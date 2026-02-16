El PSOE carga contra el PP y Guardiola por "someterse" a Vox y asegurar que "defienden el mismo feminismo"

"Volvemos a ver al peor PP que podíamos imaginar". Con esta rotundidad se ha expresado la secretaria de Igualdad del Partido Socialista, Pilar Bernabé, tras las declaraciones de María Guardiola asumiendo los postulados feministas de Vox como propios.

La popular, candidata a revalidar su cargo como presidenta de la Junta de Extremadura, quiere que Vox sea "su socio de gobierno" y dice ahora que les unen "muchas más cosas que las que nos separan". Hace tan solo dos años, tras la anterior cita con las urnas, Guardiola insistía en que "no podía dejar entrar" en el Ejecutivo a quienes "niegan la violencia machista". Finalmente, la presidenta en funciones dejó esta cuestión fuera del acuerdo de gobernabilidad. Hoy, María Guardiola no cree que el feminismo sea un escollo en la negociación: "El feminismo que defiendo es el que defiende Vox", ha dicho.

Frente a estas afirmaciones, la portavoz de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacado que "me da mucha vergüenza como mujer" escuchar a Guardiola "decir que su feminismo coincide plenamente" con el de un partido que tiene "machistas condenados en el Congreso de los Diputados" y con "aquellos que dan premios a señores que han sido condenados".

Según Bernabé, "al Partido Popular las mujeres solamente le interesan cuando tienen un interés político electoral estratégico para que le salgan las cuentas", y continúa con su crítica a la candidata a revalidar la presidencia de la Junta de Extremadura: "Hace apenas un año la escuchábamos decir que Vox tenía un tufo machista y ahora resulta que hoy coincide plenamente con Vox".

Un cambio de parecer que deja al descubierto, dice la socialista, al PP, al que considera "un peligro para las mujeres", al igual que "las derechas de este país". Por eso, afirma: "Es más importante que nunca que el gobierno pueda seguir legislando en materia de igualdad".

También el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes se ha referido, desde su cuenta en la red social X, a esta decisión de Guardiola. Félix Bolaños ha incluido el pantallazo de una noticia con esas declaraciones en las que Guardiola defiende el mismo feminismo que Vox, y la ha acompañado con la definición de "sumisión". Según recoge Bolaños en su post, sumisión es el "acto de someterse, acatar o subordinarse a la autoridad, voluntad o dominio de otra persona o grupo, implicando obediencia y renuncia a la voluntad propia (si la hubiere)".