Guardiola ve "factible" el acuerdo con Vox en Extremadura y subraya que el PSOE solo quiere "destruir"

En un intento por desatascar la formación de Gobierno en Extremadura, donde el PP ganó sin mayoría absoluta por lo que dependerá aún más de Vox para conformar su Ejecutivo, la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha señalado que el acuerdo con Vox aún es "factible" y "lo que hay que tener es voluntad". Por nuestra parte "hay toda la voluntad del mundo", ha dicho, e insiste en que "hay "muchas más cosas" que les unen de las que les separan. Además, Guardiola ha cerrado la puerta a un entendimiento con un PSOE que ve "en dirección contraria" a sus políticas. Dice que el el Partido Socialista "lo único que ha querido hacer" en esta comunidad es "destruir" y que no está dispuesta ahora a "desandar" el camino.

La popular, que convocó las elecciones el pasado 21 de diciembre ante la falta de acuerdo con Vox para la elaboración de los presupuestos, ha llamado en la noche del miércoles a los de Abascal para intentar desbloquear la negociación entre ambos partidos y ha emplazado a esta formación a sentarse juntos a la mesa en los próximos días y cerrar un pacto para dar estabilidad a la región.

"Hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan", ha recalcado Guardiola, intentando rebajar la tensión que ha aparecido durante los últimos días entre ambas formaciones políticas. Lo decía en unas breves declaraciones a los medios, previas a la sesión del pleno de la Asamblea de Extremadura donde se designa a los senadores autonómicos. La presidenta en funciones ha insistido en que su "única intención es poder llegar a un acuerdo y hacerlo cuanto antes".

"Nosotros hemos sido discretos y lo vamos a seguir siendo", ha señalado la popular tras ser preguntada por el último cruce de reproches con Vox a través de las redes sociales y ha añadido que este mismo miércoles realizó una llamada que espera que tenga respuesta.

Vox: "Guardiola no está entendiendo lo que han pedido los extremeños" Fuentes de Vox en Extremadura dicen que desde su formación "no hemos pedido consejerías ni vicepresidencias", sino "un cambio en determinadas políticas". De hecho, advierten que si esto "no se produce" y no pueden "controlar esos cambios", será cuando pidan entrar en el Ejecutivo con "consejerías que nos permitan controlar esas políticas". Las mismas fuentes piden a Guardiola que se decida, ya que "no es serio que pretendan negociar al mismo tiempo con PSOE y Vox". La formación dirigida por Abascal critica a la presidenta en funciones y candidata popular a revalidar su mandato porque, dicen, "no está actuando seriamente como debería hacer alguien que pretende ser presidenta. Que se deje de hablar con los medios y se ponga a negociar". También en este sentido se ha pronunciado la portavoz de Vox en el Congreso. Pepa Millán dice que en Vox "queremos una alternativa de Gobierno, pero el problema está en el PP". En este sentido, dice que no han pedido consejerías, sino "que haya una voluntad real de cambiar las políticas". "No vamos a negociar ni en los medios de comunicación ni aquí", ha insistido Millán, que afirma que negociará con el PP, pero advierte que el problema es que "Guardiola no está entendiendo lo que han pedido los extremeños", que es "una alternativa". "Si se frustra, será problema de ellos", ha dicho. Y continúa: "Lo que no es lógico es que nos encontremos con 17 PP diferentes".

La relación entre PP y Vox se tensionó en las redes sociales Durante los últimos días, la relación entre PP y Vox se ha vuelto cada vez más difícil, tras la publicación de varios mensajes en redes sociales por parte de esas formaciones. El partido de Santiago Abascal ha avanzado que su postura de cara a la sesión de investidura —prevista para el 3 de marzo— es "un no rotundo". Guardiola, por su parte, ha acusado a Vox de negociar desde posturas de máximos y pretender que el PP se "trasvista", aunque también ha comunicado su total disponibilidad para sentarse y pulir las asperezas para sellar un pacto cuanto antes. Lejos de acercar posturas, el cabeza de lista de Vox en las últimas elecciones, Óscar Fernández, empezó a elevar el tono contra el PP en los días previos a las elecciones autonómicas de Aragón y el miércoles señaló en sus redes sociales que "no iban a ningún lado" después de que varios medios de comunicación publicaran las contrapartidas que reclamaba su partido, entre ellas, cuatro consejerías y una vicepresidencia. Ambas partes desmintieron tajantemente las informaciones, pero el mero hecho de verlo publicado en medios y atribuido a la dirigente del PP sentó muy mal a Fernández, que acusó directamente a Guardiola de estar "filtrando, convenientemente manipuladas y falseadas", sus "primeras posturas". Guardiola le replicó que, si quisiera filtrar algo, publicaría los documentos completos que se han intercambiado a lo largo de estas semanas, cosa que no hará de momento porque "no aporta al buen fin de las negociaciones". Intentando rebajar la tensión, la dirigente del PP reiteró que "la mano está tendida, la agenda abierta, la voluntad intacta y la convicción de que lo que nos separa es mínimo" y telefoneó a su contraparte para trasladárselo directamente.