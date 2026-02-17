Felipe VI reivindica la "legitimidad" de la Constitución y pide no caer "nunca en la complacencia de ver la obra completa"

El hemicilo del Congreso ha acogido este martes el acto institucional presidido por los reyes Felipe y Letizia en las Cortes Generales para celebrar que la Constitución de 1978 se convierte esta semana en la más duradera de la historia de España, superando los 47 años de vigencia que tuvo la norma fundamental de 1876.

En su discurso, Felipe VI ha reivindicado la "legitimidad de origen" de la Carta Magna y su "credencial democrática" expresada en las urnas. El monarca ha remarcado que la "clave" de su duración es que el texto "no fue la voluntad de una parte de la sociedad contra otra".

El rey, además, ha pedido "no caer nunca en la complacencia de ver la obra completa, ni tampoco en el derrotismo de pensar que el esfuerzo de generaciones de españoles ha sido en vano".

Por su parte, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido defender la Constitución más longeva de la historia de nuestro país ante "la erosión institucional que atraviesa el mundo".

También han estado presentes en el acto de este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente del Senado, Pedro Rollán, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló.

'Nuestra Constitución más longeva' Desde su promulgación el 29 de diciembre de 1978, la Constitución española ha sido reformada en tres ocasiones: la primera, en 1992, permitió el sufragio de ciudadanos extranjeros en elecciones municipales; la segunda, en 2011, supuso la modificación del artículo 135 para incorporar el principio de estabilidad presupuestaria conforme a los compromisos europeos; y la última en 2024 actualizó el artículo 49, para sustituir el término "disminuido" por el de "personas con discapacidad". Tras el acto central, los reyes han visitado la exposición organizada por el Congreso — junto al Ministerio de la Presidencia y la agencia EFE— en la parte de abajo del hemiciclo bajo el título: "Nuestra Constitución más longeva. La Constitución de 1978. Un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades". Allí les han dado la bienvenida el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el presidente de la agencia EFE Miguel Ángel Oliver y el director de Documentación, Biblioteca y Archivo del Congreso, darán la bienvenida a los reyes a la exposición. En la exposición se puede ver el original de la Constitución, el ejemplar sobre el que juró el rey Felipe de Borbón en 1986, y la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, en 2023, y el que se utilizó para la proclamación de Felipe VI, entre otros documentos custodiados por el Archivo del Congreso. También se exponen imágenes relacionadas con el proceso constituyente y sus protagonistas, los ponentes constitucionales, los primeros diputados y diputadas, y el referéndum, entre otras fotografías históricas de estos 47 años.