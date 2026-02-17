Robert Duvall: mucho más que 'El Padrino' y 'Apocalypse Now'

Hay papeles y frases que marcan la carrera de un actor. Y en el caso de Robert Duvall, fallecido este domingo a los 95 años, es indudable que nos deja dos frases inolvidables de la historia del cine: La de ese consegliere de El Padrino (1972): "Al señor Corleone le gusta saber las malas noticias temprano" y ese teniente de Apocalyse Now: "Me encanta el olor a napalm por las mañanas". Fue nominado al Oscar en siete ocasiones y lo ganó por encarnar a un vagabundo excantante de country en Gracias y favores (1983), otro de sus grandes papeles. Pero también nos dejó otras muchas interpretaciones memorables en sus casi cien películas, por pequeño que fuera su papel.

'Matar a un ruiseñor' (Boo Radley) Es el caso de su debut en el cine (tras pasar por series de televisión como Alfred Hitchcock presenta, Los intocables o La dimensión desconocida), en la mítica película Matar a un ruiseñor (Robert Mulligan, 1962). Todos recordamos a ese maravilloso abogado, Atticus Finch (Gregory peck), encargado de defender a un afroamericano acusado falsamente de matar a una niña. Pero también es imposible olvidar a ese enigmático vecino, Boo Radley, que empieza siendo una presencia amenazadora y acaba convirtiéndose en una luz en la oscuridad, en la famosa adaptación del libro de Harper Lee. Un libro que, desgraciadamente, los norteamericanos parecen haber olvidado en la América de Trump.

'Mash' (Mayor Frank Burns) Aunque Donald Sutherland y Elliott Gould fueran las estrellas de esta irreverente sátira de Robert Altman contra la guerra, de 1970, Robert Duvall brillaba en su papel del Mayor Frank Burns, un militar y fanático religioso que era la diana de las bromas pesadas y burlas de los dos médicos. Y al que acabarán volviendo literalmente loco.

'El padrino' y 'El padrino II' Las mejores películas de Robert Duvall (y de cualquiera que trabajase en ellas) son El padrino (1972) y El padrino 2 (1974), la adaptación de Francis Ford Coppola de la novela de Mario Puzzo. Robert Duvall interpreta a Tom Hagen, el consegliere de ese envejecido capo de la mafia, Vito Corleone, al que interpretó magistralmente Marlon Brando. Cuando don Vito está entre la vida y la muerte, Tom Hagen tendrá que lidiar con la impulsividad de Sonny (James Caan) y la inexperiencia de Michael (Al Pacino). Este papel le valió a Robert Duvall su primera nominación al Oscar. De hecho, los cuatro fueron nominados, aunque solo ganó Brando como mejor actor. El de mejor secundario se lo llevó Joel Grey por Cabaret (Bob Fosse), la otra película mítica de ese año. Su enfrentamiento con Sonny (James Cann) defendiendo que "no hay que mezclar los negocios con lo personal" es antológico. Y viendo el destino de Sonny, el consegliere tenía razón. Para la tercera entrega de la saga, rodada en 1993, Duvall fue uno de los pocos actores que no repitió, al no estar de acuerdo con el dinero que le ofrecieron. 'Network, un mundo implacable' (Frank Hackett) Network, un mundo implacable (Sidney Lumet, 1976), es otra de las películas clave de los años 70, un despiadado retrato de los medios de comunicación, con un reparto fabuloso en el que destacaban Faye Dunaway, William Holden, Robert Duvall, Ned Beatty y Peter Finch. Este último (que consiguió el Oscar a título póstumo) interpretaba a un presentador de las noticias que, tras ser despedido por los bajos índices de audiencia, anunciaba que iba a suicidarse en directo. Duvall interpretaba a un joven vicepresidente ejecutivo de la cadena cuya ambición por ascender se veía truncada por el escándalo. Una de las mejores películas sobre el mundo de los informativos de televisión en el que Finch eclipsó al resto con su gran actuación, pero en la que Duvall volvió a ofrecernos otra gran interpretación llena de matices.

'Apocalypse Now' (Coronel Kilgore) Tan solo once minutos le bastaron a Robert Duvall en Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979) para conseguir su segunda nominación a los Oscar. Y es que su interpretación del Coronel Kilgore andando impasible entre las bombas que caen a su alrededor (y preocupado únicamente por si va a haber olas para surfear en medio de la batalla), es, sencillamente mítica. Y esa frase: "Me encanta el olor a napalm por las mañanas", la más famosa que pronunció en sus más de 100 películas. En total, Duvall rodó cinco películas con Francis Ford Coppola.

'El don del coraje' (Bull Meechum) En El don del coraje (Lewis John Carlino, 1979), Robert Duvall interpretó a otro militar de carácter, el oficial Bull Meechum, un piloto del ejército norteamericano y ex-combatiente de Vietnam, al que apodan "Gran Santini". Un déspota que trata a su familia como si fueran sus soldados, llegando a enfrentarse a su hijo adolescente. Un papel que le valió una nueva nominación al Oscar.

'Gracias y favores' (Mac Sledge) Gracias y favores (Bruce Beresford, 1983), le valió, por fin, el Oscar a Robert Duvall, en uno de sus personajes protagónicos más recordados, el de un antiguo cantante de country convertido en alcohólico y vagabundo, que vive con su hijo en Texas. Y que, para redimirse, deberá lidiar con su problemático pasado. Para preparar su papel, Duvall recorrió Texas, asimilando el lenguaje y los ritmos locales. E incluso compuso varios temas de los que interpreta en la película.

'Camino al cielo' (El Apóstol) Robert Duvall también dirigió cinco películas, entre las que destaca Camino al cielo (1997), en la que interpretó a un predicador de Texas, cuya vida se descontrola, lo que hace que se cambie de nombre, se vaya a Louisiana y comience a predicar en la radio. Una historia que le valió una nueva nominación a los Oscar al mejor actor protagonista. (No confundir con autopista hacia el cielo, la famosa serie de Michael Landon)

'El juez' (Joseph Palmer) Imposible olvidar el dúo actoral que formaron Robert Downey Jr. y Robert Duvall en El juez (David Dobkin, 2014). Una película que contaba la historia de un abogado (Downey Jr.) que regresa a la casa de su infancia, cuando su padre (Duvall), que es el juez del pueblo, se convierte en sospechoso de asesinato. Hank intentará por todos los medios descubrir la verdad, mientras se da cuenta de lo mucho que se ha distanciado su propia familia. Fue la séptima y última nominación al Oscar para Duvall.