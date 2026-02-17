Feijóo insta a Vox a llegar a un acuerdo y no "fracturar la mayoría de cambio" en Extremadura
- Afirma que los ciudadanos han hecho su parte del cambio y los partidos no pueden ahora "fallar"
- Asegura que "hay que limpiar la Moncloa de corrupción" y "volver a llevar a España al primer mundo"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a Vox, pero sin citarle expresamente, a que llegue a un acuerdo con la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección, María Guardiola, para que no se "fracture" la mayoría de cambio que salió de las urnas el pasado 21 de diciembre en los comicios extremeños.
"Los ciudadanos están haciendo su parte para el cambio. No podemos permitir que les fallen los partidos. Nuestra obligación es ordenar la mayoría del cambio que ha salido de las urnas y no fracturarla", ha clamado en un desayuno informativo con el presidente de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, organizado por Nueva Economía Fórum y que se celebra en medio de las negociaciones del PP y Vox para llegar a un acuerdo tanto en Extremadura, como en Aragón, aunque en el caso extremeño, las negociaciones están siendo más arduas por ahora.
Las palabras de Feijóo llegan después de que la dirección nacional pidiera a Guardiola "más trabajo serio y responsable" y menos "ruido en los medios de comunicación" para poder darle "cuanto antes un gobierno a Extremadura, que responda a lo que han dicho los extremeños en las urnas".
Asimismo el líder 'popular' ha lanzado un mensaje velado a Vox: "Quien renuncia a gobernar no está pensando en ser útil a su país, sino en aprovecharse de él", en referencia a cuando los de Santiago Abascal salieron de todos los Gobiernos autonómicos en julio de 2024.
"En unas elecciones se puede ganar, se puede perder, pero yo no concibo a un partido que se presente con el objetivo de no gobernar. La política que sirve es la que gestiona y mejora su país desde el Gobierno", ha señalado en clara alusión a los de Santiago Abascal.
Guardiola, por su parte, se escuda en que ha aceptado el "93,33%" de las propuestas hechas por Vox y espera que el "6,66%" restante no sea "un escollo".
Vox critica los "vaivenes" de Guardiola
Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado que su partido mantiene la intención de pactar en Extremadura, pero ha criticado los "vaivenes" y "bandazos" de Guardiola. "No sabemos lo que piensa realmente Guardiola, porque un día dice una cosa y otro día, otra distinta", ha advertido en rueda de prensa desde la Cámara Baja.
Además, ha abogado por dejar trabajar con discreción a los equipos negociadores. "Nosotros tenemos que negociar con quien tenemos que negociar. Hay un equipo negociador por parte de ambos partidos, que serán los que tendrán que llegar a un acuerdo de forma discreta y seria, y no como ha venido haciendo la señora Guardiola con este espectáculo que no se merecen los extremeños", ha incidido.
En cualquier caso, ha subrayado que ese "problema de incoherencias" lo tiene el PP y no Vox, que según ha dicho, lo que quiere es llegar a un acuerdo con las medidas que ya ha puesto sobre la mesa.
Vaticina que el PP ganará también en Castilla y León
Por otra parte, Feijóo se ha mostrado convencido de que el próximo 15 de marzo, el PP "volverá a ganar" en Castilla y León, como ya ha hecho en Extremadura y en Aragón, y que el Partido Socialista "volverá a perderlas". España, ha afirmado," tiene remedio", mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez no, y es por ello que los españoles, cuando les "dejen" volver a "tomar la palabra", optarán por "una política razonable, firme".
En este sentido, Feijóo ha señalado que el PP vuelve a tener "una misión histórica", como la tuvo cuando se aprobó la Constitución en 1978. En su opinión, España se echa a perder "por la división de un gobierno irresponsable" y "se hunde en estándares democráticos". "España se cae a pedazos y hay que volver a llevarla al primer mundo", ha añadido.
Feijóo ha cargado contra la situación de "decadencia", que, a su juicio, sufre el país y donde los españoles pagan "demasiados impuestos" y donde "poco funciona con normalidad". Y también ha criticado el "modelo de crecimiento insostenible basado en aumentar la población con millones de inmigrantes, la mayoría poco cualificados" y sin que la renta de los trabajadores aumente.
Además, ha remarcado que "el sanchismo está investigado por una docena de delitos" y ha afirmado que a la vista está que "el único servicio por el que se han preocupado todos y cada uno de ellos ha sido el autoservicio". Para Feijóo, Pedro Sánchez "no es un damnificado por la corrupción", sino su "cómplice" de la misma. Por ello, ha abogado por "limpiar la Moncloa de corrupción".
Asimismo ha destacado que España "se hunde en estándares democráticos", y prueba de ello, ha dicho, es que nuestro país tiene el peor índice de calidad democrática en 30 años, por detrás de Ruanda o Botsuana, según el último índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional.