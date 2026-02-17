Muere el activista estadounidense de derechos civiles Jesse Jackson a los 84 años
- Estrecho colaborador de Martin Luther King Jr., se postuló dos veces a la nominación presidencial demócrata
- Fundó la organización Rainbow PUSH Coalition y anunció en 2017 que padecía Parkinson
El líder estadounidense de los derechos civiles Jesse Jackson ha muerto a los 84 años, ha informado su familia este martes en un comunicado. Jackson, un reverendo activista criado en el sur segregado, se convirtió en un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. y se postuló dos veces a la nominación presidencial demócrata.
"Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los marginados de todo el mundo", ha escrito la familia de Jackson en un comunicado publicado en el perfil del reverendo en Instagram.
"Lo compartimos con el mundo y, a cambio, el mundo se convirtió en parte de nuestra familia extendida. Su inquebrantable creencia en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores que él guio", añade la nota.
También destaca del reverendo "su inquebrantable compromiso con la justicia, la igualdad y los derechos humanos" ya que "contribuyó a forjar un movimiento global por la libertad y la dignidad".
"Incansable agente de cambio, elevó la voz de quienes no la tenían, desde sus campañas presidenciales en la década de 1980 hasta la movilización de millones de personas para animarles a registrarse para votar, dejando una huella imborrable en la historia", precisa.
Diagnosticado de Parkinson
Jackson reveló que padecía Parkinson en 2017. Fue tratado como paciente ambulatorio en Northwestern Medicine en Chicago durante al menos dos años antes de compartir el diagnóstico con el público.
La icónica figura del movimiento en favor de los derechos civiles en Estados Unidos, dejó oficialmente en 2023 su organización Rainbow PUSH Coalition, que fundó en 1971 en defensa de esos derechos y de la justicia internacional. Jackson fundó Operation PUSH en 1971, tres años después del asesinato de su compañero de activismo Martin Luther King en Memphis, que él presenció.
En 1996, su organización pasó a llamarse Rainbow PUSH Coalition tras fusionarse con The National Rainbow Coalition. El grupo tiene como misión proteger, defender y ganar derechos civiles y se define como una organización multirracial, multitemática, progresiva e internacional, que busca el cambio social.
Jackson, nacido en Greenville (Carolina del Sur) de una madre soltera, en noviembre de 2017 anunció su enfermedad, y reconoció ya que veía cada vez más difícil completar sus actividades cotidianas, que se habían convertido en un "reto".
Jackson fue hospitalizado en noviembre para recibir tratamiento por una enfermedad neurodegenerativa rara y particularmente grave, la parálisis supranuclear progresiva (PSP), según Rainbow PUSH Coalition.