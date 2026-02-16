El PSOE carga contra el PP y Guardiola por "someterse" a Vox y asegurar que "defienden el mismo feminismo"
- Bernabé: "Me da mucha vergüenza como mujer" escuchar a Guardiola decir que su feminismo coincide con el de Vox
- Torres acusa al PP de ser una "copia" de la ultraderecha: "Están siendo engullidos por un error estratégico"
"Volvemos a ver al peor PP que podíamos imaginar". Con esta rotundidad se ha expresado la secretaria de Igualdad del Partido Socialista, Pilar Bernabé, tras las declaraciones de María Guardiola asumiendo los postulados feministas de Vox como propios.
La popular, candidata a revalidar su cargo como presidenta de la Junta de Extremadura, quiere que Vox sea "su socio de gobierno" y dice ahora que les unen "muchas más cosas que las que nos separan". Hace tan solo dos años, tras la anterior cita con las urnas, Guardiola insistía en que "no podía dejar entrar" en el Ejecutivo a quienes "niegan la violencia machista". Finalmente, la presidenta en funciones dejó esta cuestión fuera del acuerdo de gobernabilidad. Hoy, María Guardiola no cree que el feminismo sea un escollo en la negociación: "El feminismo que defiendo es el que defiende Vox", ha dicho.
Frente a estas afirmaciones, la portavoz de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacado que "me da mucha vergüenza como mujer" escuchar a Guardiola "decir que su feminismo coincide plenamente" con el de un partido que tiene "machistas condenados en el Congreso de los Diputados" y con "aquellos que dan premios a señores que han sido condenados".
Según Bernabé, "al Partido Popular las mujeres solamente le interesan cuando tienen un interés político electoral estratégico para que le salgan las cuentas", y continúa con su crítica a la candidata a revalidar la presidencia de la Junta de Extremadura: "Hace apenas un año la escuchábamos decir que Vox tenía un tufo machista y ahora resulta que hoy coincide plenamente con Vox".
Un cambio de parecer que deja al descubierto, dice la socialista, al PP, al que considera "un peligro para las mujeres", al igual que "las derechas de este país". Por eso, afirma: "Es más importante que nunca que el gobierno pueda seguir legislando en materia de igualdad".
También el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes se ha referido, desde su cuenta en la red social X, a esta decisión de Guardiola. Félix Bolaños ha incluido el pantallazo de una noticia con esas declaraciones en las que Guardiola defiende el mismo feminismo que Vox, y la ha acompañado con la definición de "sumisión". Según recoge Bolaños en su post, sumisión es el "acto de someterse, acatar o subordinarse a la autoridad, voluntad o dominio de otra persona o grupo, implicando obediencia y renuncia a la voluntad propia (si la hubiere)".
Ángel Víctor Torres: "El PP intenta imitar al original, que es la ultraderecha"
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha acusado al PP de ser "una copia" que "intenta imitar al original, que es la ultraderecha y sus mensajes desmedidos". Así lo ha dicho durante una entrevista en el programa Mañaneros 360 de TVE, donde ha insistido en que "el PP está siendo engullido en un error estratégico", ya que tras los anticipos electorales "Vox tiene el doble de fuerza que antes".
Torres ha señalado también lo que considera falta de autocrítica en las filas populares: "Nosotros tenemos que mejorar los resultados", ha reconocido, pero ha responsabilizado al PP que cree, "está cayendo en su propia trampa". "El responsable de que la ultraderecha aumente en nuestro país es la derecha, que se mimetiza, que no es capaz de poner freno, un muro a los mensajes de xenofobia, al racismo", ha insistido el ministro.
El Gobierno de España, insiste Torres, "está luchando contra la ultraderecha" y "el discurso que inocula odio".
Según el ministro, el problema está "en un partido que ha gobernado este país, que aspira a hacerlo y un líder, el señor Feijóo, que en vez de tener una actitud de separarse de la ultraderecha, como hacen otros líderes del PP en Europa, sucumbe a ellos pensando que puede rascarle votos". Por eso, el titular de Política Territorial pide a los populares una reflexión "sobre a qué país aspiran".