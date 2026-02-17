Feijóo insta a Vox a llegar a un acuerdo y no "fracturar la mayoría de cambio" en Extremadura

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a Vox, pero sin citarle expresamente, a que llegue a un acuerdo con la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección, María Guardiola, para que no se "fracture" la mayoría de cambio que salió de las urnas el pasado 21 de diciembre en los comicios extremeños.

"Los ciudadanos están haciendo su parte para el cambio. No podemos permitir que les fallen los partidos. Nuestra obligación es ordenar la mayoría del cambio que ha salido de las urnas y no fracturarla", ha clamado en un desayuno informativo con el presidente de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, organizado por Nueva Economía Fórum y que se celebra en medio de las negociaciones del PP y Vox para llegar a un acuerdo tanto en Extremadura, como en Aragón, aunque en el caso extremeño, las negociaciones están siendo más arduas por ahora.

Las palabras de Feijóo llegan después de que la dirección nacional pidiera a Guardiola "más trabajo serio y responsable" y menos "ruido en los medios de comunicación" para poder darle "cuanto antes un gobierno a Extremadura, que responda a lo que han dicho los extremeños en las urnas".

Asimismo el líder 'popular' ha lanzado un mensaje velado a Vox: "Quien renuncia a gobernar no está pensando en ser útil a su país, sino en aprovecharse de él", en referencia a cuando los de Santiago Abascal salieron de todos los Gobiernos autonómicos en julio de 2024.

"En unas elecciones se puede ganar, se puede perder, pero yo no concibo a un partido que se presente con el objetivo de no gobernar. La política que sirve es la que gestiona y mejora su país desde el Gobierno", ha señalado en clara alusión a los de Santiago Abascal.

Guardiola, por su parte, se escuda en que ha aceptado el "93,33%" de las propuestas hechas por Vox y espera que el "6,66%" restante no sea "un escollo".

Vox critica los "vaivenes" de Guardiola Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado que su partido mantiene la intención de pactar en Extremadura, pero ha criticado los "vaivenes" y "bandazos" de Guardiola. "No sabemos lo que piensa realmente Guardiola, porque un día dice una cosa y otro día, otra distinta", ha advertido en rueda de prensa desde la Cámara Baja. Además, ha abogado por dejar trabajar con discreción a los equipos negociadores. "Nosotros tenemos que negociar con quien tenemos que negociar. Hay un equipo negociador por parte de ambos partidos, que serán los que tendrán que llegar a un acuerdo de forma discreta y seria, y no como ha venido haciendo la señora Guardiola con este espectáculo que no se merecen los extremeños", ha incidido. En cualquier caso, ha subrayado que ese "problema de incoherencias" lo tiene el PP y no Vox, que según ha dicho, lo que quiere es llegar a un acuerdo con las medidas que ya ha puesto sobre la mesa.