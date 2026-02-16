El PP llama a Vox a la "responsabilidad" en Extremadura y Aragón y estos responden: "No seremos muleta de nadie"

El Partido Popular vuelve a pedir "responsabilidad" a Vox después de que sus guiños en las últimas horas a la formación de Santiago Abascal no hayan surtido éxito. Este partido no solo no rebaja sus exigencias para negociar la investidura de la 'popular' María Guardiola en Extremadura, sino que deja entrever que mantendrá una postura similar en Aragón, donde también ganó las elecciones autonómicas el Partido Popular de Jorge Azcón. El PP, dice Vox, "no es de fiar", por lo que exige "hechos", y avisa de que no será "muleta de nadie".

De nada parece haber servido, por ahora, el "debemos entendernos" que dijo este domingo a El Mundo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni el "son más cosas las que nos unen que las que nos separan" este lunes en OK Diario de Guardiola, quien incluso asume ya los postulados de Vox en feminismo: "El feminismo que defiendo es el que defiende Vox". La misma Guardiola que en 2023 prometió renunciar antes que gobernar con Vox, un partido que negaba "la violencia machista" (palabras que cayeron en saco roto tras configurarse un ejecutivo de coalición), dice ahora que quiere que el partido de Abascal sea su "socio de gobierno".

"Hay tantas Marías Guardiolas como Partidos Populares", ha respondido al respecto el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, preguntado en rueda de prensa. El PP, ha sentenciado, "no no es un partido fiable", y por ello ha exigido "hechos y no palabras" ya que, ha dicho su "estafa" es "permanente": "Nosotros negociamos en ruedas de prensa ni entrevistas en los medios".

Cuando empieza a agotarse el tiempo, Fuster ha dejado claro que su partido no se abstendrá en una segunda votación de la sesión de investidura de Guardiola, que comenzará el 3 de marzo: "No estamos en eso".

Ha celebrado eso sí las recientes declaraciones de Guardiola y ha asegurado que tiene "facilísimo" un acuerdo con Vox si su "intención" es seguir por esa línea, "pero si mañana dice otra cosa, no". "A rectificar toca", ha dicho, tras meter a Guardiola en el saco de un PP que ha equiparado al PSOE con una "alianza indestructible" en todas las políticas del Estado y de la Unión Europea a excepción, ha dicho, de la amnistía al 'procés'. "Acaben con todo lo que han pactado en perjuicio de España", ha incidido.

Si para garantizar el cambio, ha afirmado, Vox debe entrar en los gobiernos autonómicos, "que así sea": "Es nuestra vocación". Pero ha recalcado que hacen falta "garantías reales de cambio" en las políticas. No ha respondido, eso sí, a qué consejerías deberían ostentar en ambas regiones para que los cambios sean reales. "En Vox lo tenemos claro, no estamos para sostener ambigüedades ni hacer muleta de nadie", ha zanjado.

El PP llama a la "discreción" y al "respeto" a las urnas Al mismo tiempo que hablaba Fuster, ha comenzado la intervención de la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, que se ha centrado principalmente en la huelga de sanitarios convocada en el país. Pero no ha eludido las numerosas preguntas relativas a las negociaciones, que siguen congeladas en Extremadura y que todavía no han comenzado en Aragón, donde Vox dice esperar a que Azcón les llame para sentarse en torno a una mesa. En la línea de Feijóo, Funez ha llamado al partido de Abascal a ser "consecuentes" y "coherentes" con el resultado de las urnas, tras lo que ha pedido "responsabilidad" y "discreción" a Vox para unas negociaciones que deben guiarse, ha subrayado, por la "proporcionalidad" en el resultado electoral y por la negociación de las políticas. "Creo que aquí hay mucho ruido en los medios de comunicación", ha lamentado, y ha defendido que los ciudadanos exigieron en las urnas "un gobierno estable". Preguntada por si el feminismo del PP es el mismo que el de Vox, ha respondido: "Soy una convencida de las políticas de igualdad. Lo he sido toda mi vida. Creo en un feminismo sin ningún tipo de etiquetas donde las mujeres tengan igualdad de oportunidades y derechos". Fuster también ha sido preguntado por el 'feminismo' de Vox: "No somos ni feministas ni nada de lo que se pueda decir que somos. Creemos en la igualdad entre hombres y mujeres", ha dicho. Tras esto, ha instado al PP a derogar las leyes de la "ideología de género".