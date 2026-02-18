Jesse Jackson, el predicador que corrió para que Obama pudiese caminar

Cada vez que un predicador baptista subía en 1984 a los escenarios de los mítines que le ponían en el centro de las primarias demócratas, se escuchaba el mismo grito: "Run, Jesse, run".

A quien jaleaban era al activista por los derechos civiles Jesse Jackson, fallecido este martes a los 84 años. Su galope insufló aire a "los desesperados, los condenados, los desheredados, los irrespetados y los despreciados", a todos aquellos que, desde los márgenes, se fijaban en él como el guía de la comunidad negra tras la muerte de Martin Luther King. Ellos, quienes le apoyaban, "están inquietos y buscan alivio", aseguró en el discurso que pronunció ese mismo año en la Convención Nacional Demócrata en San Francisco.

Un niño durmiendo en brazos de una mujer con una insignia de "¡Run, Jesse, run!", durante la Marcha a Washington por el Trabajo, la Paz y la Libertad de 1983. Ann E. Zelle/Getty Images

Nació en Greenville, Carolina del Sur, en 1941, fruto de una relación fuera del matrimonio, algo que en un sur en el que reinaba la segregación racial de la era de Jim Crow conllevaba un fuerte estigma social. Era hijo de una madre soltera adolescente y de un boxeador local que estaba casado con otra mujer. Durante su infancia, marcada por esa herida de la ilegitimidad y del abandono, fue su abuela quien le crio hasta que su madre, Helen Burns, se casó con Charles Henry Jackson y este le adoptó, heredándole su apellido.

Ya de niño, demostró que contaba con un don innato para la oratoria y las imágenes poéticas, comunes en los sermones de las iglesias afroamericanas, que luego supo trasladar al discurso político estadounidense. Sin embargo, pese a su abrumador talento, se sentía atormentado por "profundas inseguridades", como declaró Marshall Frady, autor de Jesse Jackson: America's David (1996), su biografía más auténtica y crítica.

Discípulo de Martin Luther King Tenía solo 24 años cuando comenzó a colaborar con Martin Luther King. El histórico activista de los derechos civiles se convirtió para el joven en una "fuente de inspiración increíble" y Jackson fue ganándose su confianza. En 1965, se unió a la marcha por el derecho al voto que su mentor lideró desde Selma hasta Montgomery, Alabama, y fue él a quien King eligió para que lanzase en Chicago la Operación Cesta de Pan, una iniciativa de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur para presionar a las empresas a contratar trabajadores negros. Martin Luther King Jr., junto a Jesse Jackson, en el balcón del Motel Lorraine en Memphis, un día antes de que el activista fuese asesinado, en 1968. Charles Kelly Charles Kelly/AP "Jesse quería ser Martin", afirmó Ralph David Abernathy, el colaborador más cercano de King, al diario The New York Times. Presente durante su asesinato en Memphis en 1968, cuando ambos acudieron a apoyar una protesta sindical, Jesse Jackson siguió con el trayecto que su predecesor no pudo recorrer y, aunque nunca llegó a convertirse en el nuevo Martin Luther King Jr., consiguió desafiar una frontera histórica: la de intentar que un representante negro aspirase a llegar a la Casa Blanca. Su excesivo protagonismo en los homenajes tras la muerte de King le valió numerosas críticas en el seno de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur (SCLC), de la que finalmente fue expulsado en 1971. Ese mismo año, el reverendo fundó Operation PUSH, una coalición multirracial que más tarde se llamaría Rainbow PUSH y que buscaba expandir las oportunidades para las minorías y la población más empobrecida. La retórica y los datos de la guerra de Trump contra la inmigración en Estados Unidos

Carrera en las primarias demócratas Su lucha por la igualdad, contra la segregación racial y por el reconocimiento de quienes eran invisibles le llevó a pronunciar en 1971 en Barrio Sésamo uno de los lemas que más ha reivindicado la población negra estadounidense a lo largo de los últimos 50 años. "I am somebody", soy alguien, pasó de ser un simple sujeto, verbo y atributo para servir de grito de la lucha por los derechos de las personas racializadas. En la década de los 80, Jesse Jackson corrió para asentar su estrategia moral y política. Quería presentarse a unas elecciones y ser el primer representante negro que aspirase a llegar a la Casa Blanca en un momento en el que aquello sonaba a ficción. "Si corres, puedes perder; si no corres, estás garantizado a perder", repetía. El que fuera candidato presidencial demócrata en 1984, Jesse Jackson, le da un cálido abrazo a su esposa Jacqueline, en Los Ángeles. AP/Lennox McLendon Aunque en 1984 y 1988 logró millones de votos en las primarias demócratas y ganó varios estados, Jesse Jackson nunca consiguió la nominación presidencial ni llegó a ocupar un cargo electo de relevancia, más allá de un puesto simbólico como senador en la sombra por Washington. Su influencia fue política y moral, pero no institucional. Dos de sus hijos sí llegaron al Congreso. En 2001, se desveló además que había tenido una hija fuera del matrimonio con una empleada.