Muere el activista estadounidense de derechos civiles Jesse Jackson a los 84 años

El líder estadounidense de los derechos civiles Jesse Jackson ha muerto a los 84 años, ha informado su familia este martes en un comunicado. Jackson, un reverendo activista criado en el sur segregado, se convirtió en un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. y se postuló dos veces a la nominación presidencial demócrata.

"Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los marginados de todo el mundo", ha escrito la familia de Jackson en un comunicado publicado en el perfil del reverendo en Instagram.

"Lo compartimos con el mundo y, a cambio, el mundo se convirtió en parte de nuestra familia extendida. Su inquebrantable creencia en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores que él guio", añade la nota.

También destaca del reverendo "su inquebrantable compromiso con la justicia, la igualdad y los derechos humanos" ya que "contribuyó a forjar un movimiento global por la libertad y la dignidad".

"Incansable agente de cambio, elevó la voz de quienes no la tenían, desde sus campañas presidenciales en la década de 1980 hasta la movilización de millones de personas para animarles a registrarse para votar, dejando una huella imborrable en la historia", precisa.