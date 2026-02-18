Solucionada la incidencia en Movistar que ha dejado sin conectividad a unas 100.000 pymes en España

Movistar ha informado de que ya ha sido solucionada la avería que comenzó a primera hora de la mañana y ha provocado una caída masiva de conectividad que ha afectado a alrededor de 100.000 pequeñas y medianas empresas en España. La compañía, perteneciente al grupo Telefónica, advierte de que la recuperación de la conexión ha sido progresiva y sólo se ha centrado en el segmento de Movistar Empresas, la división que presta servicios de telecomunicaciones a pymes y profesionales.

Desde primera hora de la mañana, numerosos clientes han reportado problemas para acceder a internet, gestionar llamadas o utilizar herramientas en la nube, esenciales para su operativa diaria.