podría disputar la prueba de Relevos Mixtos sin haber podido competir en lo que va de temporada tras decidir no operar su rodilla y ponerse a punto para competir con el ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral interno rotos.
Está claro que si la andaluza consigue llegar en condiciones a Bormio y se cuelga una medalla será una de las hazañas más increíbles de la historia del deporte español y mundial. María Costa será la otra esquiadora española en la cita olímpica.
Dos veteranos sobre una tabla de snow
Más allá de Cardona y Alonso, las esperanzas de medalla española en Milano-Cortina se reducen muchísimo. Los veteranos riders Lucas Eguibar y Queralt Castellet serán los puntales del snowboard y pelearán en Boardercross y Halfpipe, respectivamente.
Castellet ya es historia del deporte español desde Pekín 2022 cuando logró una plata con la que se convirtió en la segunda mujer español en lograr una medalla en unos Juegos de Invierno tras Blanca Fernández Ochoa en Albertville '92.
Para Eguibar, campeón del mundo en 2021 y que cumplirá 32 años durante la cita olímpica, el principal objetivo es recuperarse de las lesiones que le han lastrado en los últimos años para llegar bien a sus cuartos Juegos, en los que superar su 7ª posición en Sochi 2014 y Pekín 2022, hasta ahora sus mejores resultados.
Pensar en alguna otra medalla sobre la nieve italiana es una quimera. Tal vez habría que buscarla sobre el hielo de Milán. Allí, España ha colado por primera vez a dos parejas en Patinaje Artístico (Danza sobre Hielo). Olivia Smart y Tim Dieck, sextos en el Mundial 2025, podrían dar la campanada.